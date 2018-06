Inédit: les photos interdites du crash d'un certain... 23 juin

Ni la presse, ni le grand public n'auraient dû être au courant de l'atterrissage d'urgence de deux avions de chasse français sur le tarmac du Findel le 23 juin 1955. Et encore moins du crash qui s'ensuivit. Mais un pompier avait discrètement fait deux photos.

(Steve Remesch - trad. MF) – Lorsque deux avions de la première escadre de chasse de Saint-Dizier atterrissent d'urgence à l'aéroport du Findel le 23 juin 1955, l'information doit rester secrète. Des photos militaires non officielles sont strictement interdites à cette époque. Celle de la course à l'armement que se livrent l'Est et l'Ouest. Celle de la Guerre froide aussi dont les règles prévalent également au Luxembourg.

Mais l'événement est spectaculaire comme le montrent les deux photos issues de la collection privée d'un ancien sapeur-pompier du Findel. Difficile de résister. Les deux clichés, ça se voit, ont été pris subrepticement.



Photo: Collection privée Bronden-Reinert

La première photo a été prise du toit d'un camion de pompier et ce malgré la présence d'au moins deux gendarmes. C'est son collègue devant lui qui protège le pompier photographe. On distingue bien le col de son uniforme.

Juste devant le camion se trouve une camionnette de pompier équipée d'une remorque et un peu plus loin, un avion de chasse couché sur le ventre.

C'est un Republic F-84 F Thunderstreak aux couleurs de l'Armée de l'Air française. Son numéro, 1-OT indique qu'il s'agit d'un avion de la première escadre de chasse2/+ Morvan de Saint-Dizier. A noter qu'un grand x barre l'empennage. Sans doute pour indiquer qu'il s'agit d'un vol d'exercice.

Photo: Collection privée Bronden-Reinert

Cette deuxième photo est tirée à hauteur de hanche. Le mauvais cadrage pourrait également appuyer la thèse d'une photo prise en cachette.

Que disaient les journaux?



Malgré toutes les précautions prises ce jour-là, la presse luxembourgeoise a évoqué l'atterrissage d'urgence en livrant toutefois des versions différentes.



Ainsi le Luxemburger Wort indique le 24 juin 1955 qu'un avion participant à un exercice aérien de l'OTAN a dû atterrir d'urgence par manque de kérosène. Arrivant trop vite sur la piste, le pilote a dû forcer le freinage provoquant l'éclatement d'un pneu. Il a alors perdu le contrôle de son avion qui a quitté la piste, traversé le gazon, avant de s'arrêter pile sur la route en construction reliant Luxembourg à Sandweiler. Un autre pilote ayant suivi la manœuvre depuis le ciel est venu à la rescousse de l'infortuné. Le Luxemburger Wort rapporte que les pompiers s'étaient rendus très vite sur le lieu de l'accident mais n'avaient pas besoin d'intervenir. Les gendarmes ont veillé sur les deux avions.

Dans le Tageblatt du 24 juin 1955, la version du fait divers est autre: les deux avions auraient été accidentés. Aucun pilote blessé. Le second avion se serait enflammé au moment de son atterrissage. Les pompiers auraient rapidement éteint le feu. Les deux pilotes ont été reconduits à leur base par un troisième avion, le soir même.



Dans la Zeitung vun Lëtzebuerger Vollek du 25 juin, deux jours après l'incident, le papier fait également état de deux accidents. Précisant que la sortie de piste du premier a failli coûter la vie à des ouvriers du chantier.



La Fête nationale n'était pas un 23 juin



Soixante-trois ans après les faits, il est difficile de dire si les deux avions de chasse ont effectivement été accidentés à Luxembourg.

Ce 23 juin 1955 était un jour ordinaire au Luxembourg et non le jour de la Fête nationale. Ce n'est qu'à partir de 1961 que la Fête nationale au Luxembourg a été déplacée au 23 juin. Pour des raisons météorologiques. Jusqu'ici elle était toujours célébrée le 23 janvier, jour anniversaire de la grande-duchesse Charlotte.



Pour la petite histoire, on notera que le camion de pompier du haut duquel a été faite la première photo interdite, paradera avenue de la Liberté ce samedi 23 juin 2018. Il date de 1953. Mais c'est une autre histoire.