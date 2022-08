Liv a été abusée à 14 ans par un manager actif dans le secteur de la musique, Christian à 6 ans par un prêtre, et Ana a subi durant 11 ans des violences domestiques. Ils ont fondé une association de soutien aux victimes de violence au Luxembourg.

Luxembourg 3 7 min.

Une nouvelle association

Ils veulent donner la parole aux survivants d'abus sexuels

Paula SANTOS FERREIRA Liv a été abusée à 14 ans par un manager actif dans le secteur de la musique, Christian à 6 ans par un prêtre, et Ana a subi durant 11 ans des violences domestiques. Ils ont fondé une association de soutien aux victimes de violence au Luxembourg.

Ana, Liv et Christian ont leur vie marquée par les conséquences émotionnelles laissées par la violence qu'ils ont subie et viennent de fonder une association pour donner une voix aux victimes et aux survivants de la violence sexuelle, domestique, psychologique ou de tout autre type.

Les agressions sexuelles concernent une femme sur cinq Les violences faites aux femmes sont loin d'être un phénomène marginal au Luxembourg, comme le prouve une enquête révélée ce mardi par le Statec. Selon ce document, 20% des femmes de 16 à 74 ans ont subi une forme de violence sexuelle, physique ou psychologique.

La Portugaise Ana Pinto a vécu onze ans d'enfer physique et émotionnel aux mains de son mari, qu'elle a fui avec son fils, alors âgé de trois ans, en ne portant que les vêtements qu'ils avaient sur eux.

À l'âge de 14 ans, Liv Jeitz-Wampach a été violée à plusieurs reprises par le directeur musical du groupe où elle jouait. Elle s'est présentée devant le tribunal avec trois autres victimes, mais l'agresseur a été condamné à une peine avec sursis et reste libre car il n'a pas de casier judiciaire.

De l'âge de six à douze ans, Christian Faber a quant à lui été abusé par un prêtre dans un pensionnat religieux au Luxembourg où il vivait, supportant la douleur du silence pendant des décennies. En 2010, il a dénoncé les abus dont il a été victime à l'Église et au ministère public, il est aujourd'hui reconnu comme victime.

Persécuté par des traumatismes

Aujourd'hui encore, des décennies ou des années plus tard, les traumatismes de l'abus les «hantent». «J'ai peur de sortir dans la rue et de le voir. Par exemple, quand je vais au marché, je regarde attentivement pour voir si sa voiture est là ou pas. Je l'ai vu deux fois et cela me bouleverse», raconte Liv, 20 ans. C'est aussi ce que la jeune femme a déclaré aux membres du Parlement lorsqu'elle est allée discuter d'une pétition publique demandant des peines plus sévères pour les délinquants sexuels.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 Ana Pinto, Christian Faber e Liv Jeit-Wampach apelam às vítimas que procurem a associação para serem apoiadas. Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ana Pinto, Christian Faber e Liv Jeit-Wampach apelam às vítimas que procurem a associação para serem apoiadas. Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort Ana Pinto, Christian Faber e Liv Jeit-Wampach apelam às vítimas que procurem a associação para serem apoiadas. Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort Ana Pinto, Christian Faber e Liv Jeit-Wampach apelam às vítimas que procurem a associação para serem apoiadas. Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Ana Pinto a fui son mari de l'époque en 2011, après avoir été une nouvelle fois battue et s'être retrouvée dans un lit d'hôpital. Par le passé, il l'avait déjà enfermée dans le sous-sol de sa maison un week-end, sans nourriture ni boisson. Aujourd'hui encore, onze ans après l'évasion, elle fait des cauchemars et est toujours en conflit juridique avec son ex-mari. Elle donne un exemple : «Lorsque j'ai fui mon mari, avec mon fils de trois ans, en quittant notre maison, je n'ai pas apporté de documents importants avec moi, et je n'ai pas non plus déposé par la suite les plaintes nécessaires ou entrepris certaines démarches, qui sont maintenant prescrites et me demandent beaucoup de démarches car je ne parviens pas à récupérer ce à quoi j'ai droit».

Comment contacter l'association Les demandes de soutien et toutes les informations peuvent être données via la page Facebook «La Voix des Survivant(e)s Asbl» ou par e-mail: lvds.lux@gmail.com.

Plus de 40 ans après les abus qu'il a subis dans son enfance de la part de l'ecclésiastique du pensionnat religieux, Christian Faber a eu le courage de révéler ce qui s'est passé, de réclamer justice et réparation. Après une longue lutte, l'Église du Luxembourg l'a reconnu comme victime et l'a indemnisé du montant maximum prévu par la loi (5.000 euros) en 2013. Mais cette somme ne suffit pas, ni pour tous les frais thérapeutiques, ni pour «rétablir l'honneur des victimes» de telles atrocités commises par des clercs pendant tant d'années.

