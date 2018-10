Incendie en cours sur le site Arcelor-Mittal de Esch-Schifflange

Les Bûcherons du Nord et la 31e «Bëschfest» - Fête de la forêt- se déroule tout ce week-end au Centre de découverte de la forêt Burfelt à Insenborn. Les Bûcherons du Nord et l'Administration de la nature et de la forêt y montrent tout ce que la forêt nous offre et comment la gérer de manière naturelle en la protégeant.