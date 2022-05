Le musée a ouvert ses portes il y a deux ans déjà. En raison de la pandémie, il n'a pu être inauguré que vendredi.

Luxembourg 6 3 min.

De nombreuses pièces d'exposition

Inauguration du nouveau musée des pompiers à Wiltz

Nico MULLER

Depuis plus de 20 ans déjà, les milieux des sapeurs-pompiers souhaitent créer un musée national des sapeurs-pompiers. Les efforts sont toujours en cours, mais ils n'avancent pas vraiment. La mise en service officielle du petit musée des sapeurs-pompiers de Wiltz a toutefois permis d'étancher un peu la soif d'un grand musée.

Le «Musée des Pompiers an der Géitz» a certes ouvert ses portes il y a deux ans déjà et a accueilli 1.200 visiteurs durant cette période. Mais en raison de la pandémie, l'inauguration officielle n'a pu être célébrée que maintenant. Ce n'est pas un hasard si le choix s'est porté sur vendredi dernier, puisque c'était le jour d'ouverture des 25e Journées des musées luxembourgeois. De nombreux visiteurs ont ainsi eu la possibilité de découvrir de nombreuses pièces de collection tout au long du week-end.

L'idée est née en Suisse

Comme le chef du musée Patrick Juncker l'a expliqué aux invités d'honneur, l'idée du musée est née en Suisse en 2016. Dans le cadre d'un congrès, il a découvert, en tant que vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, un petit musée des pompiers locaux et s'est demandé pourquoi il n'y en avait pas au Luxembourg. C'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée d'y remédier.

Le choix de Wiltz est toutefois le fruit du hasard. Lors d'un séjour à Wiltz, Juncker a vu que des travaux étaient en cours sur l'actuel site culturel «Brandbau». Il s'est alors renseigné auprès de la commune pour savoir si le bâtiment était disponible. On lui a alors proposé une ancienne caserne à Niederwiltz. En automne 2017, les clés du bâtiment, âgé de 165 ans et nécessitant des travaux de rénovation, lui ont été remises.

La commune l'a cédé à l'association des pompiers pour un euro symbolique par an. Entre 2018 et 2020, Patrick Juncker et les cinq personnes partageant les mêmes idées, Gust Loeven, Jos Molitor, Jim Reuter, Claude Kaufmann et Guy Conter, ont consacré environ 5.500 heures de travail à l'aménagement du bâtiment ainsi qu'à la création du musée. Dans ce contexte, Juncker souligne également l'importance d'un certain nombre d'entreprises qui ont sponsorisé virtuellement un total de 220.000 euros. Avec l'injection de fonds de l'association des pompiers, 380.000 euros ont ainsi été investis dans le musée.

L'attraction principale a 91 ans

L'association, qui compte une douzaine de membres, gère désormais le musée. L'une des principales attractions est un camion de pompiers datant de 1931, le plus ancien du pays. Une autre attraction est une moto rouge des années 1950. À l'origine, elle faisait partie du parc de véhicules de la police militaire de l'armée luxembourgeoise. Cette dernière avait été offerte au prince Charles, le frère aîné du grand-duc Jean, qui l'a ensuite transmise aux pompiers de Lintgen.

D'autres véhicules, des pompes, des extincteurs, des appareils respiratoires ainsi que des casques et des uniformes polis, une ancienne installation téléphonique «012», des outils et des documents écrits, restaurés avec beaucoup de dévouement, ne font certainement pas seulement battre plus fort le cœur des inconditionnels de Florian. Même si la plupart des objets exposés font partie d'une exposition permanente, l'offre du musée doit être régulièrement remplacée ou complétée par des prêts nationaux et internationaux ainsi que par de nouvelles acquisitions intéressantes.

En outre, un espace a été créé pour travailler avec les classes. L'accent est mis ici sur la prévention des incendies et le comportement à adopter en cas d'incendie.

Ouvert tous les samedis Le musée situé au numéro 2 de la rue Geetz à Niederwiltz est ouvert tous les samedis de 10 à 18 heures. Les visites de groupe peuvent être demandées à l'adresse e-mail musee@fnsp.lu. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, consultez l'adresse Internet suivante : www.pomjeesmusee.lu

