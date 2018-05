C'est l'événement de ce weekend à Luxembourg: l'ING Marathon accueillera ce samedi soir près de 16.000 participants. Comment se déplacer dans la capitale avec tout ce monde?

ING Marathon: comment se déplacer samedi à Luxembourg?

Sophie WIESSLER C'est l'événement de ce weekend à Luxembourg: l'ING Marathon accueillera ce samedi soir près de 16.000 participants.

Les inscriptions étaient déjà closes le 1er mars dernier. C'est dire l'engouement autour de ce rendez-vous annuel. L'année dernière, ils étaient déjà 15.000 coureurs à fouler les rues de la capitale sous une forte chaleur qui n'avait en rien entaché leurs motivations. Cette année, le temps sera un peu plus clément - 22 degrés maximum, et toujours du soleil!

De nombreuses animations ont été prévues tout le long du parcours, comme tous les ans. Un public nombreux est attendu et la capitale va vivre au rythme de cette course tout ce samedi.

La circulation quant à elle sera perturbée dans une moindre mesure. Tous les quartiers resteront accessibles en fonction de l'avancement de la course. Les tronçons réservés aux coureurs seront coupés uniquement jusqu'au passage du dernier peloton.

Hors du périmètre du marathon, les rues seront ouvertes: 37 points de passage permettront aux automobilistes de se déplacer vers et en dehors des quartiers, toujours en fonction de l’avancement de la course.

Les stationnements le long de l’itinéraire sont autorisés. En revanche, les véhicules ne pourront pas être déplacés pendant la durée de l’événement.

Navettes gratuites entre la gare et le centre-ville

Ce marathon de nuit entraînera quelques modifications sur le transport public à partir de 19 heures, voire même déjà 16 heures en ce qui concerne les quartiers de Limpertsberg et Kirchberg. Dès 19 heures, la liaison entre la Gare centrale et le centre-ville sera suspendue pour toutes les lignes régulières.

Une navette spéciale (ligne 50), gratuite, circulera toutes les 10 minutes entre la rue Notre-Dame (arrêt «Ënneschtgaass / Casino») et la place de Paris, permettant au public de se déplacer aisément et rapidement entre ces deux quartiers et d’accéder facilement aux connexions des transports publics à la Gare centrale. Cette ligne circulera entre 19 heures (1er départ Ënneschtgaass / Casino et 01h25 (dernier départ Paris/Zitha quai 3).

En ce qui concerne le tramway, le dernier départ est prévu à 18h30 à l’arrêt «Rout Bréck-Pafendall» où le public pourra prendre les correspondances à l’arrêt provisoire «Philharmonie /MUDAM» pour se rendre respectivement au Kirchberg (Luxexpo), au centre-ville (Glacis) et au quartier de la Gare. Tous les transports publics seront gratuits ce samedi.

Des navettes gratuites partiront également des P+R Bouillon et Luxembourg-Sud à compter de midi toutes les 10-15 min jusque 03 heures du matin.

A tous les endroits-clés, des membres du personnel AVL se tiendront à disposition des citoyens, spectateurs et visiteurs afin de les guider et de leur fournir les renseignements nécessaires concernant les changements des bus et du tram. Il est fortement recommandé d’utiliser, dans la mesure du possible, les transports en commun pour se rendre ou se déplacer en ville ce samedi.

Retrouvez le parcours des différentes courses ainsi que les parkings et bus disponibles via ce lien.

