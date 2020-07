ECPAT Luxembourg a dévoilé ce mercredi les résultats de son enquête nationale sur la perception de l'exploitation sexuelle des plus jeunes. Cette étude insiste entre autres pour une plus grande sensibilisation de ce fléau.

Informer davantage sur les abus sexuels des enfants

«La prévention et l'information sont deux éléments importants en ce qui concerne la perception de l'exploitation sexuelle des enfants», avance Thomas Kauffmann. C'est une des principales conclusions de l'enquête menée par ECPAT Luxembourg en collaboration avec TNS Ilres. Après 2011 et 2015, l'ONG luxembourgeoise a réalisé une nouvelle recherche nationale auprès de 1.113 personnes résidentes au Luxembourg durant le mois d'août 2019.



«Si la prostitution des enfants est pratiquement inexistante au Grand-Duché, il est important d'insister sur les démarches à entreprendre pour lutter contre ce fléau», insiste encore le directeur d'ECPAT Luxembourg. Les dernières révélations concernant des perquisitions au domicile de 46 personnes, soupçonnées d'être en possession de matériel d'abus sexuels sur enfants, prouvent que ce fléau est toujours bel et bien présent.

Outre l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du tourisme et des voyages et les images d'abus sexuel d'enfants, l'enquête qui vise à pouvoir mesurer l'évolution de la perception de l'exploitation sexuelle des enfants au Luxembourg, porte également sur le grooming. Un phénomène récent qui est apparu avec l'apparition des réseaux sociaux et qui consiste à la sollicitation en ligne d'un enfant à des fins sexuelles. Il s'agit d’un procédé par lequel une personne adulte (souvent faisant semblant d’être plus jeune que son âge) cherche à obtenir la confiance d'un adolescent ou d'un enfant de moins de 16 ans sur internet.

«Les nouvelles technologies sont de formidables outils mais elles représentent aussi un terrible danger pour les plus jeunes», confirme Thomas Kauffmann. Une approche partagée par une très grande majorité des personnes sondées. En fonction des thèmes abordés, entre 82% et 97% estiment que le «net» présente de sérieux risques.

Le dernier volet de l'étude aborde les actions et les engagements pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants. 92% des sondés sont d'avis qu'il faut prendre des mesures complémentaires. Les autorités publiques (police, autorité nationale et européenne) sont d'ailleurs les plus souvent citées comme principaux acteurs de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants.

Mais les personnes consultées n'hésitent pas à mettre en avant le rôle des réseaux sociaux, des fournisseurs d'internet et des opérateurs de téléphonie mobile dans le cas du grooming ou encore de la possession de matériel d'abus sexuel d'enfants.

Enfin en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, les tours opérateurs devraient s'engager davantage pour 59%.



L'importance de la sémantique Dans son introduction, Thomas Kauffmann a rappelé le rôle non négligeable du vocabulaire utilisé. Pour le directeur d'ECPAT Luxembourg, le terme pédopornographie devrait disparaître. «Je préfère utiliser la notion d'exploitation sexuelle sur enfants. Il s'agit d'un crime, d'un délit. Cela parle plus aux gens.» Idem pour ce qui était appelé autrefois tourisme sexuel impliquant des enfants. «L'expression "exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du tourisme et des voyages" est bien plus appropriée».





