Il y a un Luxembourg inconnu sous nos pieds

Vue du sous-sol, la capitale du Grand-Duché ressemble à un fromage suisse. Il y a des kilomètres de couloirs militaires, des milliers de mètres de tuyaux, des bunkers de la guerre froide, des grottes que le peuple a proclamées résidence des gnomes. Descente dans le Luxembourg souterrain pour comprendre l'autre ville invisible à nos yeux.

Un réservoir d'eau souterrain sous Bonnevoie. Photo: Alain Piron

Lorsque vous entrez dans la rue du Dernier Sol, juste en face du restaurant Lisboa II, il y a un bâtiment rond et métallique situé dans le petit jardin au milieu de la place. La plupart des habitants de Bonnevoie ne le savent pas, mais c'est une porte vers un autre Luxembourg. Cette structure donne accès à l'un des 22 réservoirs de rétention d'eau qui existent dans le sous-sol de la capitale.



L'homme qui coordonne cette infrastructure s'appelle Tony Alves, c'est un fils d'Algarviens né au Grand-Duché, diplômé en génie mécanique, qui coordonne une équipe de quatre personnes, les seules à avoir accès au réseau de plomberie de la municipalité. «La plupart des habitants de la capitale n'ont aucune idée que sous leurs pieds courent 660 kilomètres de canaux d'eau, dit-il. Les souterrains du Luxembourg sont énormes. C'est un monde invisible où il se passe beaucoup de choses.»

Ces réservoirs sont des structures impressionnantes, des grottes modernes qui mesurent jusqu'à vingt mètres de haut, et accueillent 3.000 mètres cubes d'eau. Un bon nombre des réservoirs de rétention ont été installés au cours de ce siècle. Leur architecture est aussi industrielle que moderne. Mais il y a des siècles et des siècles d'histoire de la ville de Luxembourg que vous ne pouvez comprendre que lorsque vous vous plongez dans son sous-sol.

L'historien Robert Philippart. Photo: António Pires

La ville, après tout, a grandi sur la roche. Elle a été construite sur du grès, plus exactement. Il n'existe pas de meilleures conditions géologiques pour creuser des tunnels et des galeries, construire des abris et des cachettes, inventer des plans d'attaque, de défense et d'évasion. Depuis des siècles, les Luxembourgeois ont creusé, et creusé, et creusé un monde sous nos pieds. Et c'est ce dont nous vous parlons maintenant.

Peu de gens connaissent la capitale comme l'historien Robert Philippart, celle que nous voyons tous et l'autre que personne ne connaît. Il est responsable de la préservation culturelle de la zone classée par l'UNESCO au patrimoine mondial, qui comprend une grande partie des structures souterraines de l'ancienne forteresse : les casemates. Mais la ville est pleine d'autres grottes, certaines beaucoup plus anciennes. «Dans le monde souterrain, dit-il, on comprend toute la relation ancestrale des hommes avec la terre».

Philippart donne l'exemple des cryptes et des monuments funéraires. «Jusqu'à l'industrialisation du XIXe siècle, l'idée religieuse prévalait que c'est de la terre que nous venons et à la terre que nous retournons», explique-t-il. «Les gens étaient enterrés sous terre, perpétuant cette idée d'éternel retour.» L'avènement d'une nouvelle révolution civilisationnelle a fait surgir la vie et la mort. À la place des tombes apparaissaient des caveaux surélevés du sol, où étaient déposés les ossements et les cendres de familles entières. C'est un signe de l'invisibilité du monde qui se produisait sous le monde, explique-t-il.

«Philosophiquement, le métro offre cette idée de retour», dit l'historien. «Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une icône du sentiment de protection, où l'on peut se sentir en sécurité. D'autre part, c'est aussi un lieu discret, où l'on peut passer d'un endroit à l'autre sans être vu, se débarrasser d'un corps ou des preuves d'un crime, cacher le plus précieux des trésors.» Creuser au Luxembourg, donc, pour percevoir la vie et le passé dans les traces laissées dans la poussière.

Jean-André Stammet dans l'aquatunnel qui traverse le centre ville, mais à 65 mètres de profondeur. Photo: Chris Karaba

L'hypothèse de Stranger Things, l'une des séries les plus acclamées de Netflix, est qu'une réalité alternative et surnaturelle existe sous la petite ville imaginaire de Hawkins. L'action se déroule dans les années 80 et les acteurs, presque tous des adolescents, trouvent l'explication d'une série de mystères et de disparitions en fouillant le monde souterrain. Ils découvrent que, parallèlement au Hawkins visible, il existe une autre ville semblable, mais remplie de figures démoniaques. C'est le «Upside down», ou, si vous préférez, le monde à l'envers.

