Si le gouvernement entend augmenter le prix des carburants, la Chambre de commerce demande de le retirer du panier du consommateur servant de base au calcul de l'indexation des salaires. Une question de cohérence écologique, estime le lobby patronal.

Luxembourg 2 min.

Index et climat dans le même panier

Si le gouvernement entend augmenter le prix des carburants, la Chambre de commerce demande de le retirer du panier du consommateur servant de base au calcul de l'indexation des salaires. Une question de cohérence écologique, estime le lobby patronal.

(ota) - Indexation des salaires et climat ne font pas bon ménage. C'est du moins la vision de la Chambre de commerce qui a publié mardi son avis sur le plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC). Un document qui, selon le lobby du patronat, contient une série de bonnes pistes de réflexion, mais contient également de «fausses bonnes idées». Au rang desquelles figure la hausse des droits d'accise sur le carburant.

Elle propose notamment de revoir la méthode de calcul de l'indexation des salaires avec la création d'un indice des prix à la consommation national durable. Celui-ci exclurait du panier du consommateur tous les produits fossiles et les produits nocifs pour la santé tels que les boissons alcoolisées et le tabac.

Le secteur des transports toujours plus polluant Le Mouvement écologiste rappelle son attachement au principe du pollueur payeur. L'association s'oppose ainsi fermement aux lobbies des automobilistes et des consommateurs qui s'insurgent notamment contre les nouvelles taxes prévues en matière d'émissions de CO2.

Le PNEC prévoit en effet une disparition du tourisme à la pompe. L'objectif affiché est bien de réduire les exportations de carburant en diminuant progressivement les écarts de prix avec les pays voisins. Ce qui n'est guère du goût de la Chambre de commerce. En effet, elle estime qu'il faut faire la différence entre usagers privés et professionnels. Car entre les prix affichés à la pompe et ceux réellement payés par le secteur des transports pour le diesel professionnel, un écart peut exister.



La Chambre de commerce rappelle en effet qu'en Belgique le prix de carburant est devenu moins cher qu'au Luxembourg en raison du remboursement d'une partie des droits d'accise. Ainsi, la réduction envisagée au Grand-Duché «risque de ne pas avoir d'impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre, mais d'entraîner purement et simplement une délocalisation des émissions couplée à un déchet fiscal très significatif», écrit-elle. En d'autres termes, il n'y aurait pas de diminution de la pollution mais des recettes en moins pour les caisses de l'Etat.

De la crise sanitaire à l'urgence climatique Selon Greenpeace, l'ampleur des mesures prises pour répondre à la pandémie de covid-19 montre la capacité de mobilisation financière de l'Etat. L'ONG aimerait que cela serve d'exemple dans la lutte face au changement climatique.

Cette hausse des droits d'accise pourrait avoir un impact direct sur l'indice des prix à la consommation et entraîner une indexation des salaires plus régulière craint la Chambre de commerce. Une absurdité pour l'institution qui estime qu'il faut «casser durablement le lien» entre les carburants et le système d'indexation automatique. «Il est incohérent d'annoncer un soutien à une économie "décarbonée", tout en continuant à compenser la hausse des prix via l'indexation des salaires, et donc de ne pas "désinciter" la consommation de produits fossiles».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.