Immunisation collective

Le vaccin fait son retour dans le secteur des soins

Jusqu'au 10 août, des équipes mobiles seront envoyées dans les hôpitaux et maisons de soins pour proposer une vaccination anti-covid aux professionnels en contact avec des personnes vulnérables qui n'auraient pas encore reçu une injection.

Les centres de vaccination s'apprêtent à fermer début août, le nombre de doses administrées dépassera les 700.000 cette semaine mais reste toujours des personnes à convaincre de l'utilité des injections anti-covid. A commencer par de nombreux salariés employés dans les hôpitaux luxembourgeois ou dans les structures de soins du pays. A l'intention de ces professionnels, une nouvelle campagne de vaccination débutera ce mercredi 28 juillet.

L'idée des ministères de la Santé et de la Famille est de reproposer à ces professionnels en contact avec des personnes vulnérables un accès au vaccin. Pfizer en l'occurence. De quoi renforcer le «bouclier sanitaire» parmi les soignants et les aidants, groupe dont le gouvernement avait fait sa priorité au lancement de la campagne vaccinale en décembre dernier.

Mais sept mois plus tard, force est de constater que les blouses blanches et les intervenants dans le secteur de la santé n'ont pas forcément été les plus motivés pour les piqûres anti-covid. Y compris alors que les clusters se multipliaient notamment dans les maisons pour seniors. Cela a été notamment mis en lumière lors du récent rapport Waringo sur la gestion de la crise sanitaire en maisons de repos...

Alors plutôt que de jouer au père moralisateur, le gouvernement se montre plus volontariste dans cette campagne de ''rattrapage'' qui durera jusqu'au 10 août. Pas de slogan pour motiver les uns ou les autres à se rapprocher des équipes mobiles qui feront le tour des établissements. Le volontariat reste la règle. Mais entre l'utilité ''administrative" d'une vaccination en règle pour voyager notamment, la protection de soi ou de la santé de son entourage et de meilleures connaissances sur l'efficacité et les effets secondaires des vaccins, l'initiative devrait permettre d'administrer le sérum à quelques centaines de personnes en plus.

Et la tournée ciblera large, concernant aussi bien le personnel interne aux établissements que les extérieurs, les salariés permanents comme les occasionnels, résidents comme frontaliers, stagiaires ou étudiants en job d'été. «Même les médecins libéraux traitant avec les hôpitaux», pourront accéder à ces séances, indiquent les ministères de Paulette Lenert (LSAP) et Corine Cahen (DP).

Et pour cette campagne qualifiée de «complémentaire», aucune inscription préalable ne sera demandée. L'idée étant de faire au plus pratique : l'équipe mobile est là, venez. Sachant que la tournée d'infirmières et médecins aura comme étapes non seulement les hôpitaux du pays mais également les établissements de séjours continus (ESC), les centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), les structures pour personnes handicapées (résidences intermittentes comme services d'activités de jour, ateliers protégés ou centres de pré-emploi professionnels) mais également les réseaux d'aide et de soins (RAS).

