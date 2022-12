Alors que 100 dons par jour sont nécessaires au Luxembourg pour maintenir un stock de sang suffisant pour les besoins des hôpitaux, seuls 60 à 80 rendez-vous quotidiens sont actuellement honorés.

Infections hivernales et fêtes pèsent sur le don du sang

Alors que 100 dons par jour sont nécessaires au Luxembourg pour maintenir un stock de sang suffisant pour les besoins des hôpitaux, seuls 60 à 80 rendez-vous quotidiens sont actuellement honorés.

Juste après Noël et à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, le ton est loin d'être festif au centre de transfusion sanguine. Et pour cause: les réserves de sang sont loin d'être remplies. Un constat «saisonnier», concède la docteure Andrée Heinricy, en charge de la collecte, qui n'empêche pas d'inquiéter la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Si la situation n'est pas aussi dramatique qu'au mois d'août dernier, lors duquel départs en vacances massifs et infections de covid-19 avaient fait passer le stock bien en dessous de son seuil théorique, elle reste préoccupante. «Pendant tout le mois de décembre, et même un peu avant, on a remarqué que nos donneurs venaient beaucoup moins. Par conséquent, notre stock n'est pas bon.»

Pour garantir ce stock de produits sanguins, 100 dons par jour sont nécessaires au Luxembourg. «Là, on oscille entre 60 et 80 rendez-vous quotidiens», souligne Andrée Heinricy. Une baisse qui n'a rien à voir avec les fêtes de fin d'année et leurs jours fériés, puisque le centre de transfusion sanguine est ouvert à ses horaires habituels, et n'est jamais fermé plus de trois jours consécutifs.

Remotiver les donneurs réguliers

Grippe, bronchite, covid-19 et autres rhumes y sont, en revanche, certainement pour quelque chose. «Les épidémies hivernales jouent, car nos donneurs réguliers nous contactent pour nous informer de leur indisponibilité lors de leurs infections.» Ainsi, ces indisponibilités ont triplé par rapport au mois d'août, et doublé par rapport au mois de septembre.

À ces maladies s'ajoutent les fêtes de fin d'année, synonymes, pour certains, de départs en vacances. «On espère vraiment que les donneurs vont penser à nous en début d'année, et prendre de bonnes résolutions qui nous permettront de reconstituer notre stock de sang», confie la docteure Andrée Heinricy.

D'ici là, la Croix-Rouge multiplie les appels aux donneurs réguliers. À ces coups de fil individuels s'ajoutent des messages, des posts sur les réseaux sociaux, mais également des spots diffusés à la radio. Tout est bon pour remotiver les troupes.

Ca pique, on ne peut pas le nier, mais c'est une heure de temps qui peut sauver la vie de trois personnes, leur apporter la santé, et améliorer leur qualité de vie. Andrée Heinricy

Du côté des nouveaux donneurs, pour l'instant, «on a peu de rendez-vous», déplore la responsable de la collecte de sang. Pour rappel, toutes les personnes en bonne santé et disponibles sont les bienvenues au centre, avec ou sans rendez-vous, même si la réservation d'un créneau est préférable.



Sur place, une fois le questionnaire rempli, place au don et à la collation. «Ça pique, on ne peut pas le nier, mais c'est une heure de temps qui peut sauver la vie de trois personnes, leur apporter la santé, et améliorer leur qualité de vie. C'est vraiment quelque chose d'important», encourage Andrée Heinricy.

Alors que les donneurs réguliers ont reçu une carte de vœux les incitant à faire un don, les futurs donneurs, eux, feront l'objet de campagnes en 2023 afin de motiver de nouvelles personnes à s'inscrire dans cette démarche vitale. «Par rapport à d'autres pays, nous avons forcément un stock plus faible, mais le besoin est là. Les produits sanguins ne se gardent pas très longtemps donc le stock doit se renouveler. On a besoin d'un effort continu», insiste la docteure, qui note que la plupart des nouveaux donneurs «ont l'idée en tête, et ont juste besoin de prendre l'initiative». Une décision à ajouter à la liste de ses bonnes résolutions pour 2023?

