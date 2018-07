Un automobiliste circulant sur l'A3, tôt samedi matin, a perdu le contrôle de sa voiture à hauteur de l'aire de Berchem. Sa voiture a percuté par deux fois les rampes de sécurité. Il a été transporté aux urgences.

Il perd le contrôle de sa voiture près de l'aire de Berchem

(MF) – Vers 5h40 du matin ce samedi, une voiture circulant sur l'A3 en direction de la France a percuté à vive allure la glissière de sécurité autoroutière à hauteur de l'aire de Berchem. Seule en cause, la voiture a été projetée de l'autre côté de la chaussée avant d'aller percuter le mur californien, 55 mètres plus loin que le premier impact.



La voiture a finalement stoppé sa folle course au beau milieu de l'autoroute. Son conducteur, blessé, a dû être conduit aux urgences indique la Police grand-ducale.



Les sapeurs-pompiers de Hesperange et des agents de l'Administration des Ponts et Chaussées ont été mobilisés pour secourir le conducteur et libérer l'autoroute où s'est formé un bouchon.



Photo: Police grand-ducale