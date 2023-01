La vice-présidente du Parlement ukrainien dresse un bilan intermédiaire de la guerre, et a une exigence envers les Luxembourgeois.

Luxembourg 5 8 min.

Guerre en Ukraine

«Il y a encore beaucoup d'actifs russes au Luxembourg»

Michael MERTEN La vice-présidente du Parlement ukrainien dresse un bilan intermédiaire de la guerre, et a une exigence envers les Luxembourgeois.

Les alentours du Parlement ukrainien, au cœur de Kiev, comptent parmi les zones les plus surveillées de la capitale : barricades, barrières antichars et checkpoints militaires réglementent strictement l'accès aux alentours. Il n'est donc possible d'apercevoir le vénérable bâtiment blanc que de loin. C'est pourquoi la vice-présidente du Parlement ukrainien, Olena Kondratiuk, reçoit le Luxemburger Wort dans un bâtiment administratif proche.

Olena Kondriatuk, quelle est la situation actuelle en Ukraine, et en particulier ici à Kiev ?

Olena Kondratiuk: «C'est très bien que vous soyez venu ici en ces jours de Noël, qui sont très importants pour l'Ukraine. Comme vous l'avez vu de vos propres yeux, la situation est assez difficile. Beaucoup de gens n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'approvisionnement en eau. 300.000 personnes se battent dans des conditions très difficiles. Certains de nos enfants doivent s'abriter dans des bunkers ces jours-ci.

La guerre ne privera pas les Kiéviens de la fête de Noël Le journaliste du Luxemburger Wort Michael Merten a passé le jour de Noël à Kyiv. Il raconte comment les Ukrainiens ont célébré Noël, malgré les circonstances de la guerre.

Actuellement, nous voyons que l'agresseur Poutine veut faire durer cette guerre plus longtemps. Pour nous, c'est inacceptable. Nous devrions avoir plus d'armes, plus de capacités pour mener cette guerre à une fin victorieuse. Nous voulons que le monde sache la vérité. Nous avons besoin d'alliés. Nous avons besoin de soutien. Le monde devrait également être conscient que notre victoire sera une bonne chose pour l'ensemble de la communauté internationale.»

Vous avez dit qu'ils avaient besoin de soutien. Que peut faire un petit pays comme le Luxembourg, qui ne dispose pas de beaucoup d'armes ?

«Les petits pays peuvent être très importants, car comme nous le voyons avec l'exemple de votre pays, le Luxembourg a déjà largement contribué à l'aide à l'Ukraine. Et pour autant que je sache, le Luxembourg n'a jamais fourni d'aide à la sécurité ou à la défense de toute son histoire, une seule exception a été faite pour l'Ukraine. C'est un développement très bienvenu et très important. Je me suis récemment rendue au Luxembourg et j'ai eu une série de réunions, y compris avec la communauté ukrainienne qui est très active là-bas et a apporté des ambulances et des camions de pompiers en Ukraine. Cela a été rendu possible grâce aux dons des Luxembourgeois.

Nous devrions avoir plus d'armes, plus de capacités pour mener cette guerre à une fin victorieuse.

Nous sommes très, très reconnaissants que votre Parlement ait déjà reconnu la Russie comme un État agresseur. Nous apprécierions beaucoup que votre Parlement reconnaisse la Russie comme un État terroriste. Un autre point très important pour nous, et sur lequel le Luxembourg peut apporter une aide considérable, est la question du paiement des dommages et intérêts et des réparations. Il est également important de geler les avoirs russes qui se trouvent dans différents pays. Nous savons qu'il doit y avoir encore beaucoup d'avoirs au Luxembourg et ailleurs. Le Luxembourg est une sorte de Mecque pour les investisseurs internationaux.»

Le Luxembourg autorise le déblocage d'avoirs russes gelés Le ministère luxembourgeois des Finances a autorisé le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés détenus par le National Settlement Depository (NSD) de Russie

Mais voyez-vous chez vos interlocuteurs des signaux indiquant qu'il s'y passe quelque chose ?

«Oui. Je pense qu'il y aura un effort conjoint des gouvernements, du secteur bancaire et aussi des structures de l'UE. Nous pensons que ce processus spécifique doit être lié à un autre processus, à savoir la création d'un tribunal pénal international pour les crimes de guerre commis en Ukraine.»

Qui est-elle ? Olena Kondratiuk est née en 1970 à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Elle a obtenu son diplôme d'histoire à l'université de cette ville en 1993. Elle a ensuite obtenu un doctorat en histoire et fondé une agence de relations publiques. En 2007, elle est entrée à la Verkhovna Rada pour l'association panukrainienne "Patrie". Depuis 2019, cette femme de 52 ans est vice-présidente du Parlement.

Les pays de l'UE devraient-ils fermer leurs frontières aux migrants russes ?

«Nous constatons que de nombreux jeunes fuient la Russie. Des jeunes qui ne veulent pas être mobilisés. Et ils sont accueillis dans de nombreux pays européens. Mais je n'ai pas encore vu de manifestation anti-Poutine de la part de Russes à l'étranger. Nous n'avons même pas encore vu une manifestation anti-guerre de personnes vivant depuis plus longtemps dans des pays européens. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles que les nôtres actuellement. Nous avons vu des conflits éclater entre ces enfants parce que ces pères et mères n'expliquent pas à leurs enfants qu'ils devraient vraiment demander pardon.»

