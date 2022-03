«Nous avons fait un travail sérieux sous la pression», affirment Mars Di Bartolomeo et Claude Wiseler. Des divergences existent toutefois.

Luxembourg 11 min.

Mars Di Bartolomeo et Claude Wiseler

Ils reviennent sur la gestion sanitaire du gouvernement

(S.MN. avec Annette WELSCH) Presque exactement deux ans après la déclaration de l'état d'urgence et du confinement du 17 mars 2020, les restrictions Covid ont été en grande partie levées. Le Parlement a soutenu à l'unanimité l'état d'urgence et à l'unanimité les assouplissements. En revanche, les lois Covid n'ont pas fait l'unanimité. Le rapporteur des 28 lois liées au Covid, Mars Di Bartolomeo (LSAP), et le porte-parole Covid du principal parti d'opposition, Claude Wiseler (CSV), évoquent la gestion parlementaire de la pandémie et les leçons à en tirer.

Mars Di Bartolomeo, Claude Wiseler, la gestion de l'état d'urgence était-elle acceptable pour vous ?

Claude Wiseler (CW) : «Le gouvernement a réagi rapidement, c'était positif et nous l'avons également soutenu pendant les premières semaines. Mais après l'état d'urgence, il y a eu un moment cruel où le gouvernement nous a présenté un cadre légal qui lui aurait permis de régler la crise via des règlements grand-ducaux. Tous les partis au Parlement se sont rapidement mis d'accord : nous ne pouvons pas donner carte blanche au gouvernement pour des coupes sévères dans les droits constitutionnels, nous voulons un droit de regard, les interventions doivent avoir une base légale. Nous avons réussi à nous imposer face au gouvernement et à faire comprendre comment fonctionne l'État de droit au Luxembourg.

Mars Di Bartolomeo (MDB) : «En tant que Parlement, nous n'avons pas choisi la voie la plus facile, mais la bonne : l’état d'urgence a été prolongé une fois et nous avons ensuite repris notre rôle de législateur. Le gouvernement voulait pouvoir réagir rapidement et pensait que la Chambre prendrait trop de temps à cause de la lourdeur des procédures. Nous avons prouvé le contraire, nous avons fait rapidement et minutieusement un travail décent, qui a parfois été présenté à l'extérieur comme plus antagoniste qu'il ne l'était réellement en interne. Le Luxembourg a été l'un des rares pays à insister sur le fait que c'est justement en temps de crise que les instruments démocratiques doivent faire leurs preuves et qu'un seul ne doit pas obtenir tout le pouvoir.

La législation a-t-elle bien fonctionné dans ces conditions ?

CW : «Nous avons discuté entre les partis d'opposition et les partis majoritaires pour savoir si nous étions d'accord pour que toutes les procédures et les délais soient suspendus dans la forme de travail. Nous avons concédé au gouvernement de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues, même si nous n'étions pas d'accord avec les mesures et ne les soutenions pas lors du vote. C'est toujours le cas aujourd'hui, puisque même la dernière loi a été votée en quatre jours. Si nous avons constaté des erreurs techniques, elles ont été corrigées - l'opposition a collaboré afin d'obtenir un texte de loi en bonne et due forme. Nous n'avons pris position sur le sujet qu'en séance plénière. C'était une discussion de principe. Nous avons juste dû dire clairement au gouvernement à un moment donné que cela ne s'appliquait qu'aux lois Covid (les deux rient).

MDB : «Pour que la Chambre conserve ses prérogatives, nous avons fait des concessions sur la forme, ce qui était défendable compte tenu de l'urgence. Les discussions n'en étaient pas moins intenses, même si elles étaient très concentrées dans le temps. Nous n'avons jamais interrompu une discussion et si nous avions besoin d'une autre réunion, nous l'avons organisée.

La Chambre a souvent fait des propositions qui se sont retrouvées dans les lois Covid Mars Di Bartolomeo

Nous avons pris le temps qu'il fallait. Un travail parlementaire sérieux a été réalisé sous une forte pression. Nous avons fait le bon choix, car même s'il y a eu des désaccords, les lois ont été plus portées que si elles avaient été réglées d'en haut.

L'opposition pense-t-elle aussi que l'on a pris suffisamment de temps ?

