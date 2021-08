Parmi les infrastructures touchées par les pluies et inondations de la mi-juillet, le réseau cyclable n'a pas été épargné.

Les pistes cyclables en mode reconstruction

(pj avec Steve REMESCH) Temps maussade et cyclisme font rarement bon ménage. D'ailleurs, cet été tout gris et pluvieux ne devrait pas avoir été propice à la fréquentation des parcours du Vëlosummer 2021. Mais pire encore : les pluies torrentielles des 14-15 juillet et les crues ont laissé des traces visibles au fil des 600 km de pistes, au point parfois de rendre certains tronçons impraticables. Après avoir fait l'état des lieux, communes et Ponts et Chaussées vont maintenant passer à la phase de réparation.

La remise en état de ce réseau cyclable disposera ainsi d'une partie de la nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros annoncée par Xavier Bettel au titre des dommages à effacer par l'Etat. L'humidité, la boue, les courants, les débris déposés ici ou là ont ainsi impacté les voies asphaltées.

Ainsi, sur la piste cyclable des Trois-Rivières (PC3), entre Vianden et Schengen, une partie de la voie dédiée au vélo a été emportée. Ces dégâts, entre Echternach et Weilerbach, ne pourront pas être réparés en un claquement de doigts. «Ici, il faut d'abord réaliser une étude technique pour déterminer la méthode de réparation, afin de pouvoir ensuite reconstruire le talus», notent ainsi les Ponts et Chaussées. Pour l'instant, le trafic cycliste sera acheminé sur la route nationale N10 toute proche. En deux autres points, la PC3 a également été fortement touchée. Revêtement emporté à Wasserbillig, et talus abîmé entre Vianden et Bettel.

La descente entre Scheidgen et Lauterborn a également payé un tribut aux pluies et à leurs conséquences. Sur la piste cyclable PC2, qui mène de la capitale à Echternach. Sur la PC12 de l'Attert, entre Noerdingen et Useldingen, le passage de la route nationale N12 a lui aussi été endommagé. Du côté de la PC5 de l'Ernz blanche, le pont d'accès à Fels doit faire l'objet de travaux de confortement. Sur la PC14, qui traverse les vallées d'Eisch et de Mamertal, l'accotement a (de nouveau) été emporté par les eaux, tout comme sur la piste du Nord (PC21), entre Kautenbach et Schüttburg.



Sur la route de Mittelsauer, la PC16 fait l'objet de deux préoccupations. Entre Reisdorf et Moestroff, la crue a endommagé le terrain et les canalisations voisines de la voie; et entre Bettendorf et Gilsdorf, talus, glissières de sécurité et chaussée ont été endommagés.

Dans la capitale, le réseau cyclable devra lui aussi se remettre en état. Le flux des eaux a ainsi emporté une partie de la chaussée entre Merl et Helfent. Entre Luxembourg et Hesperange, plusieurs arbres sont tombés sur la piste cyclable de la PC1. Dans la rue de Pulvermuhl, ces chutes ont eu raison des glissières de sécurité. Plusieurs zones ont déjà été sécurisées et les équipements de sécurité seront bientôt changés.

Pendant ces travaux, la piste cyclable, très fréquentée, pourrait être fermée en divers points. Comme entre Gantenbeinmühle et Itzigersté où un important glissement de terrain entraîne son lot de réparations.

