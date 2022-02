C'est une très belle initiative qui vient d'être lancée. Le projet "Coach4Work" vise à accompagner bénévolement des demandeurs d'emploi.

Ils accompagnent gratuitement les demandeurs d'emploi

L’Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) est une ASBL reconnue d’utilité publique. Cette dernière milite pour le bien vivre-ensemble de tous au Luxembourg, un «pays d'immigration» selon l'ASTI. On rappelle que cette dernière vient de se doter d'une nouvelle équipe dirigeante. C'est Evandro Cimetta qui a succédé à Laura Zuccoli à la présidence de l'ASBL.



C'est ainsi que l’ASTI vient de lancer, avec l’appui du Fonds social européen et du ministère du Travail, son nouveau projet baptisé Coach4Work. Ce dernier vise à informer et à accompagner individuellement des personnes à la recherche d’un emploi avec l’appui de coachs bénévoles.

«Suite aux constats des projets Connections, LuxWow et Connections4work, l’ASTI considère qu’il faut mener une approche individualisée pour autonomiser les personnes dans leur recherche d’un emploi au Luxembourg et leur donner plus de chances de trouver un emploi ou une nouvelle orientation professionnelle», commente l'association.

Cette dernière cible donc plusieurs catégories de personnes: celles rencontrant des difficultés dans leur recherche d’un emploi, celles qui connaissent mal le fonctionnement du marché du travail luxembourgeois et celles qui ont du mal à comprendre ses exigences et codes culturels.

L’Association de soutien aux travailleurs immigrés leur offre une formation pour mieux comprendre le marché du travail luxembourgeois. «Ainsi qu'un coach à l’emploi qui permettra de faire le point sur le parcours professionnel du participant, de définir ses envies et de postuler à des offres d’emploi avec plus d’efficacité.»

Le coach bénévole est formé dans le cadre du projet et mettra son expérience des réseaux professionnels à disposition, et de manière bénévole, pendant maximum six mois. «Chaque semaine, il conseillera, répondra aux questions concernant le parcours professionnel, les atouts à valoriser, tout en faisant profiter de ses retours d’expérience pratique. C’est un bon moyen de se projeter objectivement, de booster ses ambitions et la confiance en soi et d’étendre son réseau.»

Pour participer au projet il faut donc : être à la recherche d’un emploi, avoir au minimum 18 ans, être autorisé à travailler au Luxembourg et avoir au minimum le niveau A2 en français.

Intéressé ? Rendez-vous sur ce lien pour retrouver toutes les informations pratiques.

