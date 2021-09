Depuis avril et pour de longs mois encore, chaque soir à partir de 23h, la piste d’atterrissage de l'aéroport du Luxembourg se refait une beauté. Mais attention, à 6h pile, il faut laisser un runway impeccable aux avions.

Luxembourg 12 5 min.

Infrastructures

La nuit, le Findel change de peau

Patrick JACQUEMOT Depuis avril et pour de longs mois encore, chaque soir à partir de 23h, la piste d’atterrissage de l'aéroport du Luxembourg se refait une beauté. Mais attention, à 6h pile, il faut laisser un runway impeccable aux avions.

Ce soir-là, Stéphane Brondino a prévu une centaine de rotations de camions, des missions pour 250 ouvriers et techniciens et 2.500 tonnes d'enrobé à poser. Une nuit ordinaire en somme (!) pour le directeur de projet qui, pour un consortium de six entreprises, supervise la remise en état complète de la piste du Findel. Un challenge organisationnel autant que technique qui a débuté en avril dernier. Un chantier XXL qui s'achèvera en octobre. «Enfin là, on aura fait la moitié du job», sourit-il dans l'obscurité.

Le Findel parle de moins en moins luxembourgeois Pourquoi les annonces dans l'aéroport national sont-elles si peu diffusées dans la langue du Grand-Duché? Le député ADR, Fred Keup s'en est ému; le ministre de la Mobilité lui a répondu.

Ainsi en a décidé Lux-Airport qui exploite le site : la piste de 4 km de long pour 60 mètres de large sera refaite entièrement, sans interruption de trafic (en journée) et sur deux sessions de six mois environ. L'une en 2021 donc, l'autre en 2022. «Bien sûr que le choix le plus simple aurait été de dire ''Désolé, on ferme pour quatre mois pour cause de chantier'', mais pas sûr que les compagnies aériennes passagers ou type Cargolux auraient apprécié», reprend Tom Goris.

Aussi, avec ses équipes, le directeur des opérations Lux-Airport a réfléchi à un plan B. «Un truc plus fun, enfin plus fou...» En résumé : chaque soir, les travaux jouent au chat et à la souris avec le trafic aérien. A 23h pile, plus un appareil ne doit atterrir ou décoller pour laisser la place aux engins de chantier. Ces derniers devant laisser place nette pour 6h tapantes.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Pour Tom Goris, de Luxairport : "C'est le genre de chantier qui vous donne des cheveux gris mais surtout beaucoup d'enthousiasme tant c'est incroyable ce qui se passe ici". Photo : Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pour Tom Goris, de Luxairport : "C'est le genre de chantier qui vous donne des cheveux gris mais surtout beaucoup d'enthousiasme tant c'est incroyable ce qui se passe ici". Photo : Claude Piscitelli A peine le dernier appareil rentrée au hangar, place aux équipes du chantier. Il est 23h. Photo : Claude Piscitelli Au total, 240.000 tonnes d'asphalte devront être coulées pour que la piste retrouve une seconde jeunesse. Photo : Claude Piscitelli C'est un consortium de 6 entreprises qui a obtenu le marché : Colas Projects, Felix Giorgetti, Karp-Kneip, Colas Belgium et France et JDC Airports. Photo : Claude Piscitelli La distance de câbles posés suffirait à relier Paris à Luxembourg : 450 km! Photo : Claude Piscitelli La pente est calculée au degré près, pour permettre la meilleure évacuation des eaux possible. Photo : Claude Piscitelli

«Ce qui veut dire qu'au petit matin, la piste est en mesure de recevoir ou d'accueillir tout type d'avion dans les meilleures conditions techniques et de sécurité qui soient, sans que personne ne s'aperçoive du travail effectué.» Le revêtement fraîchement posé doit ainsi avoir la bonne rugosité, la bonne pente d'évacuation des eaux et surtout la capacité physique de soutenir l'arrivée ou le départ de n'importe quel Boeing 747 ou Antonov AN-124. «Si l'enrobé est redescendu sous les 60°C, ça passe», indique Stéphane Brondino sous son casque Colas.

Les vols de nuit en déclin au Findel Le ministre de la Mobilité a indiqué ce vendredi que les atterrissages et décollages nocturnes ont diminué de plus d'un tiers depuis 2017. En cause: les mesures contre les nuisances sonores.

A voir la noria de camions qui viennent déposer des tonnes et des tonnes d'enrobé avant de repartir vers les centrales Giorgetti et Karp-Kneip qui les alimentent, le ballet des compacteurs, les va-et-vient des finishers : tout cela semble relever du miracle. «Ou plutôt d'une parfaite organisation», pointe le directeur des opérations. Chaque soir, toutes les entreprises ont ainsi un livret comprenant leur mission, leur timing et le signalement de qui travaille à côté d'elles. «Sans cela, tout le monde se gêne et perd du temps.» Le temps, ce qu'il y a de plus précieux sur cette réfection à 150 millions d'euros.

