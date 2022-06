«Wat ass normal?», la campagne de sensibilisation nationale lancée en avril dernier par le ministère de la Famille et de l’Intégration, a remis le sujet du handicap sur le devant de la scène. L’occasion de donner la parole aux acteurs de terrain.

Etat des lieux

Inclusion: encore de nombreux progrès à faire au Luxembourg

La notion d’inclusion vient des Anglo-Saxons et d’un point de vue sociétal, elle peut se définir par le fait qu’il ne devrait pas exister à proprement dit de différences entre plusieurs groupes de personnes, dans la mesure où chacun présente des besoins communs et individuels. La diversité au sens large est ainsi la norme et la notion d’intégration en ce qui concerne les personnes à besoins spécifiques n’a donc plus lieu d’être.

Une campagne pour normaliser le handicap A travers des vidéos, des affiches et un site informatif, le ministère de la Famille et de l'Intégration entend redéfinir les limites de la normalité, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au handicap.

Dans le but de formaliser cette notion, le Luxembourg a fait partie des 81 premiers pays à avoir signé la convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) des Nations unies en 2007 et l’a également ratifiée en 2011 lors de son entrée en vigueur au sein de l’Union européenne.

De ce fait, le Grand-Duché s'est engagé de façon juridique, autrement dit, il est tenu de respecter les dispositions de la CRDPH et de les faire appliquer progressivement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chemin sera encore long, puisque de l'avis de l'ensemble des acteurs de terrain, en termes de communication et de réseau, tout est à faire. «Les gens savent rarement à qui réellement s'adresser».

«On a l’impression d’être à la procession d’Echternach»

Interrogée sur le sujet et l’état de la situation au Luxembourg, Martine Kirsch, présidente de l’asbl Zefi, ne mâche pas ses mots. En poste depuis cinq ans, elle déclare ne «rien voir avancer» en ce qui concerne l’inclusion des enfants à besoins spécifiques dans le domaine scolaire.

«On se demande pourquoi cette convention a été signée, on a l’impression d’être à la procession d’Echternach, un pas en avant et un en arrière! Et que cela soit dans l’éducation, les loisirs, le sport, la justice, le monde du travail… Pourtant, tout commence dès l’école, bien avant le marché du travail.»

Fer de lance de l’association depuis 30 ans, l’inclusion dans le domaine scolaire devrait être revue d’après la présidente, qui explique que beaucoup de familles se tournent vers l'asbl pour demander de l’aide, par exemple lorsque leurs enfants ne sont pas admis dans le fondamental en raison de leurs besoins spécifiques.

Il faut de vraies décisions politiques. Là c’est du bricolage, mais nous ne voyons pas de changements concrets, la volonté politique n’est pas là et c’est inquiétant. Martine Kirsch, président de Zefi asbl

«Il faut de vraies décisions politiques. Là c’est du bricolage, mais nous ne voyons pas de changements concrets, la volonté politique n’est pas là et c’est inquiétant. L’école est pourtant un pilier de construction très important, car c’est là qu’on apprend à vivre ensemble et qu’on apprend la diversité. Ce ne sont pas les enfants qui ont un problème avec le handicap, ce sont plutôt les adultes. Le covid a certes bouleversé des choses, mais pendant ce temps, il n’y a pas eu d’initiatives mises en place. Il y a même eu régression dans certains cas, notamment avec l’enseignement par Zoom ou Teams, qui a été catastrophique pour les élèves avec un handicap!»

Elle dénonce également le manque de synergie entre les différents ministères «qui se renvoient souvent la balle et ralentissent l'avancement des problèmes soumis par les parents selon les situations».

Autre point noir, l’orientation scolaire, notamment au moment d’intégrer un lycée. «Il s’opère une ségrégation entre les enfants sans besoins spécifiques et les autres. Le système éducatif fait pression sur les parents qui luttent pour que leur enfant ait accès à un parcours basique et ne soit pas envoyé dans un centre de compétences.»

Selon Martine Kirsch, «quand on vient d’un centre de compétences, par la suite, on n’a pas de diplôme. Et cela conditionne tout le reste de la vie de l’enfant. Il faudrait un lycée au moins jusqu’à 16 ans, comme dans les pays nordiques, qui soit expressément ouvert à tous. Il ne faut pas que les parcours généraux s’arrêtent après le fondamental. Tout est à faire. Il faut aussi que les communes deviennent plus accessibles et plus ouvertes. Un réseau doit se créer.»

Des plaintes du côté d'Adapto

Des parents contactent également l’asbl pour des problèmes relevant du sport, des loisirs et des moyens de transport. «Les gens viennent à nous et parfois nous parvenons à les rediriger vers des clubs qui les acceptent. Depuis quelques mois, nous sommes aussi beaucoup sollicités pour Adapto, car il y a eu des changements opérés dans l’application pour pouvoir commander une course. Par exemple, l’application met en garde et informe de sanctions. Si l’enfant transporté se 'comporte mal' dans le bus, son transport ne sera plus assumé pendant une ou deux semaines… C’est de la discrimination!»