Entre le quartier du Pfaffenthal et la vallée de la Pétrusse, la ville de Luxembourg a également construit son propre univers parallèle. A la fin du mois dernier, l'Oekozenter Pafendhal a organisé une fête où il proposait, entre autres activités, une visite nocturne de l'Aquatunnel. Le guide était un historien du nom de Jean-André Stammet, qui travaille depuis des décennies à la préservation de la mémoire de la vieille ville. C'est lui qui a mené un groupe d'une demi-centaine de curieux sur un secret bien gardé.

La porte du tunnel est sous clé. Le couloir couvre une distance de 960 mètres, dans un tube de quatre mètres de haut et autant de large. Juste à l'entrée, il y a une inscription sur le mur : «de gëllene mëttelwee», une expression luxembourgeoise qui signifie «la voie du milieu». Il serait probablement plus juste de l'appeler le chemin du dessous, car cette structure longe les chemins de la Ville Haute, mais à une profondeur de 65 mètres. Le long du parcours, des panneaux indiquent le nom des rues qui se trouvent au-dessus : Côte d'Eich, rue Beaumont, rue des Bains, boulevard Royal, la Grand-Rue, la place d'Armes. Le centre du centre, donc, mais dans une version «à l'envers».

Le passage souterrain du Boulevard Royal. Photo: Chris Karaba

Le chantier a été ouvert entre 1961 et 1963. «Il s'agit d'un canal d'eau pour évacuer les eaux usées de la ville», explique Stammet. Pour le construire, il a fallu enlever 50.000 tonnes de gravats. Et ce, parce que le corridor de l'eau n'était pas seulement un corridor de l'eau.

«Lorsque le tunnel d'eau a été construit, il a été décidé d'aménager celui-ci pour la circulation des personnes. Après tout, nous étions au plus fort de la guerre froide et l'idée était de servir de bunker en cas d'attaque des ennemis», explique M. Stammet. «Mais heureusement, elle n'a jamais été utilisée pour ça.» Aujourd'hui, il est ouvert au public une ou deux fois par an. Il a également fait partie du parcours de l'ING marathon, la course nocturne qui marque l'arrivée des beaux jours au Grand-Duché.

Juste à côté de l'Aquatunnel se trouve un autre tunnel parallèle à celui-ci, désormais fermé au public car il est chargé de stalactites et de stalagmites. Il a été construit en 1870 et avait une autre utilité : acheminer l'eau pure des sources de Theiwesbuer jusqu'au centre-ville. «La ville haute n'avait pas d'eau et jusqu'à cette année-là, c'étaient les marchands d'eau de Pfaffenthal et du Grund qui passaient leurs journées à monter et descendre la colline pour la vendre. Ils avaient un poteau en bois sur lequel pendaient deux seaux et vendaient chacun d'eux pour deux cents», raconte l'historien.

Pfaffenthal regorge de documents souterrains, ce qui s'explique par la présence d'eau. «Il y avait alors un tunnel pour amener l'eau en amont, puis un autre a été construit pour amener les eaux usées à Beggen. Sur les rives de l'Alzette, il y avait les meuniers et les prêteurs. Un certain nombre de distilleries de bière ont vu le jour, notamment à Clausen et ici», explique M. Stammet.

Jusque dans les années 1950, il n'y avait pas de réfrigérateurs ou de congélateurs, la glace devait donc être stockée sous terre. «Lorsque la rivière gelait, de gros blocs de glace étaient sciés et apportés dans des sous-sols creusés dans le sol et orientés vers le nord», raconte l'historien. «Bien sûr, ils fondaient au fil du temps, mais ils tenaient encore pendant les mois d'été», dit-il.

Entrée de la cave à glace de l'ancienne distillerie Funck-Nouveau à Pfaffenthal. Foto: Chris Karaba

Maintenant, Jean-André Stammet se faufile dans les buissons de Pfaffenthal. Il faut passer tout un couloir de ronces, puis entrer dans un trou abrupt dans la terre. «C'était autrefois les grottes froides de la brasserie Funck-Nouveau», annonce-t-il au milieu des galeries sombres et humides que l'on ne peut apercevoir qu'à la lumière des torches. «C'est en fait une distillerie que l'on croyait maudite.»

