Plus récemment, cette bande de jeunes Belges s'est illustrée en escaladant la cathédrale de Metz. Mais ces derniers se sont également hissés sur des structures au Luxembourg.

Luxembourg 7 3 min.

De jeunes Belges

Ils grimpent sur les monuments et structures de la Grande Région

Simon MARTIN Plus récemment, cette bande de jeunes Belges s'est illustrée en escaladant la cathédrale de Metz. Mais ces derniers se sont également hissés sur des structures au Luxembourg.

Est-ce du courage ou de l'inconscience? Une chose est certaine: Mattis et ses compères sont accros à l'adrénaline. Voilà déjà quelques années que toute cette bande escalade les plus beaux édifices, monuments et structures de toute la Grande Région, du Benelux, mais également d'Europe. Bien évidemment, ces derniers procèdent sans le moindre équipement de sécurité, à la seule force des bras et des jambes.

Plus récemment, ces derniers ont publié sur leur compte Instagram leur ascension de la cathédrale de Metz. Les photos, de même que la vidéo, sont tout bonnement impressionnantes et donneraient presque le vertige.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Nos confrères de France Bleu Lorraine sont parvenus à contacter Mattis, âgé de seulement 22 ans et originaire de Libramont (Belgique). Ce dernier a expliqué qu'ils sont parvenus à escalader l'édifice religieux grâce à des échafaudages, installés dans le cadre de travaux. «Donc on en a profité. On a sauté sur l'occasion. Et puis le reste, pour aller sur le toit, ça s'est fait grâce à des escaliers et des petits chemins», explique-t-il à nos confrères.

Huit lieux pour faire du sport en plein air Faire du sport à l'intérieur peut être assez fatigant par ces températures estivales. Pourquoi ne pas déplacer votre entraînement quotidien à l'extérieur et changer un peu de rythme ? Une sélection.

C'est loin d'être une première pour ces Belges dont les prouesses sont suivies sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes. Leur pays d'origine est sans aucun doute leur terrain de jeu favori. Entre autres, Mattis et ses amis ont notamment gravi le site d'ArcelorMittal à Liège, la basilique de Koekelberg et la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles ou encore la cathédrale Notre-Dame à Anvers, haute de 123 mètres.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Mais les grimpeurs fous n'hésitent pas à dépasser les frontières, comme à Metz mais aussi à Cologne, Rotterdam, Amsterdam, Reims, Strasbourg et Paris. Les images et vidéos sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Le groupe a également fait un détour par le Luxembourg en grimpant au sommet d'un pylône de l'émetteur de Junglinster.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le jeune homme prendra même un risque inconsidéré en se balançant à une seule main dans le vide à 217 mètres du sol. Les images font froid dans le dos.

3 Photos: @mattis_explore

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: @mattis_explore Photos: @mattis_explore Photos: @mattis_explore

Toujours à nos confrères de France Bleu Lorraine, Mattis a expliqué réaliser ses expéditions durant la nuit ou très tôt le matin afin d'éviter de se faire attraper par les forces de l'ordre. Car malgré tout, cette activité est tout à fait illégale et la bande en est consciente.

4 Photos: @mattis_explore

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: @mattis_explore Photos: @mattis_explore Photos: @mattis_explore Photos: @mattis_explore

Néanmoins, à la recherche constante d'adrénaline, cette dernière est prête à outrepasser les limites. Se pose toutefois la question de la sécurité vu que ces derniers n'utilisent pas le moindre équipement pour se hisser. «On s'ennuie un peu d'être en sécurité, on cherchait un peu le dépassement de soi», a avoué Mattis à nos confrères lorrains. «Pour moi, c'est plus compliqué au niveau du mental: ne pas avoir peur, ne pas être attiré par le vide. Il faut se lancer, avoir confiance en soi, être à l'aise avec son corps. C'est comme une drogue pour nous.» En réponse à plusieurs commentaires sur Instagram, Mattis ajoute prendre un maximum de précautions, en faisant attention à chaque pas.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Il n'empêche que suite à la publication du post sur le toit de la cathédrale de Metz, la préfecture de la Moselle a porté plainte. Chacun des protagonistes présents dans la vidéo, dont Mattis, risquent 3.000 € en cas de récidive.



Il en faut plus pour calmer les ardeurs de Mattis et ses amis qui rêvent d'escalader d'autres monuments de l'histoire, ceux-ci les fascinent bien plus que de «simples buildings de 300 mètres de haut.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.