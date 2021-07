Sous surveillance médicale étroite depuis dimanche, le Premier ministre ne quittera pas l'établissement hospitalier ce mercredi et ne devrait pas non plus participer à la présentation de la nouvelle loi covid, indique mercredi le ministère d'Etat. Et ce, même si «son état s'améliore».

Xavier Bettel restera hospitalisé «encore un peu»

Jean-Michel HENNEBERT Sous surveillance médicale étroite depuis dimanche, le Premier ministre ne quittera pas l'établissement hospitalier ce mercredi et ne devrait pas non plus participer à la présentation de la nouvelle loi covid, indique mercredi le ministère d'Etat. Et ce, même si «son état s'améliore».

Trois jours après son hospitalisation en raison d'une «saturation d’oxygène insuffisante» liée à son infection au covid-19, Xavier Bettel (DP) restera sous observation médicale «encore un peu», indique mercredi le ministère d'Etat. Qui précise toutefois que l'état de santé du Premier ministre «s'améliore peu à peu». Résultat, le chef du gouvernement ne sortira pas ce mercredi, horizon le plus optimiste évoqué lundi lors de la dernière annonce officielle réalisée sur son état de santé.

Conséquence directe de cette annonce, la possibilité de voir Xavier Bettel aux côtés de Paulette Lenert (LSAP) pour annoncer le nouveau régime sanitaire en vigueur au-delà du 15 juillet s'amenuise. A ce stade, «toutes les options restent ouvertes», indique sobrement le ministère de la Santé qui se refusait, mercredi matin, à avancer toute hypothèse sur la forme que prendra le duo chargé d'expliquer les décisions adoptées.

Selon l'ordre protocolaire, la charge devrait revenir à Dan Kersch (LSAP), vice-Premier ministre et officiellement numéro deux du gouvernement devant François Bausch (Déi Gréng), également vice-Premier ministre. Sollicité mercredi matin, le ministère du Travail se contentait d'indiquer que «la décision sera prise demain en fonction des échanges qui auront lieu» au sein du Conseil de gouvernement. Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le ministère d'Etat indique que ce sera bien le vice-Premier ministre socialiste qui «informera la presse des travaux du Conseil de gouvernement ensemble avec (sic) la ministre de la Santé».

Pour rappel, la mise en place d'une nouvelle version de la loi covid s'intègre dans un contexte particulier, marqué par la hausse du nombre de nouvelles infections. Notamment en lien avec la reprise de la vie nocturne, mais aussi du fait de la contagiosité plus élevée des nouveaux variants. Preuve en est notamment la mise en quarantaine de 140 futurs policiers après la découverte de 16 cas positifs ces derniers jours parmi la promotion en cours de formation. Selon les chiffres du ministère de la Santé, près de sept nouvelles contaminations sur dix concernent les 15-34 ans.

Une donnée qui doit toutefois être nuancée par le fait que malgré cette nouvelle flambée de cas, aucune nouvelle victime n'est à déplorer depuis 35 jours. Depuis mars 2020, 818 personnes infectées au covid-19 ont perdu la vie, selon les chiffres officiels.

