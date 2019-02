Lors de la venue du président Emmanuel Macron au Luxembourg en septembre, notre correspondant Matthias Thiriat, étudiant en Histoire, n'a pas eu froid aux yeux: il rêvait d'un stage à l'Elysée. Il a glissé sa candidature dans la main du président. Et son audace a payé.

Il rencontre Macron au Luxembourg et fait son stage à l'Elysée

Anne FOURNEY

Matthias, étudiant en troisième année d'Histoire à l'Université de Nancy et collaborateur de wort.lu, a pu faire un stage d'une semaine au service communication de l'Elysée. «Je m'étais inscrit pour participer à la Consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe avec Xavier Bettel au Grand Théâtre, en septembre. A la fin de la soirée, des gens s'étaient approchés pour faire des photos et demander des autographes. A ce moment-là, j'ai pu monter sur la scène et lui glisser ma candidature dans une enveloppe. Deux semaines après, j'ai eu une réponse.»



Matthias devant l'Elysée. Photo privée

Son stage a eu lieu en novembre, en plein pendant les célébrations du centenaire de l'armistice de 1918. Après quelques jours au sein du service de communication digitale de l'Elysée (qui gère les comptes Facebook, Twitter et Instagram du palais), Matthias a rejoint le service presse.

«J'étais dans un lieu chargé d'Histoire, c'était extraordinaire pour moi qui suis passionné d'Histoire et surtout par la Ve République, de découvrir le palais de l'Elysée, le bureau du président. Deux événements m'ont marqué au cours de cette semaine. La journée du samedi car Donald Trump était attendu à l'Elysée. Je l'ai vu et j'ai pu assister à sa rencontre avec Emmanuel Macron. Et l'après-midi, autre événement pour moi, CNN était à l'Elysée pour interviewer le président Macron. J'ai pu assister à la préparation de cette interview qui a duré des heures pour placer les caméras au bon endroit, vérifier les distances et autres détails techniques, les relations du service presse avec les journalistes étrangers.»

