(PTA) - Patrícia Lima et Melissa Irrthum ont passé trois semaines au centre de tri de Figueiró dos Vinhos, à 15 km de Pedrógão Grande, l'épicentre des feux qui ont ravagé le Portugal en juin dernier et fait 62 morts.



Leur tâche: faire le tri des dons provenant du monde entier afin d'aider les victimes des incendies. Les deux jeunes femmes étaient placées au secteur des chaussures, tous les jours, de 9 heures à 19 heures. «Nous avons passé trois semaines à trier des chaussures: par pointure, hommes, femmes, enfants, d'été ou d'hiver», explique Patrícia.

LW

Elles devaient aussi s'assurer que toutes ces chaussures soient utilisables: un problème récurrent lorsqu'il s'agit de dons d'articles d'occasion. «Il y a des gens qui devaient penser que c'était une poubelle, et nous avons dû en jeter beaucoup», souligne-t-elle.

Le travail de triage semble ennuyeux et banal, mais sans la contribution des bénévoles, les dons n'arriveraient jamais aux familles.

Ce n'est qu'après avoir tout organisé que la distribution peut commencer. «Quand les gens venaient, ils avaient un papier avec un numéro, et je cherchais dans les boîtes les chaussures qui pourraient leur servir», explique encore Patrícia.

Engagement dans un projet humanitaire

La Capverdienne de 20 ans faisait partie du groupe de quatre bénévoles envoyés par l'association Solidarité Jeunes, qui héberge à Belvaux des jeunes dans une situation précaire.

Ceux qui arrivent à l'institution ont déjà connu des difficultés dans leur propre vie. L'un des projets de l'association, appelé Motiv-action, est d'amener les jeunes à s'engager dans un projet humanitaire, et les organisateurs ont décidé que les incendies au Portugal étaient une bonne cause.

«Je suis mariée à une Portugaise et cette cause m'a touché, parce que beaucoup de familles sont mortes et nous avons vu les images des voitures calcinées à la télé» a expliqué à Contacto l'éducateur Domenico Laporta, avant le départ. L'objectif? «Valoriser les jeunes, en leur montrant qu'eux aussi sont capables de venir en aide aux autres».



Les bénévoles sont donc arrivés à Figueiró dos Vinhos le 28 juin, onze jours après l'incendie qui a fait 64 morts dans la région: et le paysage calciné les a tous impressionnés...

«J'ai eu des frissons»

«J'ai eu des frissons. Nous étions en train de parler et de rire, mais quand nous sommes arrivés sur la route de Figueiró dos Vinhos, nous nous sommes tus», raconte Melissa.

L'une des nombreuses voitures calcinées sur une route près de Figueiro dos Vinhos. Le terrible incendie a tué de nombreuses personnes qui ont tenté de fuir en voiture.

AFP

Patrícia, elle, se rappelle «l'impression d'entrer dans un grand cimetière.» «Il y avait l'odeur de la fumée. Nous avons vu des voitures et des camionnettes brûlées. Tout était noir, il n'y avait pas de soleil. C'était triste", détaille la jeune femme.



Dans les jours qui ont suivi, les bénévoles ont rencontré beaucoup de gens qui ont perdu leur famille ou des amis dans cette tragédie. «C'est quelque chose qui sera très difficile à oublier», explique Patricia.



Les jeunes bénévoles du Luxembourg n'ont pas perdu de temps. Un jour après leur arrivée à Figueiró dos Vinhos, ils se sont plongés dans l'agitation de l'entrepôt improvisé dans le pôle de formation de la localité.

«Chaque jour, des camions arrivaient avec des chaussures, de la nourriture, des oreillers, toutes sortes de choses inimaginables», raconte Patrícia. «Les personnes qui avaient besoin de nourriture et pouvaient se déplacer venaient directement chez nous mais parfois nous étions obligés de faire des 'kits' pour leur amener directement» explique-t-elle.

«La moitié de son visage était brûlé»

Melissa, 22 ans, a ainsi accompagné les équipes de la mairie de Figueiró dos Vinhos qui distribuaient ces fameux 'kits' avec de la nourriture aux villages voisins. Elle se rappelle un petit village «avec trois maisons», l'une d'entre elles complètement détruite par les flammes.

A l'intérieur, une femme âgée y vivait encore. «Quand elle est sortie, nous avons vu que la moitié de son visage était brûlé», raconte Melissa. «Cela m'a choquée. Quand elle a vu que nous amenions des choses pour elle, elle n'arrêtait pas de nous remercier, elle nous a embrassés».

Mais ce qui a le plus impressionné la jeune Luxembourgeoise, c'est la capacité de résistance des Portugais. «Les gens gardent l'espoir et la joie, ils ont une mentalité différente ici. Malgré ce qui est arrivé, ils sourient. Les gens au Luxembourg ne sont pas aussi ouverts», considère-t-elle.

«Au Portugal, ils vous donnent tout sans même vous connaître, ils vous embrassent, je n'avais jamais vu ça», poursuit la jeune femme. Elle ajoute également que la langue n'était «pas un problème». Melissa a même appris quelques mots en portugais. «Au café, je pouvais déjà commander 'un fino' [une bière] ou un 'cinzeiro' [un cendrier]», dit-elle en souriant.

Un camion rempli de 40 tonnes de médicaments, vêtements et produits d'hygiène, offerts par le Luxembourg est arrivé fin juin dans cette région sinistrée.

Photo: Manuel Dias

Les bénévoles sont revenus à Luxembourg le 19 juillet, et Patrícia et Melissa ne manquent pas de souligner à quel point cette expérience les a enrichies. «Nous sommes fières de ce que nous avons fait», prône Patricia. Melissa admet également que ce qu'elle a vu au Portugal l'a conduite à réévaluer ses «valeurs» et ses «priorités».

Et les deux jeunes Luxembourgeoises lancent un appel: «Nous aimerions encourager d'autres jeunes à faire du bénévolat au Portugal, parce qu'ils en ont besoin. Chaque jour, il y a des camions qui arrivent du monde entier».

Y compris du Luxembourg: grâce à un groupe créé sur Facebook le lendemain des incendies, deux camions avec des dons recueillis au Grand-Duché ont été déjà envoyés au Portugal. Le voyage des bénévoles a été financé par l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, qui soutient le projet Motiv-action.

