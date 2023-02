Deux références de chips présentent une teneur trop élevée en acrylamide.

Il ne faut pas manger ces chips vendues chez Delhaize

Ce jeudi 2 février, l'enseigne Delhaize procède à un rappel de deux produits vendus dans ses rayons, «en raison d'une teneur trop élevée en acrylamide», une substance possiblement cancérogène. Il est demandé aux clients de ne pas les consommer et de les ramener en magasin. Ils seront remboursés.

Il s'agit tout d'abord des chips de légumes (sel de mer) de la marque Delhaize bio, vendues entre le 4 octobre dernier et ce jeudi 2 février, et dont la date de péremption est fixée au 15 avril 2023. Le numéro de lot est : C 259 080610.

Le second produit rappelé est également un paquet de chips «stripes & blues - sea salt», vendues sous la marque Terra. Ces paquets ont été commercialisés à partir du 18 octobre jusqu'à ce jour, et dont la date de péremption est le 29 mars 2023. Le numéro de lot est : 228 A3.

Delhaize fait savoir que ces deux produits ont été, évidemment, retirés des rayons et qu'elle a «renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur».