L'Ukraine a surpris le monde avec ses succès militaires. Plus tôt, vous avez parlé de la victoire dans cette guerre. Qu'est-ce qu'une victoire pour vous ?

«Tout d'abord, nous devons comprendre que sans l'aide et le soutien de nos partenaires internationaux, nous n'aurions pas été en mesure de faire ce que nous avons fait. Nous devons également comprendre que nous pouvons arrêter Poutine là où nous l'arrêtons ensemble. Le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé très clairement lors du sommet du G20 et a déclaré que la première étape serait un retrait complet des forces russes du territoire ukrainien. Donc, quand nous parlons de victoire, nous parlons du rétablissement des frontières internationales que le pays avait en 1991.»

5 L'accès au parlement ukrainien a été largement bloqué. Photo: Michael Merten

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'accès au parlement ukrainien a été largement bloqué. Photo: Michael Merten Dans une rue voisine du parlement, des chars russes détruits et du matériel militaire étaient exposés. Photo: Michael Merten De même, des chars russes, des véhicules civils détruits et d'autres témoignages de la guerre se trouvent actuellement devant le célèbre monastère Saint-Michel à Kiev. Photo: Michael Merten De même, des chars russes, des véhicules civils détruits et d'autres témoignages de la guerre se trouvent actuellement devant le célèbre monastère Saint-Michel à Kiev. Photo: Michael Merten De nombreuses statues de Kiev ont été recouvertes de sacs de sable pour les protéger. Photo: Michael Merten

Y compris la Crimée ?

«Oui, bien sûr. La Crimée est pour ainsi dire une histoire à part entière. Si le monde avait réagi en 2014, lorsque la Crimée a été prise, de la même manière que le monde a réagi après le 24 février, nous n'aurions pas cette guerre aujourd'hui.»

Si le monde avait réagi en 2014, lorsque la Crimée a été reprise, de la même manière que le monde a réagi après le 24 février, nous n'aurions pas cette guerre aujourd'hui.

Mais la situation est aujourd'hui ce qu'elle est. Et honnêtement, on ne peut pas imaginer que le Kremlin dise, en cas de reconquête ukrainienne de la Crimée et des autres territoires occupés : nous sommes d'accord avec cela. Ils continueront à se battre. Comment voyez-vous les choses ?

«En ce qui concerne la reconquête de la Crimée, je pense qu'il faut donner la parole à des experts militaires. Ceux-ci disent que nous pouvons récupérer la Crimée de deux manières. Nous pouvons la récupérer à la suite de négociations ou, alternativement, nous pouvons la récupérer par des moyens militaires.»

Mais vous vous battez contre une puissance nucléaire. Craignez-vous qu'en cas de panique au Kremlin, il y ait une réaction nucléaire ?

«Nous sommes bien sûr conscients que nous avons affaire à un adversaire très difficile et imprévisible. Cela suppose que nous recevions un très fort soutien militaire en termes d'équipements, y compris des équipements pour des actions offensives. Et deuxièmement, il est très important que nous ayons des régimes de sanctions forts, conçus de telle sorte qu'ils ne permettent pas à la Russie de les contourner. En outre, le monde doit reconnaître la Russie comme un État terroriste. Dans ce cas, les entreprises tierces ne pourront plus fournir de pièces détachées pour aider la Fédération de Russie à s'armer.

Il faut une pression accrue sur Poutine pour qu'il n'entame pas de fausses négociations, mais de véritables négociations.

Le troisième aspect est que la Fédération de Russie et sa société civile devraient commencer à changer. Il faut renforcer la pression sur Poutine pour qu'il n'entame pas de fausses négociations, mais de vraies négociations. Nous souffrons beaucoup de la guerre. La paix est une priorité ici. Mais en même temps, nous devons comprendre que nous avons affaire à un ennemi très vil avec lequel nous devons composer. Nous croyons fermement que le bien l'emportera sur le mal. Cette foi, cet espoir nous aide.»

Un Parlement en état d'urgence L'invasion à grande échelle du Kremlin a également rendu le travail du Parlement ukrainien très difficile. Au petit matin du 24 février, les troupes russes ont avancé dans le pays par le nord, l'est et le sud avec des attaques éclair, des missiles ont atteint des cibles dans la capitale Kiev. Mais malgré les circonstances, la Verkhovna Rada, comme s'appelle le Parlement, s'est réunie dès 7 heures du matin pour prendre des décisions. Depuis, toutes les réunions ont lieu dans le bâtiment du Parlement ukrainien, comme l'a récemment annoncé le président de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, sur le canal télégraphique du Parlement. Depuis le 24 février, la chambre s'est réunie 39 fois et a adopté 355 lois en général et 203 comme base. «Nous adoptons la plupart des lois par consensus. C'est notamment le cas des projets de loi, des déclarations et des résolutions visant à lutter contre l'agression armée russe», a déclaré M. Stefanchuk. Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.