Alors que le CSV espérait réévaluer ces aides de façon rétroactive et les augmenter dès le troisième enfant, la commission de la Famille a écarté ces propositions. Ce qui risque de pénaliser «les plus démunis» selon Marc Spautz, auteur de la proposition.

Pas de nouvelle avancée sur les allocations familiales

Les allocations familiales seront réindexées à partir du 1er janvier 2022, suivant la réévaluation automatique des salaires. Ni plus, ni moins. La commission de la Famille a en effet rejeté ce mardi la proposition du député Marc Spautz (CSV) visant à réévaluer ces aides à rebours (depuis 2016) et à les augmenter à partir du troisième enfant.

Les allocations familiales seront réindexées à partir du 1er janvier 2022, suivant la réévaluation automatique des salaires. Ni plus, ni moins. La commission de la Famille a en effet rejeté ce mardi la proposition du député Marc Spautz (CSV) visant à réévaluer ces aides à rebours (depuis 2016) et à les augmenter à partir du troisième enfant.

Risque de «tromperie» autour des allocations familiales Annoncée officiellement à la mi-mai, la réindexation des montants versés aux ménages avec enfant ne serait qu'une mesure imposée au gouvernement qui ne compenserait pas la perte de pouvoir d'achat et qui entrerait en vigueur après la prochaine tranche indiciaire, selon l'OGBL.

«Tous les efforts ont déjà été faits dans les prestations en nature», indique Max Hahn (DP), président de la commission. Manuels scolaires gratuits depuis la rentrée 2018-2019, congé parental avec revenu de remplacement, 20 heures gratuites pour l'encadrement des enfants... A ce stade, le député libéral estime que ces mesures ont suffi à «soutenir les ménages face à l'évolution du coût de la vie».

La révision des allocations, prévue dans cinq mois, suivra donc l'index du Statec et ne sera pas rétroactive sur cinq ans, comme le réclamait le CSV. Une attente qui avait été également formulée par l'OGBL et le LCGB. En mai dernier, les deux syndicats demandaient d'augmenter ces aides de 20 euros, passant de 265 à 285 euros, ce qui aurait compensé la stagnation des cinq dernières années.

Le rattrapage des allocations familiales pèse 73 millions Depuis cinq ans, les allocations versées à quelque 116.000 foyers n'ont pas gagné un cent. Le ministère de la Famille a calculé combien coûterait une adaptation des aides en fonction de l'inflation des cinq dernières années.

Mais pas question pour la majorité gouvernementale de dépenser dans ce domaine plus que ce qui a été envisagé, d'autant que la somme serait conséquente. Alors que quelque 951 millions d'euros sont actuellement distribués aux ménages, l'augmentation souhaitée par les syndicats représenterait un coût supplémentaire de 73 millions d'euros. «Une fois de plus ce sont les plus démunis qui vont être pénalisés», déplore Marc Spautz (CSV), auteur de la proposition de loi repoussée.

Fin des débats

Le député CSV estime que les prestations en nature évoquées par le ministère et la majorité «ne prennent pas en compte le niveau social des familles». Le rapporteur de la loi déplore également que la commission ait rejeté sa proposition d'augmenter les allocations familiales à partir du troisième enfant. S'appuyant notamment sur le dernier Almanach social de Caritas, il indique que «les familles les plus nombreuses sont celles qui sont le plus en difficulté».

Max Hahn, lui, rappelle qu'en 2016, la dernière réforme a justement changé ce système, décidant alors «qu'un enfant est considéré comme les autres». «Nous n'allons pas revenir en arrière», souligne le député DP.

Le président de la commission de la Famille écarte totalement les propositions du député CSV, assurant qu'elles «ne seront plus débattues». Marc Spautz, quant à lui, est déterminé. Même s'il sait que la mesure a «peu de chance d'être adoptée», il présentera quand même son projet en séance plénière. «Il faut que les citoyens soient au courant de cette possibilité, c'est de leurs droits qu'il s'agit.»

