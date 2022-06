A la suite d'une bagarre, un homme recherché par la police a chuté du 3e étage d'un immeuble en voulant échapper aux forces de l'ordre.

Mercredi soir à Bonnevoie

Impliqué dans une bagarre, un homme chute du 3e étage

Mercredi 15 juin, vers 20h30, un cas de coups et blessures graves a été signalé dans la rue de Bonnevoie. Selon les informations de la police, deux hommes se sont d'abord disputés verbalement, puis l'altercation a dégénéré en une véritable bagarre. L'un des belligérants a été sérieusement blessé. L'autre a pris la fuite et la police a lancé une chasse à l'homme.

Un peu plus tard, un cambriolage a été signalé dans la rue Bender, et plusieurs patrouilles se sont précipitées sur place. Le cambrioleur présumé s'était d'abord retranché dans un appartement, puis il a tenté de s'enfuir par une fenêtre, mais il n'y est pas parvenu. Il s'est alors accroché à la façade de l'immeuble à hauteur du troisième étage. Les policiers l'ont reconnu comme étant le suspect de la bagarre évoquée en début de l'article.

Chute dans le vide

Avant qu'ils ne puissent l'atteindre, l'homme est tombé dans le vide, a heurté l'auvent de l'immeuble et est ensuite tombé au sol. Il s'est alors sérieusement blessé et les agents ont dû le soigner jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. Il a été transporté vers l'hôpital pour y recevoir des soins supplémentaires. Le parquet a été informé et, sur son ordre, l'incident a été consigné dans un procès-verbal et l'inspection générale de la police a été sollicitée.

La victime de l'agression a également dû être transportée vers l'hôpital, après que les services d'urgence lui eurent prodigué les premiers soins. Auparavant, des policiers ont pu trouver sur elle une petite quantité de stupéfiants.

