Infrastructures

47 ponts ont nécessité des soins après les crues

Patrick JACQUEMOT Sur les 217 ponts que compte le Luxembourg, un sur cinq a dû faire l'objet d'une opération d'entretien après les montées des rivières avec les pluies diluviennes des 14-15 juillet.

Pas d'inquiétude: si les rivières ont grossi, grondé, emporté maints débris et sont sorties bien souvent de leur lit à l'occasion des averses de la mi-juillet, les ouvrages d'art qui les surplombent ont tenu le coup. Six semaines après la plus coûteuse des catastrophes naturelles ayant impacté le pays, le ministre des Travaux publics vient ainsi de détailler le bilan de santé des ponts du Grand-Duché.

100 millions sur la table après les inondations Le Premier ministre a annoncé que l'enveloppe gouvernementale dédiée à la réparation des dommages des crues de la mi-juillet doublera. Rien que pour réparer routes et bâtiments publics endommagés, 26 millions d'euros seraient nécessaires.

Même le pont de Vianden a bien résisté, souligne au passage François Bausch (Déi Greng). Un ministre qui sait toutefois que l'Etat a dû se montrer plus généreux que prévu pour assumer les dégâts causés au réseau routier et autres infrastructures. 16 millions d'euros sont ainsi destinées à réparer les routes, les pistes cyclables et ouvrages d'art que le courant, les boues, l'humidité ou les mouvements de terrain ont pu endommager.

Au final, les ponts du réseau routier national s'en sortent donc bien. Même si, passé ce premier diagnostic «effectué dans les deux semaines» ayant suivi les précipitations, les Ponts et Chaussées reviendront sur et sous les ouvrages pour en contrôler encore l'état. De l'avis des techniciens, aucune de ces constructions ne souffre d'un défaut majeur. Ouf.

