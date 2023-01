Le meurtrier n'est en fin de compte pas portugais. Le propriétaire de l'immeuble non plus. Et l'intention n'était pas de tuer une seule personne. Voici, selon des témoins, la vérité sur l’horrible crime de Bonnevoie.

Meurtre de Bonnevoie: les voisins témoignent

Tiago RODRIGUES Le meurtrier n'est en fin de compte pas portugais. Le propriétaire de l'immeuble non plus. Et l'intention n'était pas de tuer une seule personne. Voici, selon des témoins, la vérité sur l’horrible crime de Bonnevoie.

Avant toute chose, il est nécessaire de rétablir les faits. «Il [le tueur] n'est pas portugais. Il est hispanique ou du moins a un nom espagnol. Il n'est pas le propriétaire, mais un locataire. Il n'avait rien de personnel contre elle [la victime]. C'est un psychopathe, qui voulait tuer tout le monde. Le jeune homme qui a été poignardé a réussi à s'échapper et nous a tous sauvés. C'est la vérité.»

L'histoire du crime de Bonnevoie qui a entraîné la mort d'une femme de nationalité portugaise de 32 ans née au Grand-Duché a fait couler beaucoup d'encre. Selon différentes versions parues dans les médias luxembourgeois et portugais, le tueur serait le propriétaire de l'immeuble, vraisemblablement de nationalité portugaise, et le jeune homme de 27 ans poignardé serait le petit ami de la victime. Tout ceci était faux.

C'est ce que révèle la version racontée en exclusivité à Contacto par des voisins qui vivaient dans la même maison, sous couvert d'anonymat.

Tout s'est passé un jeudi, le 22 décembre 2022. Vers 8h30, une des voisines a entendu des bruits en bas. «J'étais dans mon appartement, me préparant à aller travailler. Je n'ai pas entendu de cris, j'ai pensé que c'était une dispute de couple», se souvient-elle. Mais ça ne l'était pas. Le petit ami de la victime avait déjà quitté l'appartement plus tôt pour aller travailler.

Il n'y avait pas de motif. Il voulait tuer tout le monde. Il n'avait rien de personnel contre cette femme. Voisins de la résidence

L’ensemble des faits se sont déroulés dans une maison à trois étages. Au premier étage vivaient un couple et leur fils. Au second, une pièce comprenant trois chambres et une cuisine, vivaient un couple de Portugais, un étudiant syrien de 27 ans et un homme de 45 ans, le tueur présumé. Au troisième, deux autres personnes.

On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre le quinquagénaire et la victime ce matin-là. Ce que l'on sait, c'est qu'il l'a tuée et que le corps a été retrouvé «partiellement démembré et mutilé» dans sa chambre. Mais pourquoi? «Il n'y avait pas de motif. Il voulait tuer tout le monde. Il n'avait rien de personnel contre cette femme. Il a commencé avec elle, mais ensuite il a essayé de tuer le jeune homme», disent les voisins.

«Tout était prémédité»

L'étudiant, qui vivait dans la chambre voisine de celle du suspect, n'a pas remarqué la mort de sa colocataire. Il aurait entendu du bruit et quelqu'un crier «stop, stop», mais il a d’abord lui aussi pensé qu'il s'agissait d'une dispute de couple et s'est rendormi. Il ne s'est levé à nouveau que vers 11h30. Il a pris son café et est retourné dans sa chambre pour étudier. «Vers 14h30, il était assis et l'homme a ouvert la porte. Il avait un grand couteau et un aiguiseur dans les mains. Il n'y avait pas de sang sur ses vêtements ou sur le couteau. Il a demandé au jeune homme 'Est-ce que ça va ?' et l'a rapidement attaqué. Il a essayé de le tuer.»

L'étudiant a reçu plusieurs coups sur différentes parties de son corps, mais il s’est défendu et a réussi à s'échapper. Il est toujours à l'hôpital avec des blessures graves mais dans un état stable. «Les blessures les plus sérieuses ont été occasionnées sur sa poitrine et ses mains quand il a saisi le couteau. Il s'est battu pour sa vie», relatent les témoins. Le jeune homme n'a appris que le lendemain, à l'hôpital, que sa colocataire avait été tuée dans la chambre voisine. Personne n'était au courant de l'attaque mortelle.

Il a réfléchi à la façon dont il allait procéder. Il savait ce qu'il allait faire. C'est quelque chose d'horrible, de très sérieux. C'est un psychopathe. Voisins de la résidence

Ce n'est que pendant la dispute entre l'étudiant et le meurtrier que les autres voisins se sont rendu compte de ce qui se passait et l'un d'eux a appelé la police. Lorsque les agents de police sont arrivés environ 20 minutes plus tard, ils ont trouvé le jeune homme à côté du corps de la victime. Il aurait dit à la police: «C'est bien que vous soyez là, sinon il allait tuer tout le monde».

«Il voulait tous nous tuer. Tout était prémédité. Il a réfléchi à la façon dont il allait procéder. Il savait ce qu'il allait faire. C'est quelque chose d'horrible, de très sérieux. C'est un psychopathe.»

Cuisinier de profession

On sait peu de choses sur cet homme de 45 ans. Les voisins pensent qu'il est hispanique, car il a un nom à consonance espagnole, et disent qu'il était cuisinier. Il vivait dans cet appartement depuis environ un an et demi et devait être au chômage ou en vacances cette semaine-là. Mais ils ont toujours du mal à décrire la personne. «Même s'il est maintenant en prison, nous sommes encore sous le choc. Nous avons eu peur. Il n'était pas normal, c'était une personne froide. Nous lui parlions à peine. Mais il s'entendait de prime abord bien avec ses colocataires. Il n'a jamais montré qu'il était une personne agressive.»

Le suspect est en détention provisoire à la prison de Sanem et est accusé de meurtre, de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Le petit ami de la victime travaillait et n'a appris ce qui s'était passé que lorsqu'il est rentré chez lui dans l'après-midi.

Après le crime, tous les habitants de l'immeuble ont été relogés dans d'autres appartements du même quartier, mais ils ont maintenant reçu un avis de l'assistance sociale leur demandant de retourner dans leur ancienne résidence. Ce qu'ils ne souhaitent pas.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Traduction: Megane Kambala

