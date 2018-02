En juillet 2017 un loup se trouvait bien sur le sol du grand Ouest luxembourgeois. En ce début de semaine un «indice concret» sur la présence du prédateur a été découvert dans le secteur de Fouhren, au Nord-Est du pays: un mouton dévoré.

«Indice concret sur la présence d'un loup» près de Fouhren

Tout début septembre 2017 des analyses scientifiques ont avéré la présence d'un loup sur le sol luxembourgeois. Une première depuis 1893.



C'est donc bien par les crocs d'un loup que huit moutons avaient péri entre Holzem et Garnich à la mi-juillet 2018. Les prélèvements effectués sur les morsures des cadavres l'ont confirmé.



Le même Institut Senckenberg, un laboratoire de recherches scientifiques installé à Gelnhausen, près de Francfort, vient de recevoir de nouveaux prélèvements effectués sur un mouton mort au Luxembourg par les experts de l'Administration de la nature et des forêts (Département de l'Environnement).

Le mouton dévoré près de Fouhren laisse clairement penser à la présence du loup dans le secteur. Les experts qui se sont rendus sur place pour analyser le cadavre n'ont pu écarter formellement les agissements d'un loup. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat des analyses du laboratoire spécialisé.

Tout indice sur la présence supposée de loups doit être signalé à l'Administration de la nature et des forêts via mail (wolf@anf.etat.lu).

Les loups sont farouches



En règle générale, les loups évitent le contact direct avec les humains. Raison pour laquelle les rencontres entre humains et loup sont extrêmement rares, mais elles ne sont pas impossibles.



D'ordinaire un loup se retire dès qu'il remarque la présence d'un être humain mais il peut aussi être curieux et observer de plus près l'humain avant de se retirer. Dans la brochure intitulée «Des loups au Luxembourg?» (disponible gratuitement en allemand auprès de l'Administration de la nature au (+352) 40 22 01-1) on trouve des informations sur le loup mais également des règles de conduite à observer en cas de rencontre avec un loup.

En cas de rencontre avec un loup

Voici quelques règles élémentaires à connaître:

Ne vous enfuyez pas. S'enfuir peut déclencher chez le loup l'instinct de chasse, comme ça peut être le cas chez le chien.

N'allez pas vers le loup.

Gardez toujours un œil sur le loup et observez son comportement. Tout en évitant un contact oculaire direct.

Attirez l'attention du loup. Appelez-le et agitez vos bras.

Si le loup ne recule pas rapidement, reculez lentement afin de créer une distance respectable entre lui et vous.

Si le loup continue de s'approcher, il faut continuer à attirer son attention et jeter des branches, des pierres ou d'autres objets similaires dans sa direction.

N'essayez jamais d'attirer un loup avec de la nourriture (y compris pour prendre des photos!)