Il a fait lui-même les recherches pour le Syndicat d'Intérêts Locaux Pfaffenthal-Schiechechenhof. La distillerie, disparue depuis longtemps, était dirigée par Michel Funck et son épouse Barbe Nouvelle depuis 1865. Après sa mort en 1884, sa veuve a repris les rênes, mais une série d'accidents a hanté l'entreprise. En 1888, on rapporte qu'un ouvrier a perdu un bras dans une machine. Deux ans plus tard, un incendie a détruit une partie des bâtiments. Un autre homme a perdu sa main en 1894, un autre encore s'est cassé la jambe en 1913. Entre 1919 et 1923, la maison ferme définitivement ses portes et ses ruines disparaissent du quartier. Ce qui reste, ce sont les grottes de glace, invisibles pour ceux qui marchent à la surface.

Guy Melinger montre les puits du Rachpëtzer, que la population croyait abriter des sorcières et des gnomes. Photo: Guy Jallay

En 1986, un groupe de spéléologues luxembourgeois a descendu un énorme trou qui existait dans les bois de Walferdange. Il y en avait plusieurs au milieu de la forêt, larges et profondes, et leur origine était un mystère qui a rempli l'imagination populaire pendant des siècles. «Nous avons des rapports selon lesquels, au Moyen Âge, les gens disaient que c'étaient les maisons des sorcières», explique Guy Medinger, l'un des directeurs de l'association Initiative et tourisme de Walferdage (SITwalfer). « Il y a aussi beaucoup de folklore concernant les Wichtel chen de Beggen, les gnomes de cette région. Et les gens croyaient qu'ils vivaient ici.»

«En 1914, un groupe de personnes passionnées de la région a commencé à essayer de découvrir ce qu'étaient ces structures. Ils sont descendus dans deux puits, l'un à sept mètres et l'autre à dix, mais ils ne pouvaient plus aller plus loin», explique M. Medinger. Dans les années 1960, des fouilles ont eu lieu, également peu concluantes. Jusqu'à ce que, le 3 octobre 1986, les hommes qui ont fondé le SIT rejoignent un groupe de spéléologues et atteignent la base du puits numéro cinq.

Et ce qu'ils ont trouvé n'était rien de moins qu'extraordinaire.

Il y a beaucoup de folklore concernant les "Wichtel chen" de Beggen, les gnomes de la région. Les gens croyaient qu'ils vivaient ici. Photo: Guy Jallay

Lorsqu'ils ont atteint la profondeur de 17 mètres, ils ont réalisé qu'il y avait un énorme canal descendant la montagne où s'écoulait l'eau fraîche et propre que les blocs avaient filtrée. «Nous avons amené un groupe d'archéologues et, dans l'un des puits, nous avons fini par trouver une pelle en bois, que nous avons pu dater de l'an 130», explique le directeur de SITwalf. Le mystère était résolu. Sous la montagne se trouvait un canal d'irrigation construit pendant l'occupation romaine - et dont personne n'avait la moindre idée.

«Nous l'appelons Raschpëtzer et c'est en fait le plus grand qanat du monde encore en activité», explique M. Medinger. Les qanats sont des systèmes de canaux d'irrigation souterrains qui exploitent les roches pour conduire l'eau d'un endroit à un autre. Ils ont été développés il y a 3.000 ans par les Perses et exploités par l'Empire romain en divers endroits. Et le sous-sol de cette forêt semblait parfait pour la construction : «À la base du grès, qui est perméable, il y a une roche qui ne laisse pas passer l'eau et qui permet donc de conduire l'eau sous terre d'un endroit à l'autre. Nous soupçonnons que ce qanat a été ouvert pour alimenter une énorme villa romaine qui existe de l'autre côté de la colline», dit l'homme de SITwalf.

La technique de construction du canal explique les énormes trous. «Les puits ont été creusés jusqu'à atteindre l'extrémité du grès et, une fois qu'ils ont atteint la base, les tunnels ont été ouverts entre certains puits et d'autres avec des pioches», poursuit-il. «Les ingénieurs romains étaient vraiment remarquables, car tous ces travaux n'ont pas pris plus de trois ans.» Pour ce faire, 13 puits ont été forés. Le canal, lui, mesure 720 mètres de long.

