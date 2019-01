Les prévisions météorologiques flirtent avec les -8°C pour cette semaine au Luxembourg et la neige est attendue dès mardi, selon Meteolux.

Il va faire très froid cette semaine au Luxembourg

Elle fait le bonheur des enfants dans les cours de récréation et fait trembler beaucoup d'automobilistes: la neige va tomber sur le Grand-Duché cette semaine, assortie de températures négatives, de saison bien sûr!

Il va faire froid mardi matin avec une température annoncée de -5 à -7°C et une bise (vent de nord-est) faible à modérée. Le mercure oscillera entre 0 et -2°C l'après-midi. De faibles chutes de neige sont prévues à partir de midi.

Il fera un peu moins froid mercredi avec -3 à -5°C le matin et une température maximale de -1 à 1°C dans la journée. Le temps sera couvert et des chutes de neige sont prévues dans la journée.

Jeudi, il fera entre -4 et -6°C le matin, -1 à 1°C dans la journée. Il devrait faire sec et le soleil pourrait même faire son apparition dans l'après-midi, selon les prévisions de Meteolux ce lundi matin. Il fera aussi froid vendredi et des averses de neige sont possibles.