Depuis 2010, il a lancé une croisade contre les abus sexuels commis par l'Église, demandant que justice soit rendue aux victimes, avec plusieurs auditions de représentants de l'Église au Luxembourg. «Jusqu'à présent, j'étais seul dans cette croisade, maintenant je sens qu'ensemble, dans cette association, nous serons plus forts pour soutenir les victimes de violences de toutes sortes au Luxembourg.»

Ana Pinto et Christian Faber ont été suivis pendant des années par des psychologues et Liv continue de bénéficier de ce soutien qui, n'ayant pas de ticket modérateur, est à la charge des victimes elles-mêmes.

Ensemble pour les victimes

Courageux, ces survivants ont entamé leur quête de justice et de vigilance en révélant publiquement leur histoire dans la presse, dans les écoles et en participant à des campagnes. Aujourd'hui, elles se sont réunies pour aider toutes les victimes de violence, quel que soit leur sexe, prévenir cette violence et alerter le Luxembourg sur ce drame qui est encore considéré comme «un tabou».

Ana Pinto, 46 ans, a réussi à réaliser son rêve : fonder une association de soutien aux victimes «pour qu'elles puissent obtenir justice, un soutien spécialisé et ne pas passer des années à souffrir en silence». Elle est accompagnée de Liv, Christian et Patz, le noyau de l'association «La voix des survivants».

Une pétition contre le sursis pour les délits sexuels Les pétitionnaires revendiquent des condamnations appropriées et veulent que la répression en matière d’infractions sexuelles soit durcie.

«En tant qu'anciennes victimes, nous comprenons mieux que quiconque le cauchemar des personnes qui subissent des abus sexuels ou autres. Notre objectif est d'écouter et d'orienter les victimes et les survivants vers le soutien adéquat, qu'il soit juridique, psychologique ou autre. L'objectif est de concentrer, en un seul endroit, toutes les informations et l'aide dont ils ont besoin», explique Ana Pinto.

C'est pourquoi le responsable lance un appel public aux spécialistes des domaines les plus variés liés au fléau de la violence pour qu'ils rejoignent l'association et apportent un soutien gratuit à ces cas. «Un avocat s'est déjà joint à nous, proposant d'aider les personnes dans le besoin, et plusieurs personnes ont également proposé leur aide», indique Christian Faber.

Une page Facebook

La première étape de la nouvelle association a été la création d'une page Facebook et d'une adresse électronique où les victimes peuvent contacter l'association. En sept jours seulement, 55 personnes ont souhaité devenir membres de l'association, a annoncé Christian Faber avec enthousiasme.

«Nous avons lancé la page Facebook il y a un peu plus d'une semaine et nous avons déjà reçu de nombreux messages de soutien et de la part d'experts et d'anciennes victimes qui veulent nous rejoindre. C'est émouvant et en même temps, cela révèle que la violence est un vrai problème au Luxembourg, aggravé par le fait qu'elle est encore réduite au silence et au tabou», souligne la Portugaise, qui a aussi la nationalité luxembourgeoise.

La «Voix des survivants» veut donc «être la voix de toutes les victimes de violence physique et psychologique, sexuelle, domestique, d'intimidation, de mobbing, de harcèlement sexuel ou autre».

De nombreuses batailles

Les batailles que l'association veut gagner sont nombreuses, à commencer par l'exigence de peines plus sévères pour les violeurs et les agresseurs.

«Tu es grosse, stupide et incapable» La violence psychologique ne laisse pas de cicatrices, mais marque les victimes à vie. Une victime et la directrice de Femmes en détresse se confient.

Une autre difficulté est le remboursement des traitements psychologiques et psychothérapeutiques, qui sont fondamentaux pour que les victimes puissent poursuivre leur vie, faire face aux abus et retrouver l'estime de soi perdue. «De nombreuses victimes ne peuvent pas se permettre ces longs traitements. Ce que nous voulons, c'est que ce soit les abuseurs qui paient pour ce soutien aux victimes, ou lorsque cela ne peut pas être le cas, que ce soit l'État qui le fasse.»

La «Voix des survivants» est née pour lutter «pour une société plus juste et plus sensible pour les victimes et les survivants». Pour que les victimes «parlent et dénoncent directement les abus, afin qu'elles n'aient pas honte et ne se sentent pas coupables. Les victimes ne sont pas à blâmer, ce sont les agresseurs qui sont à blâmer et ce sont eux qui doivent se sentir coupables», rappelle Ana Pinto.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/pt

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.