L'une des sorties d'eau du plus grand qanat encore en activité dans le monde. Photo: Guy Jallay

Les archéologues ont déjà parcouru 310 mètres du canal. Là, un homme peut tenir accroupi, parfois debout, mais l'espace se resserre à cause de l'accumulation de petits rochers. «Les Romains ont recouvert de pierres le canal par lequel l'eau s'écoulait, afin que les animaux morts ne puissent pas toucher le cours d'eau et le contaminer», raconte l'homme. Les archéologues pensent que le canal n'a pas encore été entièrement découvert et qu'il reste souterrain et invisible à l'ouest.

Il y a une petite partie souterraine qui peut être visitée, et c'est précisément l'endroit où, selon les historiens, le Raspëtzer a subi une avarie en l'an 280 de notre ère. Mais ce qui impressionne, ce sont les 13 puits, à travers lesquels vous pouvez jeter un coup d'œil et voir un autre monde qui se trouve au plus profond de la forêt. Ils sont maintenant recouverts de structures en fer - et certains ont des fenêtres en verre pour que vous puissiez regarder dans le monde souterrain. «Je viens toujours ici pour accompagner les visites guidées, plaisante Guy Medinger, mais je n'ai pas encore attrapé de sorcières ou de gnomes.»

Tony Alves et Steve Becker dans une fosse d'eau souterraine à Pfaffethal. Photo: Alain Piron

Le passé et l'avenir du Luxembourg se déroulent sous nos pieds. L'historien Robert Philippart parle de tout ce qui continue à se rencontrer chaque fois que l'on creuse un trou dans la terre. La place Guillaume II, qui devrait être terminée l'année prochaine, s'avère être la cachette d'une église du XIIe siècle. À Clausen, les vestiges du château de Mansfeld sont étudiés dans la poussière. «Il existe une crypte sous l'église protestante de la vieille ville où l'on peut voir les crânes des religieuses fondatrices d'un ancien couvent. Et il y a aussi une autre crypte qui se trouve à partir de ce qui est maintenant la cité judiciaire», nous dit-il.

Au Luxembourg, l'histoire pourrait bien être racontée en plusieurs couches. Au XVIe siècle, deux grands incendies ont touché l'ancienne coque, l'un en 1506, l'autre en 1554. Sous les décombres se cachent les trésors de la vie médiévale. La construction des premières "casemates", ou tunnels militaires, s'inscrit dans cette histoire - et marque définitivement le patrimoine luxembourgeois. Et puis il y a tous les bâtiments et les cachettes construits pendant les guerres mondiales. C'est l'histoire de tout un pays qui est racontée depuis le sous-sol.

Mais la construction du monde souterrain se poursuit également dans le monde contemporain. Tony Alves, l'ingénieur chargé des infrastructures souterraines du service de plomberie de la capitale, ouvre couvercle après couvercle, cachette après cachette, avec l'aide du mécanicien Steve Becker et de l'électricien Raphael Probst. Ce sont les hommes qui résolvent les problèmes invisibles de l'écoulement des eaux.

Il y a les bassins de rétention, et les hommes se rendent aujourd'hui dans deux de ces structures, toutes deux situées à Bonnevoie. «Nous en avons qui reçoivent les eaux pluviales et les eaux domestiques et d'autres qui ne reçoivent que les eaux usées. Ces endroits servent à créer des zones de confinement et à éviter que le débit atteignant la station d'épuration de Beggen ne soit trop important», explique M. Alves. Les jours de fortes précipitations, comme les inondations de juillet 2021, sont ceux où la situation peut devenir incontrôlable.

Et c'est pourquoi la ville souterraine a été renforcée. En plus des 22 réservoirs déjà construits, il existe neuf fosses où les hommes peuvent arrêter le flux.

Ce sont des endroits où le canal coule librement, et l'odeur est si intense qu'elle peut provoquer des évanouissements. En effet, avant de pénétrer dans ces fosses, il est nécessaire de mesurer la quantité de gaz toxiques et explosifs qui existent à l'intérieur des galeries. Mais c'est à partir de là que l'on peut fermer la trappe au passage de l'eau.

Le travail continue. La station de Beggen elle-même, qui a actuellement la capacité de traiter les eaux usées d'une ville de 230.000 habitants (100.000 de plus que la population officielle actuelle de la capitale), est en cours de reconversion pour traiter 450.000 personnes. Les tuyaux qui s'y trouvent, d'un diamètre de deux mètres et par lesquels s'écoule l'urbanité liquide du Luxembourg, se déversent sur deux plans - à deux et douze mètres de profondeur. L'histoire du monde souterrain continue de s'écrire chaque jour.

