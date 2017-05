(ChB) - Le concept de logement participatif existe déjà à l'étranger: des personnes s’associent pour participer à la définition, la conception et la construction de leur immeuble, y compris les logements et parties communes, et assurer par la suite la gestion de l'immeuble. La Ville de Luxembourg a décidé de se lancer.

Deux parcelles à Bonnevoie et Belair

Dans le cadre de son premier projet, la capitale met à disposition deux parcelles lui appartenant:

l’une située 22 boulevard Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte à Belair, d’une surface de 5a 64ca, pourra accueillir 8 à 9 logements,



l’autre au 41 rue Edouard Grenier à Bonnevoie, d’une surface de 4a 62ca, pourra accueillir 5 à 6 logements.

Les deux groupements d’habitat participatif seront sélectionnés suite à une procédure d’adjudication formelle (appel à candidature) et sur base des dossiers introduits.

L’appel à candidature débutera le lundi 12 juin et se terminera au jour de la signature de l’acte authentique entre la Ville et les membres du groupement sélectionné. La Ville laisse aux futurs participants du projet le choix entre une acquisition de la pleine propriété ou une emphytéose sur 99 ans.

Un vrai pouvoir de décision

Dès le début du projet, les personnes privées qui font partie du groupement sont davantage impliquées que lors d’un achat immobilier classique auprès d’un promoteur.

Elles peuvent donner leur avis lors des différentes phases – planification, conception, construction, ont un pouvoir de décision plus élevé et peuvent influencer la qualité de l’ensemble du projet. Les participants pourront par exemple choisir des matières de construction très écologiques, prendre en compte les animaux domestiques, intégrer des espaces collectifs dans l’immeuble ou privilégier des logements sans voitures.

Cette nouvelle forme de logement permet de bénéficier d’un prix plus bas par rapport à un achat classique et constitue une alternative innovante en matière de logements abordables: les frais généraux liés aux appartements et maisons baissent de 15 à 20% environ, notamment grâce à l’exploitation des compétences des membres de la communauté ou l’économie des frais d’agence et de distributeur.

Réunions les 30 mai et 12 juin

La Ville de Luxembourg organise deux réunions d’information, le mardi 30 mai et le lundi 12 juin 2017 à 18h30 heures au Cité Auditorium (3 rue Genistre à Luxembourg). Inscription non requise. Durée: 1 heure. Traduction simultanée en français et anglais.

Une brochure explicative sera bientôt disponible sur le site internet de la Ville.

La Ville propose aussi trois workshops d’aide à l’élaboration des dossiers de candidature qui auront lieu à 18h30 heures au bâtiment Rocade, 3 rue du Laboratoire à Bonnevoie:

jeudi 29 juin,



jeudi 6 juillet,



et jeudi 13 juillet.



Les inscriptions aux workshops doivent être faites au moins 15 jours avant par mail à habitatparticipatif@vdl.lu en précisant le nombre de personnes assistant au workshop.