Le 9 avril 1953

Il y a 70 ans, Jean de Luxembourg épousait Joséphine-Charlotte de Belgique

Les liens entre la Belgique et le Luxembourg sont nombreux et, à en croire certains spécialistes, voués à se renforcer dans le futur. Le plat pays est aujourd'hui considéré comme un partenaire particulièrement privilégié du Grand-Duché. Mais c'est aussi et surtout dans les liens monarchiques que cette alchimie belgo-luxembourgeoise se fait plus prégnante.

En effet, faut-il encore rappeler que le roi des Belges Philippe n'est autre que le cousin du grand-duc Henri. La grande-duchesse héritière, Stéphanie de Lannoy, l'épouse du prince Guillaume, est née et a grandi en Belgique. Sans oublier que de nombreux princes et princesses de la Cour grand-ducale sont parrains et marraines d'enfants de la grande famille royale belge, et vice versa. Mais l'exemple le plus parlant de ce lien indéfectible, c'est sans aucun doute le mariage entre le défunt grand-duc Jean et Joséphine-Charlotte de Belgique.

C'est lors d'un séjour chez la Grande-Duchesse Charlotte que Joséphine-Charlotte fait la rencontre de Jean. Photo: AFP

Un mariage historique à plus d'un titre et qui fêtera son 70e anniversaire ce 9 avril. Mais l'histoire ne débute bien évidemment pas là. La vie du futur Grand-Duc est désormais connue de tous. Le jour de ses 18 ans, le prince Jean devient officiellement Grand-Duc héritier de Luxembourg. Contraint à l'exil lors de la Seconde Guerre mondiale, il finira par s'enrôler comme volontaire dans le prestigieux régiment des «Irish Guards» et participera à la libération de Luxembourg.

De son côté, Joséphine-Charlotte de Belgique est la fille aînée du roi Leopold III et de la reine Astrid, décédée de manière tragique dans un accident de voiture en 1935 en Suisse. Elle n'était âgée que de 29 ans. Toujours pour restituer le contexte, Joséphine-Charlotte est également la sœur de Baudouin, qui succédera donc à son père, Léopold III, à la suite de la «Question royale», un conflit politique portant sur la position du roi durant la Seconde Guerre mondiale et sur son retour d'exil après la guerre. Enfin, la future épouse de Jean est la filleule de la grande-duchesse Charlotte, qui régnait alors sur le pays.

Une première rencontre en 1948

C'est d'ailleurs lors d'un séjour chez cette dernière que Joséphine-Charlotte fait la rencontre de Jean. Nous sommes alors en 1948 et on prête d'ores et déjà aux deux protagonistes des rumeurs d'idylle. Et puis, quelques années plus tard, en 1952, la grande-duchesse Charlotte annonce les fiançailles de son fils aîné Jean avec sa filleule. À l'époque, la surprise est générale. Selon Paris Match, si les futurs époux partageaient de nombreux points communs, l'union avait surtout été décidée par les deux familles.

Jean et Joséphine-Charlotte le 8 avrl 1953, à la veille de leur mariage. Photo: LW-Archives

Nous sommes donc le 6 avril 1953, le grand-duc héritier Jean vient chercher sa fiancée à Bruxelles en vue du grand jour. Là, ils sont acclamés depuis le balcon du palais royal de Bruxelles par une foule d'environ 100.000 personnes. L'émotion est palpable pour Joséphine-Charlotte qui a toutes les peines du monde pour retenir ses larmes. L'idée de quitter sa patrie pour le Luxembourg lui semble insupportable. «Les fiançailles de S.A.R. Monseigneur le Grand-Duc héritier avec S.A.R. Madame la princesse Joséphine-Charlotte ont soulevé un réel enthousiasme en Belgique. L’enthousiasme éclate dans toutes les conversations, dans tous les journaux, à tout propos. Ces fiançailles répondent au vœu le plus intime de la nation belge. Le prince Jean a gagné tous les cœurs. Le peuple belge l’a adopté d’emblée», relatent les archives de l'époque.

Et puis, le 9 avril, il y a 70 ans donc, le mariage est célébré au sein de la cathédrale de Luxembourg. Quelques instants plus tôt, ils s'étaient officiellement dit «oui» dans la salle des fêtes du palais grand-ducal. Il faut dire qu'il s'agissait d'un moment fort pour les familles royales européennes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur place, les scènes de liesse se succèdent, on parle ainsi de plus de 200.000 personnes présentes et de dizaines de kilomètres de barrières en bois acheminées depuis la Belgique pour contenir les curieux. Les images d'époque montrent même des badauds vissés sur de hauts escabeaux afin de ne pas louper une miette du cortège suivant la cérémonie religieuse.

La presse d'époque relate la présence de plus de 200.000 personnes au mariage de Jean et Joséphine-Charlotte. Photo: Fey Frères

La presse d'époque relate une «pluie battante» ce jour-là. Il en fallait plus pour calmer les ardeurs de la foule qui, malgré les intempéries, ont longuement acclamé le couple royal qui s'installera peu de temps après au château de Betzdorf. Selon la cour grand-ducale, la grande-duchesse héritière Joséphine-Charlotte établit rapidement le contact avec la population dans toutes les régions du pays en participant à des événements nationaux, sociaux et culturels ainsi qu’à des activités caritatives.

Le couple royal était unanimement apprécié par la population. Photo: Jean Weyrich

Au final, le couple semble plus uni et fusionnel que jamais. Et cinq enfants virent le jour de cette union: Marie Astrid, Jean, Margaretha, Guillaume mais aussi Henri, l'actuel grand-duc. En 1964, Charlotte abdique et son fils, Jean, devient donc le nouveau chef de l'État. Joséphine-Charlotte, passionnée d'art et de ski, devient logiquement la Grande-Duchesse consort au même moment. Les deux époux déménagent ensuite au château de Colmar-Berg. Leur règne sera notamment marqué par une véritable transformation du pays pour faire du Luxembourg la Place financière qu'il représente aujourd'hui. Discret et neutre, le couple ne commettra pas le moindre faux pas, tout en étant dévoué à de multiples causes. Une chose est certaine: ils étaient unanimement appréciés par la population.

La suite, on la connaît, Jean abdiqua en 2000 pour laisser la place à Henri. Le couple déménagera ensuite du château de Colmar-Berg pour celui de Fischbach pour y couler des jours heureux. Seulement voilà, en 2003, on apprend que Joséphine-Charlotte est atteinte d'un cancer, la contraignant notamment à annuler ses noces d'or. Elle décède malheureusement le 10 janvier 2005, à l'âge de 77 ans. Cinq mois plus tard, la Philharmonie Luxembourg est nommée en son honneur «Salle de concerts grande-duchesse Joséphine-Charlotte».

Jean de Luxembourg disparaîtra quant à lui le 23 avril 2019, il y a bientôt 4 ans donc. Le souvenir de son décès est encore dans de nombreuses têtes au Luxembourg, tant l'homme aura marqué l'histoire du pays avec un règne long de près de 36 ans. Il repose depuis lors au sein de la crypte grand-ducale de la cathédrale de Luxembourg, aux côtés de son épouse.

Jean repose au sein de la crypte grand-ducale de la cathédrale de Luxembourg, aux côtés de son épouse. Photo: Claude Piscitelli