CW : «Le gouvernement aurait pu nous donner plusieurs lois plus tôt, elles n'auraient pas dû être débattues dans la précipitation. Certains textes étaient aussi d'une qualité contestable - ils n'étaient pas bons. Mais le travail de la commission était tout à fait sérieux.

MDB : «Mais de temps en temps, la situation de la pandémie n'était pas claire et le gouvernement devait attendre le dernier moment pour voir jusqu'où il devait aller avec les mesures.

Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer, qu'auriez-vous fait différemment ?

CW : «Nous avons toujours exigé deux choses. Un plan par étapes nous aurait permis de travailler de manière plus prévoyante : si le nombre d'infections ou le taux d'occupation des lits est tel ou tel, alors tel ou tel type de mesure peut être pris et nous le préparons. Et deuxièmement - et c'est ce que nous demandons encore aujourd'hui : chaque fois qu'une mesure est prise, faire une évaluation de ce qu'elle a apporté. Je suis d'avis que plusieurs coupes étaient absurdes et que rien ne les justifiait, comme le couvre-feu à un moment où les restaurants et les bistrots étaient de toute façon fermés et où les visites étaient interdites. Cela a compliqué notre travail au sein de la commission.

MDB : «Le plan par étapes semble bien, mais lorsque la pandémie évolue de manière totalement imprévisible - des variantes du virus avec des effets différents par exemple - c'est difficile. Il y avait une directive claire : si les hôpitaux atteignent leurs limites, il faut prendre d'autres mesures que si le nombre d'infections est élevé sans qu'ils soient surchargés. Il y a eu une évaluation permanente, car à quoi bon avoir toujours la même réponse à l'avance si l'on a un adversaire, le virus, qui varie constamment ses attaques ? Bien sûr, on savait mieux après coup, mais nous étions rarement plus mal lotis que d'autres pays.

Vous voyez les choses différemment, Claude Wiseler ?

«Nous avons été très mal placés une fois : en octobre, novembre et décembre 2020, nous étions les pires d'Europe en termes de taux d'infection et de personnes très gravement malades, voire pire. C'est également à cette époque que nous avons eu les débats les plus houleux au Parlement. Le gouvernement avait bien commencé, mais n'a pas pris de mesures assez rapidement, ce qui a fait dérailler les chiffres. Nous étions alors opposés aux lois Covid et n'avons soutenu qu'à Noël que tout devait être fermé. Nous aurions aimé que ce soit plus tôt.

MDB : «Il faut toujours garder à l'esprit que l'on s'est donné beaucoup de mal pour trouver un équilibre entre des restrictions de liberté étendues et la protection de la santé publique. On a souvent eu l'impression que les partis majoritaires, en tant que porteurs d'eau du gouvernement, faisaient tout passer au Parlement.

Aviez-vous encore un regard critique sur les lois ?

MDB : «Lorsqu'il s'agissait d'agir, aucune feuille ne s'interposait entre les partis au Parlement. La Chambre faisait souvent des propositions qui se retrouvaient dans les lois.

CW : «C'est vrai, sur différents points, la Chambre s'est imposée face au gouvernement et a également amélioré les textes de loi en commun. Mais à l'automne 2020, nous avions de grandes différences d'appréciation de la situation et aussi sur la manière dont le ministère de l'Éducation avait agi. L'affirmation du ministre Claude Meisch selon laquelle l'école était un domaine en soi, qu'elle n'avait rien à voir avec le Covid et qu'elle n'était pas non plus un foyer de contagion, était fausse à nos yeux et nous considérions que la politique qui y était mise en œuvre était également erronée. Nous avons trouvé sa voie légale problématique et tout à fait discutable.

Vous voulez dire que les mesures prises dans les écoles n'ont pas été adoptées par le Parlement...

MDB : «Mais une série de mesures ont été intégrées dans la loi à la demande des Chambres.

CW : «Sous une forte pression et pas tout, loin de là, car le Conseil d'État s'est opposé à la manière dont les mesures scolaires devaient être mises en œuvre dans la loi. Elles n'ont alors jamais été réintroduites dans la loi. Nous n'étions pas satisfaits de ce que Claude Meisch avait décidé, car nous n'avions pas été informés et aucun chiffre ne nous avait été présenté. Nous avons trouvé sa politique fondamentalement mauvaise, il en a été de même pour les maisons de retraite où, après de vives discussions et le rapport Waringo, le Parlement s'est mis d'accord sur le fait que les mesures devaient être inscrites dans les textes de loi. Le gouvernement aurait dû mieux se coordonner dans ce domaine - il y avait deux ministres qui travaillaient chacun de leur côté en solo, et de surcroît si mal que des problèmes sont apparus.

