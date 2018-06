Le monument à la mémoire des victimes de la Shoah érigé à Luxembourg mardi dernier, a été officiellement inauguré ce dimanche matin en présence notamment du couple grand-ducal et du Premier ministre.

Inauguration officielle du mémorial de la Shoah à Luxembourg

Le monument à la mémoire des victimes de la Shoah érigé à Luxembourg mardi dernier, a été officiellement inauguré ce dimanche matin en présence notamment du couple grand-ducal et du Premier ministre.

(ChB) - Ce monument, réalisé par le sculpteur franco-israélien Shelomo Selinger, un survivant des camps de la mort, se dresse dans le square situé près des anciens bâtiments du couvent Sainte-Sophie, boulevard Roosevelt, à l’emplacement de la première synagogue.



14 Inauguration du monument dédié à la mémoire des victimes de la Shoah, le 17 juin 2018, avec Xavier Bettel, Mars Di Bartolomeo, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, Lydie Polfer, et l'artiste Shelomo Selinger Chris Karaba

Inauguration du monument dédié à la mémoire des victimes de la Shoah, le 17 juin 2018, avec Xavier Bettel, Mars Di Bartolomeo, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, Lydie Polfer, et l'artiste Shelomo Selinger Chris Karaba





L'emplacement du monument, comme le choix de l'artiste, résultent d'un choix exprimé par la communauté juive.

Claude Marx, ancien président du Consistoire israélite de Luxembourg, explique dans une interview au Luxemburger Wort: "La place à mi-chemin entre le Kanounenhiwwel et la Gëlle Fra, à l'ombre de la cathédrale mais aussi à l'endroit de la première synagogue – dans l'ancienne rue du Séminaire qui n'existe plus – est hautement symbolique et surtout voit quotidiennement le passage de beaucoup de gens."

Une plaque commémorative à la gare

Parallèlement, à la gare, une plaque commémorant le 75e anniversaire du départ du dernier train de déportation des Juifs du Luxembourg vers les camps de la mort de l’Europe de l’Est, le 17 juin 1943, a été dévoilée.

6 Commémoration du 75e anniversaire du départ du dernier convoi de déportation des Juifs du Luxbembourg, le 17 juin 2018 en gare de Luxembourg: Discours de Laurent Moyse. Chris Karaba

Commémoration du 75e anniversaire du départ du dernier convoi de déportation des Juifs du Luxbembourg, le 17 juin 2018 en gare de Luxembourg: Discours de Laurent Moyse. Chris Karaba





Le Premier ministre, Xavier Bettel, ainsi que la bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, le président du consistoire israélite, Albert Aflalo, et le président du comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Moyse, se sont exprimés lors des cérémonies.