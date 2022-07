Dès ce mois de juillet, une majoration de 2.5% des allocations familiales sera opérée.

L'inflation passe à 7,4%

Index reporté mais allocations familiales augmentées

Simon MARTIN

On le sait depuis maintenant plusieurs semaines, la prochaine tranche indiciaire a été reportée à l'année prochaine, au mois d'avril 2023. Il faudra donc se montrer patient avant une nouvelle indexation des salaires. Cela dit, afin de contrer l'inflation galopante, le gouvernement luxembourgeois a, dans la foulée de l'accord tripartite du mois de mars dernier, mis en place un «crédit d'impôt énergie», censé compenser ce report d'index.

Rappelons que pour les salaires et pensions compris entre 936€ et 44.000€ par an, ce crédit s'élèvera à 84€ par mois. Pour les salaires et pensions compris entre 44.001€ et 68.000€ par an, ce crédit s'élèvera à au moins 76€ par mois pour cette tranche de revenus, puis progressivement se réduira à 0 pour les salaires et pensions dépassant 100.000€ par an. Celui-ci sera versé pour la première fois ce mois-ci et sera poursuivi jusqu'en avril prochain, au moment du prochain index.



Majoration des allocations familiales

Mais ce n'est pas la seule aide arrivant à très court terme. En effet, le Statec a annoncé aujourd'hui qu'une adaptation du montant des allocations familiales a été faite. L'échelle mobile des allocations familiales (EMAF) doit en effet adapter les montants des allocations familiales au coût de la vie. «L’adaptation des allocations familiales s’effectue le mois qui suit son déclenchement», précise l'institut national de statistiques. Par conséquent, dès ce mois de juillet, une majoration de 2,5% des allocations familiales sera opérée.

Une bonne nouvelle pour les familles plus précaires puisque le Statec annonce que l'inflation s'élève désormais à 7,4% pour le mois de juin. Rappelons qu'en mai, ce même taux annuel d'inflation se fixait à 6,8%. C'est bien moins qu'en Belgique où l'inflation continue son explosion pour atteindre 9,65% en juin. Il s'agit d'ailleurs de son plus haut niveau depuis 1982. La France s'en sort quant à elle un peu mieux que ses voisins puisque la hausse des prix à la consommation a atteint 5,8% en juin sur un an.

Rappelons qu'outre cette hausse fulgurante des prix des carburants, le prix des produits alimentaires connaît également une sévère augmentation ces derniers mois. Entre avril et mai, ils ont augmenté de 0,5%. La hausse se marque surtout pour les poissons et les fruits de mer (+3%), les graisses et les huiles (+4,8%) et le café (+5,9%).

Une diminution des prix de certains produits a tout de même été constatée dans les rayons des grandes surfaces. C'est le cas pour les légumes frais (-10,5%) et pour les softs drinks (-1,5%). Par rapport à mai 2021, le passage en caisse est plus cher de 5,7% pour les consommateurs.

