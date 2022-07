Immersion dans l'enfer de la mafia chinoise

En 2003, dans le cadre d'une affaire criminelle, on constatait à quel point les triades chinoises étaient présentes au Luxembourg. L'affaire occupe encore aujourd'hui la justice.

Il y a 19 ans, une fusillade à Mamer mettait en lumière un monde de l'ombre dont les forces de sécurité devaient certes supposer l'existence, mais sur lequel elles n'avaient guère d'informations sûres : la mafia chinoise tenait ses compatriotes dans le creux de la main et les dépouillait jusqu'au sang. Le cas de Mamer est encore d'actualité aujourd'hui. En effet, un criminel condamné, qui avait réussi à l'époque à disparaître avant son incarcération, est à nouveau dans le collimateur de la justice luxembourgeoise : Il a été localisé par des enquêteurs en Malaisie. Des efforts sont désormais déployés pour qu'il y purge sa peine de douze ans (voir ci-dessous).

Comme beaucoup d'autres, ce criminel a fait partie de l'histoire de l'immigration luxembourgeoise en provenance de l'Asie. Pour la plupart des habitants du pays, cette immigration n'a été visible qu'au moment où, au début des années 90, il semblait y avoir un restaurant chinois dans chaque petite ville du Luxembourg et que l'offre dépassait très nettement la demande.

Un système boule de neige comme aucun autre

Les premiers restaurants proposant de la cuisine chinoise font leur apparition au Grand-Duché à la fin des années 1970 et la culture culinaire chinoise touche la corde sensible des autochtones. Le succès des restaurants se propage à petite échelle en Chine et incite davantage de personnes à tenter leur chance au Luxembourg. Dans un premier temps, à cette époque, un restaurateur peut demander six permis de séjour par établissement : trois pour la cuisine, trois pour le service en salle. Plus tard, le nombre total sera réduit à trois par le gouvernement.

Celui qui a travaillé trois ans dans un restaurant peut alors ouvrir le sien. Il s'ensuit une migration en chaîne, un système boule de neige qui génère des dépendances. Alors que les premiers exploitants de restaurants chinois font d'abord venir des membres de leur famille et des amis de Chine au Luxembourg, l'argent entre bientôt en jeu. Et là où il est possible de faire de l'argent à grande échelle, les personnages sombres ne restent pas longtemps à l'écart.

Le procès de la triade 14K, en première instance en 2006 et en deuxième instance en 2008, s'était déroulé sous des conditions de sécurité très strictes. Photo: Marc Wilwert/LW-Archives

Le procès qui résulte d'une fusillade à Mamer le 21 janvier 2003 les met en lumière. Pour la première fois, des personnes concernées se confient à la police et il s'avère que la «société noire», comme les Chinois appellent la mafia de leur pays, contrôle la gastronomie chinoise sur quasiment tout le territoire, le procès le montre sans équivoque. Le parrain local, un gérant de restaurant de Senningerberg, remplit tous les clichés. Comme l'explique le procès, il mène ses affaires depuis le terrain de golf de Canach, où il passe le plus clair de son temps. Lors de discussions d'affaires au restaurant, une arme est posée sur la table et, en tant que «grand-oncle», il reçoit en cadeau des enveloppes rouges pleines d'argent de la part de dizaines de familles à l'occasion du Nouvel An chinois et de son anniversaire.

Une période dorée pour les collecteurs d'argent

La procédure de la triade est simple. Celui qui veut ouvrir un restaurant doit payer 1.000.000 de francs luxembourgeois. Cela représente aujourd'hui 25.000 euros, mais au milieu des années 1990, c'était une petite fortune. Mais ce n'est pas tout : il faut acheter des collaborateurs à la mafia - plus leur statut est légal, plus le prix est élevé. Pour un employé avec un permis de séjour, il faut compter 500.000 francs - 12.500 euros.

Et ce n'est pas fini : les produits chinois de base ainsi que l'équipement du restaurant devaient être achetés à des commerçants désignés à Anvers. Si les affaires marchaient bien, des demandes de protection venaient s'y ajouter - avec des menaces contre la famille. Et le programme des loisirs pour les hommes chinois qui arrivaient au Grand-Duché seuls et sans connaissances linguistiques était également organisé par la mafia. Point fort : les jeux de hasard illégaux. Et ceux qui n'avaient pas de chance au jeu, que ce soit au Mah-jong ou dans les casinos légaux, surtout de l'autre côté de la frontière belge, recevaient de l'argent. «Peut-être que la chance te sourira demain», aurait été la formule préférée du «grand-oncle» autoproclamé, Fuk Yin W., à cet égard.

