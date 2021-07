Il n'y a pas que l'Euro dans l'actualité du ballon rond. Ainsi, la Fédération luxembourgeoise de football vient-elle officialiser la date de la première rencontre dans la nouvelle enceinte dédiée au foot et au rugby du Grand-Duché.

Coup d'envoi le 1er septembre pour le Stade de Luxembourg

Patrick JACQUEMOT Il n'y a pas que l'Euro dans l'actualité du ballon rond. Ainsi, la Fédération luxembourgeoise de football vient-elle officialiser la date de la première rencontre dans la nouvelle enceinte dédiée au foot et au rugby du Grand-Duché.

Après plusieurs mois de retards dans la construction, et avoir raté le coche d'une inauguration pour un Luxembourg-Portugal qui aurait marqué les esprits, le nouveau Stade de Luxembourg n'entend pas manquer la rentrée. Aussi, est-il désormais officiel que l'enceinte recevra sa première rencontre officielle de haut rang le 1er septembre, pour un match contre l'Azebaïdjan.

La Fédération luxembourgeoise de football (FLF) a confirmé ce calendrier au terme de ce chantier rocambolesque. Les Lions Rouges fouleront donc la pelouse, devant leur public, pour la première fois à l'occasion d'une rencontre qualificative pour la Coupe du monde au Qatar, en 2022.

Mais avant ce lancement en grandes pompes (et basket), la FLF organisera un premier match-pilote le 14 juillet. A charge pour deux équipes de l'école de football de la Fédération de devancer ''les grands" dans l'équipement dont la construction a débuté en 2017. Il s'agira d'une partie en 2x25 minutes. L'objectif du test étant de tester toutes les installations du stade et de donner aux personnes impliquées l'occasion de se familiariser avec l'infrastructure. L'opération se tiendra à huis clos, sans public donc.

Par contre, le Stade de Luxembourg pourra accueillir plus de 9.300 spectateurs le 1er septembre (si la situation covid le permet), et deviendra l'enceinte désormais fétiche pour les équipes nationales de football mais aussi de rugby. Un cadeau qui aura coûté au final à la Ville de Luxembourg, 18 millions d'euros de plus que le budget initialement prévu. Soit près de 77 millions d'euros.





