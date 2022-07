Grosse agitation ce mercredi soir dans le centre de Dudelange où plusieurs passants ont aperçu un homme se baladant armé. Il s'est avéré que l'arme en question était fausse.

Un suspect interpellé

Il sème la panique à Dudelange avec une fausse arme

Simon MARTIN Grosse agitation ce mercredi soir dans le centre de Dudelange où plusieurs passants ont aperçu un homme se baladant armé. Il s'est avéré que l'arme en question était fausse.

Cela devait être une soirée tranquille ce mercredi soir à Dudelange. Pourtant, aux alentours de 20h, la quiétude a laissé place à l'agitation, surtout aux abords de la route de Zoufftgen, dans le centre-ville.

C'est là que plusieurs passants ont remarqué un homme qui se baladait avec une arme. Choqués et inquiets, ces derniers ont immédiatement prévenu les services de secours. Selon la police grand-ducale, qui est rapidement intervenue sur place, le suspect aurait fait tomber son arme au sol à plusieurs reprises, laissant probablement penser que l'homme était dans un état d'ivresse particulièrement avancé.

Une patrouille s'est donc immédiatement rendue sur place. Les policiers ont constaté de leurs propres yeux l'état d'intoxication alcoolique avancé de l'homme. En ce qui concerne l'arme, celle-ci se trouvait dans la poche arrière du pantalon du suspect. Il a pu être désarmé sans trop d'encombre par les policiers. Après une brève vérification, il s’est d'ailleurs avéré que le calibre n'était rien d'autre qu'une simple arme en plastique. Plus de peur que de mal donc.

Toutefois, comme il a grandement perturbé l’ordre public en raison de son état d’ébriété et du fait qu’il a causé des nuisances publiques dans le centre de Dudelange, le suspect a été placé en état d’arrestation par les policiers et on suppose qu'il a passé quelques heures en cellule de dégrisement.