La triade 14K : de Hong Kong au Luxembourg La triade active au Luxembourg depuis les années 1970 et de manière avérée jusque dans les années 2000 s'appelle «14K» - pour 14 carats. Elle a été fondée en 1945 à Hong Kong et un rapport de l'UE de 2011 lui attribue le contrôle de l'ensemble du trafic d'héroïne dans la région du Benelux. Parmi ses autres activités, on lui reproche la traite des êtres humains, le travail au noir, les jeux de hasard illégaux, l'extorsion de fonds et le blanchiment d'argent. Les autorités d'enquête estimaient à l'époque que le groupe comptait plus de 20.000 membres dans le monde. Ses bases européennes se trouvent autour du Grand-Duché : Anvers, Amsterdam et Paris. Aujourd'hui encore, on prête à la Triade 14K des liens étroits avec les services de renseignement étrangers chinois.

Mais ce n'est pas tant la chance qui attend les joueurs, mais des collecteurs de dettes sans scrupules, avec un penchant pour une violence sans limite - et la menace d'être emmené aux Pays-Bas chez des bourreaux encore pires et un retour incertain. Le taux d'intérêt de la dette est de 10%... par semaine. Un cas est documenté au tribunal, où 10.000 euros empruntés se transforment en 441.000 euros en quelques semaines. La famille du débiteur doit vendre tous ses biens pour se libérer des griffes de la mafia.

En quelques semaines, un emprunt de 10.000 euros se transforme en une dette de 441.000 euros.

C'est ce qu'a essayé de faire le gérant du restaurant de Mamer, non sans conséquences. Dès l'ouverture de son premier restaurant à Lamadelaine, il a reçu la visite de la «société noire». Les hommes se plaignaient entre autres que son restaurant était trop proche d'un autre à Pétange. De plus, ils souhaitaient s'emparer d'un de ses employés. La nuit suivante, l'employé de cuisine disparaissait pour se soustraire aux griffes de la mafia.

L'épreuve de force à l'ombre du dragon

Lorsque le restaurateur ouvre ensuite son nouveau restaurant «The Golden Dragon» au rond-point de Mamer, les hommes sont à nouveau sur le pied de guerre. Ils le forcent à monter dans leur voiture, l'emmènent chez le «grand-oncle», à qui il doit immédiatement apporter une enveloppe contenant au moins 5.000 euros en guise de cadeau d'invité. Dans le restaurant de ce dernier à Senningerberg, la «Grande Muraille de Chine», il est passé à tabac.

Outre le cadeau pour le parrain Fuk Yin W., il doit également payer les frais de voyage et de séjour de ces hommes venus d'Anvers qui le tabassent sur son ordre. Plus tard, alors qu'il a vendu sa voiture et épuisé toutes ses économies pour s'acquitter de sa prétendue dette, les deux hommes réapparaissent à Mamer. Nous sommes le 23 janvier 2003 et cette fois-ci, il s'agit d'une dette de 10.000 euros de son beau-frère qu'il doit reprendre. Le gérant du restaurant est désespéré et lorsqu'il veut se détourner des hommes, ceux-ci pointent leurs pistolets sur lui. Il tente de s'emparer de l'arme de l'un d'eux.

Lorsque la police arrive sur place, la situation est totalement confuse. Un homme tente de s'enfuir, un autre est à terre avec une blessure par balle. Aucune arme à feu n'est retrouvée sur place. Photo: Guy Wolff/LW-Archives

Dans la bagarre, un coup de feu part. Et il atteint l'autre gangster : Yeon Choy Teoh, une figure du milieu criminel anversois. Il est notamment responsable du business des parties de Mah-jong. A ce moment là, la police belge avait déjà mis son téléphone sur écoute car Teoh est déjà soupçonné d'être un tueur à gages des triades. L'autre gangster parvient à s'enfuir et, avant que la police n'arrive sur place, il semble avoir réussi à remettre les armes à un chauffeur qui attendait sur le parking. Celles-ci ne seront jamais retrouvées.

Un médecin urgentiste, qui arrive sur les lieux quelques minutes seulement après le coup de feu, sauve la vie de Teoh. La balle a effleuré le ventricule de son cœur. Le gérant du «Golden Dragon» est par la suite la première personne concernée à se confier à la police - quelques autres suivent son exemple. Mais presque personne ne veut signer ses déclarations, et encore moins les répéter au tribunal. Le procès qui suivra rendra public le mode opératoire de la mafia chinoise et sera largement relayé par la presse luxembourgeoise.

Une mafia qui n'existe pas

La défense fait témoigner 35 restaurateurs qui, pour la plupart, déclarent n'avoir jamais entendu parler de la mafia chinoise au Luxembourg. Les deux racketteurs désignent le propriétaire du restaurant comme étant un agresseur armé et un tireur.

