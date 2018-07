Après un accident grave entre une voiture et un cycliste, la police lance un appel à témoins.

Il renverse un cycliste et prend la fuite: la police recherche des témoins

(TJ trad. SW) - Vers 17 heures ce lundi, un cycliste a été renversé par une voiture qui tentait de le dépasser entre Remich et Mondorf. L'impact a été si fort que le rétroviseur droit de la voiture a été arraché et que l'homme sur le deux-roues a été projeté quelques mètres plus loin, gravement blessé.

Le conducteur de la voiture ne s'est pas arrêté et a continué son voyage. La police recherche donc une Citroën Picasso noire avec un rétroviseur manquant du côté passager.

Si vous avez la moindre information, contactez la police de Remich au 24477-500 ou composez le numéro d'urgence, le 113.