«L'autisme concerne une personne sur 100 au Luxembourg» Sujet complexe qu'est l'autisme. Il concerne pourtant des milliers de personnes au Luxembourg, dont une bonne partie n'est pas encore diagnostiquée.

Elle l'assure et le martèle, «ces enfants ne font pas exprès d’être comme ils sont et n’ont parfois même pas vraiment conscience de ce qu’ils font. Nous avons eu le cas d’une famille avec un autiste non verbal, il a eu chaud pendant l’hiver et n’a pas su communiquer son mal-être avec des mots et s’est agité. Le chauffeur ne savait pas qu’il ne communiquait qu’avec sa tablette, preuve qu’il faut vraiment des accompagnateurs formés aux besoins spécifiques dans ces bus… »

Eis Schoul, un projet pilote qui a fait ses preuves Ouverte depuis 2008, cette école basée au Kirchberg prend en charge des enfants de la maternelle jusqu'au cycle 4. L'enseignement s'y fait selon les principes de la pédagogie inclusive, avec un personnel formé pour accueillir des enfants à besoins spécifiques. Contactée, la directrice Martine Schmit, présente depuis l'ouverture de l'école, explique que l'équipe éducative travaille depuis quelque temps sur la possibilité d'ouvrir une classe de première année de lycée. Elle permettrait une meilleure transition pour les élèves après le fondamental. Reste à savoir si l'idée sera validée par le ministère de l'Education nationale. Actuellement, l'établissement compte 141 élèves, dont 16 élèves à besoins spécifiques par classe d’âge.

Ce manque de personnel formé et dédié, la présidente de Zefi le déplore, car «beaucoup d’écoles ouvrent du nord au sud, des lycées aussi, et ce depuis que le ministre Claude Meisch est en poste pour l’éducation. Mais pour l’inclusion, il n’y a pas d’argent. Pourtant, il faudrait des écoles régionales comme celle d’Eis Schoul au Kirchberg, qui est un véritable exemple de bonnes pratiques et prouve que c’est possible, avec de bons résultats!»

«Un grand bond sur les dix dernières années»

Du côté d'Info-Handicap, Yannick Breuer, coordinateur en accessibilité en poste depuis 15 ans est plus modéré sur la question globale de l'inclusion, même s'il reconnait volontiers des points de régression dans le domaine scolaire pendant le covid.

«Bien entendu, des choses peuvent toujours être améliorées, mais sur les dix dernières années, nous avons fait un grand bond, notamment grâce à la convention qui a ouvert la voie à la mise en place de la loi sur l'accessibilité!»

Cette dernière, qui entrera en vigueur en 2023, oblige en effet l'ensemble des lieux ouverts à devenir réellement accessibles à tous. «Avant ce n’était que les bâtiments de l’Etat bâtis après 2001 qui devaient être accessibles... A l'avenir, il y aura des sanctions pénales et monétaires pour ceux qui ne se mettent pas en conformité. C'est dommageable, mais malheureusement, seule la contrainte marche pour faire appliquer les choses en général...»

«Dans dix ans, tout doit être accessible» Les nouveaux bâtis publics et privés devront répondre à des consignes strictes en matière d'accessibilité. Commerces, piscines et autres cinémas existants vont devoir se conformer à de nouvelles normes.

Il cite également les efforts de la Ville de Luxembourg en matière d'accessibilité, «un véritable exemple de bonnes pratiques et de volonté politique. La ville fait beaucoup d'effort pour que tout le monde se sente bien, mais dans le privé, c’est une autre chose. Finalement, ce qui manque au Luxembourg, c’est de faire appliquer la loi partout».

Ce qui est certain pour le coordinateur, «c'est que l'environnement doit être adapté aux besoins de chacun» et que des initiatives comme celle prise lors de l'élaboration d'Esch2022, qui a vraiment pris en compte les personnes à besoins spécifiques, doivent se multiplier jusqu'à devenir une norme. Et pour ça, il rejoint Martine Kirsch: « Les communes sont les principales actrices des changements à venir car elles connaissent leurs citoyens, c’est à elles de pousser la machine.»

48 plaintes soumises au Centre d'égalité de traitement Acteur légitime et concerné par la problématique du handicap, le CET a recensé 48 plaintes sur la période 2021, dont voici quelques exemples concrets: Lors de la transmission à la télévision d’un débat à la Chambre des députés sur la problématique des personnes avec un handicap auditif, il a malheureusement été omis d’engager des interprètes.

L’utilisation d’un CAPTCHA pose souvent des problèmes aux personnes avec un handicap visuel sur les sites internets.

Refus de paiement des allocations familiales et spéciales quand un enfant est scolarisé à domicile.

Des escaliers mais pas de rampes pour l'accès à des bâtiments/restaurants/transports...

Pas de haut-parleurs sur les quais et dans le véhicule pour les usagers du tram et des bus.

