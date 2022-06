Dans les mois à venir, les cyclistes se verront attribuer une voie dédiée sur l'un des principaux axes routiers de la commune du sud.

Sur le boulevard grande-duchesse Charlotte

Inauguration de la première piste cyclable pop-up à Esch

Les cyclistes seront ravis, même si ce n'est que temporaire. Ils pourront en effet s'approprier une voie de circulation du boulevard grande-duchesse Charlotte à Esch-sur-Alzette pendant les mois d'été. La piste cyclable pop-up, située sur l'un des principaux axes routiers de la métropole du sud, a été officiellement inaugurée vendredi.

Par piste cyclable pop-up, on entend une structure qui n'est aménagée que temporairement, ceci sur des routes déjà existantes qui sont interdites à la circulation automobile en temps normal. Pendant la pandémie, de telles pistes cyclables temporaires ont été introduites dans de nombreuses villes du monde entier, notamment à Paris et à Berlin. La ville de Luxembourg a également mis en place une piste cyclable pop-up l'année dernière.

A Esch, il s'agit de la première piste cyclable de ce type. Le projet a été décidé lors de la séance publique du conseil communal du 6 mai, suite à une motion correspondante déposée par le conseiller CSV Luc Theisen. La piste cyclable s'étend sur près de 900 mètres entre la place Benelux et le carrefour avec l'avenue de la Paix et relie ainsi les six quartiers limitrophes de Bruch, Fettmeth, Lallingen, Lankelz, Wobrecken et Zaepert.

D'ici fin octobre, la chaussée devrait être ouverte à la circulation cycliste. Praticable dans les deux sens, la piste cyclable fait trois mètres de large. Pour garantir la sécurité des cyclistes, des barrières en forme de murs californiens ont été installées le long de la piste, séparant la piste cyclable de la circulation automobile.

Comme l'a expliqué le bourgmestre Georges Mischo (CSV) lors de l'inauguration, des appareils de mesure seront installés afin de recenser le nombre de cyclistes qui empruntent la piste. Il peut déjà imaginer que la piste pop-up du boulevard grande-duchesse Charlotte sera suivie à l'avenir par d'autres pistes cyclables temporaires dans le sud de la commune.

Le collège échevinal d'Esch a également présenté le projet «De séchere Schoulwee» (le chemin sûr vers l'école, en français), qui vise à améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école et aux abords des bâtiments scolaires. Pour ce faire, des plans de trajets scolaires sûrs seront notamment élaborés. De nouveaux itinéraires à vélo pour les élèves seront également proposés. Dès l'année scolaire prochaine, le projet sera lancé dans les écoles primaires de Bruch et de Lellingen, mais à long terme, il sera étendu à toutes les écoles du sud de la commune. Des informations plus précises sur les mesures prises seront disponibles en septembre.

