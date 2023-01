Les accusés doivent répondre d'une agression dans une maison de Gonderange. L'un de leurs complices est toujours recherché.

Luxembourg 4 min.

Au tribunal

Ils avaient agressé une octogénaire et sa petite-fille

Maximilian RICHARD Les accusés doivent répondre d'une agression dans une maison de Gonderange. L'un de leurs complices est toujours recherché.

Ce dimanche de décembre 2017, vers 6h30, le téléphone sonne dans une maison de la route d’Echternach à Gonderange. Une fillette de douze ans décroche le combiné, le silence règne sur l'autre ligne.

«J'ai vendu mon âme au diable» Le ministère public a prononcé ce lundi ses réquisitions contre deux accusés dans le procès de l'affaire financière de la commune de Hesperange.

Un peu plus tard, peu avant 7 heures, deux hommes se présentent à la porte d'entrée. Ils indiquent à la grand-mère de la fillette, âgée de 80 ans, vouloir ramoner la cheminée. La femme n'a pas confiance en la situation et claque la porte. Elle signale l'incident à la police et passe le reste de la matinée avec sa petite-fille, qui doit être récupérée par sa mère vers 12 heures.

L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. En effet, comme l'a décrit jeudi au tribunal un enquêteur principal de la police judiciaire, les prétendus ramoneurs sonnent à nouveau à la porte d'entrée vers midi. Cette fois, c'est la jeune fille qui ouvre. Les hommes accèdent immédiatement à la maison, menacent la fillette de douze ans et sa grand-mère avec des couteaux et fouillent les pièces à la recherche d'objets de valeur. Ils finissent par s'enfuir avec 204 euros et plusieurs bijoux. Une voiture de fuite les attend non loin de la maison - une VW Golf grise avec des signes distinctifs allemands.

Walid H. et Gernot S. doivent répondre de cette agression devant la 13e chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. En collaboration avec les autorités d'enquête pénale allemandes, les suspects ont pu être arrêtés, mais un troisième homme, fortement suspecté, est toujours en fuite.

Abdullah Khodor se trouve sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe depuis mars 2022. L'homme de 34 ans se trouve actuellement en Turquie. Son adresse est connue des services d'enquête pénale. Les autorités turques ne se montrent toutefois pas coopératives.

Une chasse à l'homme dans toute l'Europe a été lancée pour retrouver le présumé coupable. Photo: Screenshot Eumostwanted

Déclarations contradictoires des accusés

En compagnie de Walid H., alors âgé de 25 ans, Abdullah Khodor aurait pénétré dans la maison en décembre 2017. Gernot S. se serait principalement occupé de la planification du cambriolage et de la vente des biens volés. Pendant le braquage, il attendait ses deux complices non loin de la maison dans la voiture de fuite.

Comme l'a décrit la petite-fille à la barre jeudi, Walid H. a fouillé la maison pendant qu'Abdullah Khodor les menaçait, elle et sa grand-mère, avec un couteau. Il s'est alors approché de manière menaçante avec son couteau. Les agresseurs auraient également demandé à la dame, décédée entre-temps, de leur remettre la bague de mariage qu'elle portait au doigt. La femme s'est toutefois défendue. «J'ai pensé que ça allait mal finir», explique la jeune fille, aujourd'hui âgée de 17 ans.

Fraude, affaire Lunghi et coups de couteau mortels Plusieurs procès exceptionnels sont prévus dans les semaines à venir devant les tribunaux luxembourgeois.

Les deux prévenus ne nient pas avoir participé à l'agression. Ils minimisent toutefois leur rôle et leurs déclarations contredisent en partie les résultats de l'enquête. Ainsi, Walid H. a affirmé jeudi qu'il n'avait pas lui-même de couteau sur lui. Gernot S. a quant à lui déclaré qu'il avait certes choisi la maison sur l'insistance d'Abdullah Khodor. En tant qu'artisan, il se rendait souvent au Luxembourg pour son travail. Il était toutefois parti du principe que plus personne n'y habitait.

Un long voyage depuis le nord de l'Allemagne

La juge n'a accordé aucun crédit aux explications de l'homme: «Votre déclaration ne tient pas la route», a-t-elle lancé au fil de la description. L'homme n'a pas répondu à la question de savoir ce qu'il y avait à prendre dans une maison vide. Il n'a pas non plus voulu entendre parler de l'appel téléphonique matinal passé sur le téléphone fixe avec son numéro. Abdullah Khodor, qui n'était pas présent, aurait utilisé son téléphone.

Comme l'a expliqué l'enquêteur principal devant le tribunal, les hommes ont voyagé pendant plus de cinq heures en décembre depuis le nord de l'Allemagne. Ils auraient passé la nuit dans un hôtel de Trèves et se seraient rendus au Luxembourg au petit matin pour y commettre un braquage. L'analyse de différents échanges sur le chat prouve également qu'un tel acte était prévu dès le départ.

Le procès s'est poursuivi ce vendredi avec les réquisitions du parquet. Le jugement sera rendu le 23 février.



Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.