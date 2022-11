À deux reprises en une semaine, des vols ont été recensés dans le centre de la capitale. Le modus operandi est pour le moins original. De son côté, la police grand-ducale met en garde.

Deux cas en une semaine

Ils dansent autour de leurs victimes puis les volent

Nous sommes le 28 octobre dernier, vers 22h le long de la rue des Bains à Luxembourg-ville. Une personne est abordée par un inconnu qui se met à orchestrer un drôle de manège autour d'elle. En effet, celui-ci se met à danser autour d'elle ainsi qu'à la toucher au niveau du cou. Une fois son petit numéro terminé, l'homme s'en va et la victime continue son chemin, avant de se rendre compte quelques instants plus tard que son collier a été subtilisé.

Rebelote ce mercredi soir où, à Bonnevoie, en sortant de l'ascenseur de la passerelle menant à la gare de la capitale, un passant a aussi eu droit à une danse et à de subtils mouvements sur son corps. Quelques mètres plus loin, l'intéressé a finalement constaté le vol de son téléphone portable. Deux faits qui posent question, un serial «danseur-voleur» sévit-il dans la capitale? Dans les deux cas de vol avec ruse, la police a en tout cas été prévenue et au moins une plainte a été déposée.

Les conseils de la police grand-ducale

Des enquêtes ont donc été ouvertes dans la foulée par les forces de l'ordre. Ces dernières invitent d'ailleurs la population à redoubler de prudence. «Généralement, les voleurs essayent de détourner l'attention de leur victime pour pouvoir voler les objets de valeur. Dans d'autres cas, plusieurs voleurs travaillent ensemble. Comme pour les autres formes de vol, la meilleure méthode pour se protéger est de compliquer le travail des voleurs», informe la police grand-ducale sur son site web.

Cela signifie donc qu'il vaut mieux: gardez son sac à main toujours fermé, ne jamais montrer votre porte-monnaie en public pour éviter qu'un voleur y retire de l'argent ou qu'il vous l’arrache. «Soyez attentifs lors de collectes ou de listes de souscriptions. Ces actions peuvent être simulées pour vous faire sortir votre porte-monnaie. Gardez toujours un œil sur votre veste et vos sacs. Ne vous laissez jamais toucher ou enlacer par des inconnus et évitez de transporter votre porte-monnaie, votre portable ou d'autres objets de valeur dans les pochettes de votre pantalon. Seules les pochettes intérieures d’une veste garantissent une sécurité adéquate.»