Quels ont été les débats les plus vifs au sein de la commission de la santé ?

CW : «Il y a eu des discussions au début, à l'automne 2020, et le point culminant a été le rapport Waringo. La discussion sur l'obligation de vaccination s'est ensuite déroulée de manière plus objective, parce que le gouvernement a fait appel à des experts et qu'il y avait de très bonnes expertises.

Cela a-t-il contribué à diviser la société ?

CW et MDB ensemble : «Ce n'est pas ce que nous voulons dire.

MDB : «Il y a des situations où il y a un intérêt à les maîtriser ensemble. Cela aurait été un gain si nous avions pu faire passer le message à l'extérieur : La pandémie concerne toute la société, c'est pourquoi nous sommes 60 à travailler pour la maîtriser ensemble avec le gouvernement et le Conseil d'État. Je regrette que cela n'ait pas été possible. Très souvent, on aurait pu surmonter les divergences. J'ai parfois eu l'impression que ce n'était pas le souhait d'une partie de l'opposition.

CW : «Dans une telle crise, le gouvernement a au départ le choix de la manière de procéder. Si, comme on nous l'a promis au début, on veut politiquement une unité nationale et une intégration, il faut aussi parler avec l'opposition. Dans d'autres pays, elle a été appelée à la table pour porter ensemble les mesures.

Si l'on veut une unité nationale dans une crise, il faut aussi parler avec l'opposition Claude Wiseler

Mais si on est simplement informé des décisions du gouvernement une demi-heure avant la presse, il y a un manque de respect et on ne peut plus donner son avis ni même apporter des nuances. C'est ce qui s'est passé de manière constante et je le regrette. On aurait pu aborder une crise comme celle-ci d'une autre manière.

A-t-on fait de l'opposition fondamentale en réfutant chaque loi covid ?

CW : «Non, jamais. Sur les 23 lois purement Covid, nous avons appuyé 16 d'entre elles, nous en avons soutenu quatre et nous nous sommes abstenus sur trois. Nous avions notre opinion sur la manière dont la crise devait être gérée. Lorsque nous étions convaincus que le gouvernement suivait la bonne voie, comme la difficile décision prise à Noël 2020 de tout fermer, nous avons voté avec lui. Les divisions au sein de la société sont apparues avec la nécessité de la vaccination et là, nous étions entièrement derrière le gouvernement.

Aurait-il été préférable, ou à l'avenir, de procéder par le biais d'une loi sur les pandémies ?

MDB : «Avec toutes les dispositions, mesures, définitions, procédures et sanctions contenues dans les différentes lois Covid, nous disposons déjà aujourd'hui d'un canevas pour cela, qu'il suffirait de compléter. Mais il n'est pas évident d'écrire la seule vraie loi sur les pandémies, car chaque pandémie est différente. Faire un bilan - oui, évaluer les mesures - oui, mais attendre d'une loi sur les pandémies une loi miracle avec un plan par étapes pour chaque situation ne serait bon que si tout était prévisible. Mais ce n'est pas le cas. Je continuerais à insister pour que le Parlement reste impliqué dans tout ce qui va au-delà de l'exécution logistique. Nous avons prouvé que nous pouvions le faire.

CW : «La Belgique a adopté une loi sur les pandémies, limitée aux épidémies, qui définit quand elle est déclenchée et par qui, quand le Parlement doit intervenir et quel est le cadre de mesures précises dans lequel le gouvernement et les autorités locales peuvent évoluer. Un contrôle mensuel des ordonnances d'urgence par le Parlement est obligatoire, celles-ci pouvant être supprimées ou modifiées ou le gouvernement recevant des instructions pour prévoir d'autres dispositions. Le gouvernement peut agir directement et sans perdre de temps, mais il est soumis au contrôle du Parlement. C'est le débat qu'il faut mener maintenant : Comment le gouvernement peut-il agir du point de vue constitutionnel et comment cela doit-il ensuite être contrôlé en temps réel par le Parlement ?