Dans les casemates du fort de Berlaimont, on trouve encore des traces de plaques installées pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo: Gerry Huberty

Ouvertes au grand public, les casemates de la Pétrusse et des Trois Glands sont des infrastructures impressionnantes qui peuvent être visitées tous les jours. Le Um Bock's, sur la route de Clausen, sera bientôt de retour dans le même état - mais il est actuellement en cours de rénovation. Sous le siège de la Spuerkeess, une «casemate» a été transformée en galerie d'art. Il existe cependant de nombreux autres tunnels militaires qui restent invisibles aux yeux de la plupart des citoyens.

Patrick Schaul ouvre le chemin à travers les jardins de la Fondation Pescatore et ouvre une énorme porte métallique, par laquelle on descend dans le mystère. Il est l'un des guides des Amis de la Vieille Forteresse, l'association chargée d'étudier et de surveiller les infrastructures souterraines qui composent le paysage classé par l'UNESCO au patrimoine mondial. «Ici se trouvait l'ancien fort de Berlaimont, construit par les Espagnols en 1672/3. Même si peu de gens le savent, c'est l'une des structures les mieux préservées qui existent.»

Patrick Schaul montre les casemates les moins connues de la ville. Photo: Gerry Huberty

Plus qu'une simple ville de marché, Luxembourg a été pendant des siècles l'une des plus importantes forteresses d'Europe centrale. Elle était en fait appelée le "Gibraltar du Nord". "Pour voir à quel point les choses étaient grandes, lorsque la forteresse a été démantelée en 1867, la zone urbaine mesurait 120 hectares et la zone militaire 180", explique M. Schaul.

Jusqu'au XVIe siècle, l'organisation défensive de la ville a profité du plateau des Alzettes comme d'une muraille naturelle mais, sur le côté ouest, sept forts différents avaient été construits pour empêcher les avancées de la France. «Le problème, c'est que sous le règne de Louis XIV, les troupes de Vauban ont attaqué depuis le Kirchberg avec de gros canons et ont réussi à maîtriser la forteresse. Il y avait déjà plusieurs casemates construites, mais à cette époque, elles ont été grandement renforcées.»

«Chaque fort avait son propre système de tunnels, et ils n'étaient pas en contact les uns avec les autres, pour éviter les invasions souterraines», nous dit Schaul en allumant sa torche. Il se tient à l'entrée du tunnel et pointe la lumière vers le plafond. Plusieurs araignées descendent à travers des fils très fins. «C'est une espèce endémique qui n'existe que dans les casemates du Luxembourg. Le nom scientifique est Meta menardi», dit-il.

Les couloirs sont longs et, s'il est vrai que parfois on peut marcher debout, à d'autres moments il faut courber le dos pour passer dans les galeries. De chaque côté des couloirs, d'autres couloirs s'ouvrent, et de ceux-ci d'autres encore. «Dans les uns étaient installées des galeries pour la défense et l'attaque, dans les autres des galeries pour la démolition. Si l'ennemi entrait, les barils de poudre exploseraient et finalement tout le bâtiment s'effondrerait, de sorte que les munitions et les secrets seraient enterrés sous les décombres», explique M. Schaul.

La structure mène à un cloître souterrain, et le guide attire l'attention sur une série de graffitis qui ont été découverts sur les murs. On y trouve des signatures datant du XIXe siècle, beaucoup de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la rédaction des statuts d'une association au début du XXe siècle. «Pendant les deux guerres mondiales, cette casemate a servi d'abri anti-bombardement. Le général Patton, qui a installé son quartier général dans le bâtiment Pescatore, avait un bunker de secours ici en cas d'attaque», explique-t-il. Vous pouvez d'ailleurs encore voir certains câbles des anciennes lignes téléphoniques et télégraphiques.

Sur les 23 kilomètres de tunnels en grès de la capitale, il en reste aujourd'hui 11. Récemment, une controverse a éclaté car le projet d'extension du tram pourrait endommager certains de ces couloirs et même un pont qui restent enfouis près des fondations. Patrick Schaul continue de nous guider dans les couloirs les plus étroits, «c'est ici que les chiens policiers viennent faire leur entraînement», et le parcours va se poursuivre pendant des heures d'étroitesse et de légère claustrophobie. Lorsque vous émergez enfin du monde souterrain, le Luxembourg est encore lumineux et vert - ce qui provoque un mélange de surprise et de soulagement chez ceux qui ont passé des heures sous terre. De la ville invisible à la capitale que nous connaissons tous, il n'y a pas que quelques dizaines de mètres de profondeur. Il y a deux mondes entiers à l'envers.

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/pt

