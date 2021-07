Du retard, un budget qui gonfle : le chantier nouvel équipement sportif situé à Cloche d'or n'aura pas manqué de rebonds inattendus. Maintenant place au jeu, avec deux matches test le 14 juillet et plus de 1.500 spectateurs attendus.

Bienvenue (enfin) au Stade de Luxembourg

Printemps 2019-Eté 2021. D'un côté la date initialement prévue pour la livraison de la nouvelle enceinte sportive nationale; de l'autre, la date effective de livraison de l'installation... C'est peu dire que le chantier du Stade de Luxembourg aura connu des prolongations, malgré un coup d'envoi des travaux en août 2017 plein d'optimisme. Controverse sur le nom, carton jaune de l'UEFA sur le niveau des équipements et facture qui n'en finit pas de grimper : voilà encore quelques-uns des désagréments vécus par l'équipe chargée de cette réalisation attendue par les fédérations de football et de rugby.

Mais, vendredi à l'heure de faire visiter le Stade de Luxembourg, la bourgmestre de la Ville souhaitait plutôt regarder vers le futur. A commencer par ce rendez-vous de mercredi prochain. Un 14 juillet qui verra la pelouse être enfin foulée et les tribunes se remplir, après quelques occasions manquées. Cette fois, il s'agita d'accueillir deux matches de jeunes joueurs de l'école de foot de la FLF et, pour les encourager, quelque 1.500 supporters. Sachant que lors des ''grandes rencontres", les tribunes pourront recevoir un peu plus de 9.300 spectateurs.

Le premier match officiel est attendu pour le 1er septembre. Avec un Luxembourg-Azerbaïdjan qui tiendra lieu d'inauguration officielle. Il devrait alors être plus question de foot et de qualification pour la Coupe du monde au Quatar que des 76,6 millions d'euros de facture du Stade de Luxembourg. Une addition que l'Etat (70%) et la Ville de Luxembourg (30%) devront assurer. Tout comme une convention passée entre les deux partenaires a réparti la façon dont les frais d'entretien seront répartis à l'avenir.

De fait, voilà maintenant scellé le sort du ''vieux'' Josy-Barthel. Après 90 ans de bons et loyaux services, le stade de la route d'Arlon est voué à disparaitre, au profit d'un vaste ensemble immobilier. La Ville dévoilera cet automne selon quels plans elle entend développer ce nouveau quartier.





