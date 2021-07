Suite à «une erreur humaine», le groupe Cerba Healthcare a vu certaines informations confidentielles publiées temporairement sans limite d'accès sur internet. Mardi, l'institut d'analyse luxembourgeois ignorait si ses patients étaient concernés ou non.

Infos sensibles

Le laboratoire Ketterthill craint une fuite de données

Suite à «une erreur humaine», le groupe Cerba Healthcare a vu certaines informations confidentielles publiées temporairement sans limite d'accès sur internet. Mardi, l'institut d'analyse luxembourgeois ignorait si ses patients étaient concernés ou non.

(m.d. avec MeM) Depuis le milieu du mois de juillet, le laboratoire luxembourgeois Ketterthill est sur le qui-vive. En raison d'une «erreur humaine», la base de données du groupe Cerba Healthcare a été diffusée en accès libre sur internet. Mardi, l'institut d'analyse luxembourgeois affilié à Cerba indiquait à nos confrères du Luxemburger Wort n'avoir «aucune certitude» quant à la fuite d'informations confidentielles sur un ou plusieurs de ses patients.

«Si cela s'avérait être le cas, les patients concernés seraient immédiatement informés», a assuré Ketterthill. Selon les éléments dont dispose le laboratoire luxembourgeois, la diffusion de ces informations sensibles serait imputable à l'un des fournisseurs de services informatiques, qui aurait fait une erreur au moment d'héberger la base de données.

Si le fichier n'a été accessible à tout un chacun que «temporairement», les nom, date de naissance et résultats des tests de patients ont pu être téléchargés. A ce stade, Cerba Healthcare n'a pas été en mesure d'établir si ces informations sensibles sont proposées à la vente quelque part sur internet. Une enquête interne est en cours.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les données personnelles de résidents se retrouvent potentiellement exposées sur internet. Au mois d'avril, les nom, prénom, adresse mail, et numéro de téléphone des utilisateurs de Facebook puis Linkedin avaient été piratés pour être vendus au plus offrant. Des failles de sécurité et des virus informatiques que traquent notamment Ziya Alper Genç et Gabriele Lenzini, à la tête d'un groupe de chercheurs de l'Uni.

