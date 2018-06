Ce jeudi démarre la campagne de sensibilisation «Il veille sur vous: le détecteur de fumée». Une prévention nécessaire appelant à la prise de conscience quant à leur importance dans les habitations.

Il veille sur vous: le détecteur de fumée bientôt obligatoire

Ce jeudi démarre la campagne de sensibilisation «Il veille sur vous: le détecteur de fumée». Une prévention nécessaire appelant à la prise de conscience quant à leur importance dans les habitations.

(NK) - Chaque année, des décès sont causés par les incendies dans les logements. D'après les statistiques communiquées par le ministère de l'Intérieur, deux personnes par an en moyenne ont succombé à la fumée et aux flammes entre 1998 et 2015.

Suite à l'appel lancé par la Fédération nationale des pompiers, tout en suivant l'exemple des pays voisins, le gouvernement a pris l'initiative de rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les logements. Cette décision est passée par le Conseil de gouvernement, vendredi 6 juin, où le projet de loi a été approuvé.

Cette obligation entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Il sera donc impératif d'avoir chez soi, «un détecteur dans chaque chambre à coucher et un dans chaque chemin d'évacuation» explique le ministre de l'Intérieur Dan Kersch. Cette mesure sera obligatoire dans chaque nouveau bâtiment. En ce qui concerne les bâtiments existants, une phase d'adaptation de 5 ans est prévue pour mettre en place les détecteurs de fumée.

Comment recevoir son détecteur de fumée?

Le gouvernement a prévu de donner un détecteur par ménage. Pour cela, un courrier a été envoyé à 260.000 ménages indiquant la possibilité de venir récupérer un détecteur de fumée, soit auprès de sa commune de résidence, soit auprès de l'accueil du Guichet.lu (11, rue Notre-Dame à Luxembourg-Ville) ou au ministère de l'Intérieur (19, rue de Beaumont à Luxembourg-Ville). Pour le récupérer, il vous faudra ramener le bon présent dans la lettre envoyée.

Si vous n'avez pas reçu de courrier, pas de panique. Le site Rauchmelder.lu est là pour vous aider. Un formulaire de contact vous est proposé afin que vous puissiez faire votre demande de détecteur et ainsi recevoir le bon pour aller le récupérer dans une des adresses proposées. Sinon, un numéro a été mis en place afin d'aider au mieux les habitants. Vous pouvez contacter le helpdesk du Guichet.lu au 2478 2000.

En attendant, la campagne de prévention continue et se déploie dans toute la ville afin de sensibiliser un maximum.