A terme, l'aéroport luxembourgeois retrouvera donc sa piste flambant neuve, de bout en bout. Avec même des nouveaux accotements renforcés et des accès aux taxiways refaits. Le gazon aura lui aussi été changé. Il est vrai que la pelouse subit l'assaut des pelleteuses chargées de reprendre les tranchées qui accueillent tout un nouveau réseau de câbles et de tuyaux. Là encore, les chiffres volent haut :



23 km de canalisations et caniveaux à installer (pour l'évacuation des eaux de pluie et des produits antigel),

450 km de fils électriques à enterrer pour l'alimentation de l'éclairage,

1.500 lampes led et des dizaines de panneaux lumineux guidant les pilotes à mettre en service.

6 Lieu symbolique : c'est ici que se rejoignent les deux parties de la piste : la nouvelle et l'ancienne. "Seuls les pilotes habitués constatent le passage de l'une à l'autre." Photo : Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lieu symbolique : c'est ici que se rejoignent les deux parties de la piste : la nouvelle et l'ancienne. "Seuls les pilotes habitués constatent le passage de l'une à l'autre." Photo : Claude Piscitelli Rien que la réfection des connections aux taxiways représente un chantier de la taille de 12 terrains de foot. Photo : Claude Piscitelli En journée, une centaine d'engins de chantier restent stationnés en permanence sur site. Pour pouvoir intervenir à la seconde dès que 23h sonnent. Photo : Claude Piscitelli Chaque soir, ce sont environ 300 tasses de café qui sont bues par les équipes. Un détail qui compte! Photo : Claude Piscitelli A tout moment, la tour de contrôle reste attentive. Même pendant les travaux, un atterrissage d'urgence peut être envisagé. Photo : Claude Piscitelli L'heure tourne, il est 5h et déjà le tarmac commence à reprendre vie. Photo : Claude Piscitelli

Dans sa vie, la piste (née en 1954) a déjà connu deux phases de rénovation. En 1958 puis en 1984. Depuis, l'équipement a certes fait l'objet d'une maintenance suivie par les Ponts & Chaussées et l'administration de la navigation aérienne, mais rien de cette ampleur, se plait à rappeler Tom Goris.



«Là, on gratte chacun des 240.000 m2 de piste pour tout remettre bien lisse, avec un enrobé bien serré avec la bonne pente latérale (au degré près) pour ne pas laisser l'eau être à l'origine d'aquaplaning ou de plaques de gel. En fonction de la topographie et de l'usure constatée, on va remettre ici ou là de 2 à 7 couches de revêtement pour rattraper le profil. Soit entre 30 à 66 cm d'asphalte à reprendre).» Une piste garantie 10 ans, a exigé l'exploitant.

Petites graines, grande sagesse Au passage, en septembre, il faudra réengazonner 18 hectares de pelouse aux abords de la piste du Findel. Une opération étalée sur deux semaines pour les jardiniers. «Et la date ne relève pas du hasard, c'est voulu. Si l'on sème en juin, avec la naissance des oisillons, il y aurait des volatiles partout pour manger les graines. Ce serait donc peu efficace, et surtout avions et oiseaux font rarement bon ménage», rappelle fort justement Stéphane Brondino.

Depuis le printemps dernier, le timing n'aura été pris en défaut qu'à quatre reprises. Et encore pour quelques minutes seulement au lever du jour. «Quand c'est comme ça, la tour demande aux pilotes de faire quelques boucles, le temps que l'on vérifie que tout soit bien en ordre. Que les balayeuses ont retiré le moindre petit caillou qui pourrait nuire à une arrivée ou départ. Qu'aucun outil, cône de signalisation, pièce métallique n'a été oublié : la sécurité prime sur tout.»

Si l'opération a bénéficié d'une exemption au congé collectif, cet été, le chantier Findel n'a pu échapper aux intempéries de la mi-juillet. Deux nuits off pour les équipes et un retard à rattraper. «On reste dans les temps», confirme le directeur des opérations en regardant sa montre. Il est 4h, l'heure du débriefing qui permet de savoir si le chantier ''du jour'' s'achèvera dans les temps, que les travaux commandés sont bien exécutés.

«Imaginez la joie partagée quand tout est bouclé, bien fait et que l'on peut laisser la piste libre aux avions.» Une joie à la dimension de ces travaux hors normes.

Les avions ne respectent rien, pas même la peinture fraiche... Photo : Claude Piscitelli





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.