Et pourtant, trois des quatre accusés sont finalement condamnés de manière définitive. Fuk Yin W., le parrain, déjà condamné pour trafic de drogue et possession de deux kilos d'héroïne, écope de quinze ans de prison - contre vingt en première instance. Le frère cadet de ce dernier, qui avait été condamné à sept ans par la chambre criminelle, est acquitté par la cour d'appel. La peine de Yeon Choy Teoh est également ramenée de 18 à 12 ans. Pour son compagnon, dont l'arme a tiré le coup de feu et qui aurait par ailleurs été le bras droit du parrain, la peine est la même que pour son chef : 15 ans de prison.

Sur les quatre prévenus, un seul avait été acquitté en appel. Pour les trois autres, la peine de prison avait été considérablement réduite. Photo: Guy Jallay / LW-Archives

Bien qu'il soit plus qu'évident lors du procès à quel point la mafia chinoise est profondément ancrée au Luxembourg et à quel point la «société noire» tient ses compatriotes comme une pieuvre, les politiques s'efforcent de minimiser le phénomène. Cela apparaît particulièrement clairement aujourd'hui dans la réponse du ministre de la Justice de l'époque, Luc Frieden (CSV), à une question parlementaire posée dans ce contexte : «Hormis quelques cas individuels isolés, le gouvernement ne dispose pas d'informations permettant de conclure à la présence d'une mafia chinoise au Luxembourg».

Selon les informations du Luxemburger Wort, il existe toutefois un rapport de situation de la police judiciaire, adressé à la justice, à l'administration et au gouvernement, qui décrit dans les moindres détails cette même organisation criminelle et ses activités au Grand-Duché. La rédaction n'a toutefois pas réussi à obtenir un aperçu de ce rapport vieux de près de 15 ans.

La mafia chinoise en 2022

Aujourd'hui, il est difficile d'évaluer l'influence résiduelle de la mafia chinoise au Luxembourg. Les récits de visites de personnages peu recommandables dans des restaurants de cuisine asiatique persistent. Mais il n'y a plus eu d'incidents sanglants depuis Mamer. Du moins, aucun n'a été rendu public. Le restaurant du parrain, autrefois discret, situé entre Findel et Senningerberg, au bord de la N1, entre une station-service et un hôtel, a été rasé. Aujourd'hui, il abrite des bureaux.

En outre, un autre aspect pourrait également plaider en faveur d'une perte de pouvoir et d'influence de la Triade au Grand-Duché. La mafia faisait surtout des nouveaux arrivants sans défense et complètement à sa merci des victimes faciles. Des personnes qui ne parlaient aucune des langues nationales et qui n'avaient aucun contact en dehors de leur communauté. Plus de 30 ans plus tard, la plupart d'entre eux ont des enfants qui ont grandi au Luxembourg, ont suivi le système scolaire, ont pu construire leur propre vie et sont parfaitement intégrés dans la société. Il est donc bien plus difficile pour les sbires de la «société noire» de prendre pied.

Yeon Choy Teoh localisé en Malaisie C'est bien connu : Les rouages de la justice tournent lentement mais sûrement. Cela s'applique certainement aussi à l'affaire de la fusillade de Mamer. L'un des collecteurs de fonds impliqués, qui avait été grièvement blessé à l'époque, bénéficiait d'une remise de peine après quelques mois de détention provisoire. Avant que sa condamnation définitive ne soit exécutée en 2008, Yeon Choy Teoh, surnommé «Suzuki», parvenait à s'enfuir. Mais en 2019, le nom de Teoh était inscrit sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe. Et le travail des enquêteurs a finalement porté ses fruits. Il y a quelques mois, ces derniers ont localisé Teoh dans son pays d'origine, la Malaisie. Depuis, la section Exécution des peines du parquet général, comme elle l'a confirmé au Luxemburger Wort, entretient de nombreux échanges avec les autorités malaisiennes - dans le but d'amener le fugitif à purger sa peine de prison de douze ans dans son pays d'origine. Mais cet échange s'avère actuellement difficile. En effet, les autorités malaisiennes se posent de nombreuses questions, notamment sur les différences d'interprétation de la loi. Le point crucial est que la loi malaise prévoit une peine pour chaque infraction, qui est ensuite additionnée. Au Luxembourg, le contexte global est pris en compte pour déterminer la peine. Si différentes infractions sont commises ensemble, elles sont évaluées ensemble comme un concours idéal ou réel, une unité ou une pluralité d'infractions. En mars 2022, Yeon Choy Teoh a été remplacé par le homejacker présumé Abdullah Khodor sur le site web de l'UE-Mostwanted en tant que personne la plus recherchée par le Luxembourg.

C'est avec cette photo que les enquêteurs ciblés ont recherché Yeon Choy "Suzuki" Teoh. Il y a quelques mois, il a pu être identifié et localisé en Malaisie. Le Luxembourg négocie à présent avec les autorités locales. Photo: eumostwanted.eu





