Les pompiers ont été alertés mardi à 3h30.

Dans la nuit de lundi à mardi

Incendie dans une maison à Rameldange: une personne blessée

(TJ) - Une intervention importante a eu lieu cette nuit à Rameldange. Un incendie s'est déclaré vers 3h30 dans une maison. Suite à l'alerte, la centrale des services de secours a ordonné à un grand nombre de pompiers de se rendre sur le lieu d'intervention «An der Rëtsch». Les pompiers de Niederanven, Mensdorf, Sandweiler, Hesperange et Luxembourg ont uni leurs forces pour lutter contre les flammes. La terrasse et la façade de la maison ont néanmoins été sérieusement endommagées.

Une personne a été blessée et a dû recevoir les premiers soins du SAMU de la capitale. Des secouristes de Lintgen et de Luxembourg sont venus avec des ambulances et ont transporté le blessé à l'hôpital.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Pascal Mittelberger

