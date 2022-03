Un nouveau rassemblement s'est tenu ce samedi en soutien au peuple ukrainien sur la place de Clairefontaine dans la capitale. Xavier Bettel est également venu apporter son soutien.

Guerre en Ukraine

«Il ne faut pas avoir peur de Poutine»

Thomas BERTHOL Un nouveau rassemblement s'est tenu ce samedi en soutien au peuple ukrainien sur la place de Clairefontaine dans la capitale. Xavier Bettel est également venu apporter son soutien.

Une nouvelle manifestation organisée par l'association LUkraine s'est tenu ce samedi après-midi dans la capitale pour soutenir le peuple ukrainien. La place Clairefontaine était remplie d'une foule de personnes avec des pancartes «No war» ou encore des drapeaux bleu et jaune aux couleurs de l'Ukraine.

«Combien de morts encore faudra-t-il encore dans cette guerre pour que les politiciens comprennent que ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, mais contre nous tous? », a lancé Nicolas Zharov, le président de l'asbl LUkraine, rassemblant la communauté ukrainienne au Luxembourg. «Cela nous concerne tous, notre liberté et nos droits». Il a appelé à arrêter Poutine par tous les moyens. Nicolas Zharov considère qu'il n'est sinon qu'une question d'heures avant que les villes européennes ne soient à leur tour bombardées.

«Il ne faut pas faire la même erreur qu'en 1938 (avec la Tchécoslovaquie)! Vous ne vous battez pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour votre futur», a-t-il déclaré devant la foule, occupant près de la moitié de la place Clairefontaine. Nicolas Zharov a remercié la population luxembourgeoise pour leur mobilisation et leur soutien. Pour lui, il faut qu'elle bouscule également les élus pour savoir ce qu'ils vont faire concrètement.

Photo: Thomas Berthol

Parmi les spectateurs, il y avait également le Premier ministre Xavier Bettel (DP) pendant une dizaine de minutes se tenant à l'écart du rassemblement devant le portail du Ministère d'Etat. Le chef du gouvernement a refusé de se laisser prendre en photo avec des manifestants arborant le drapeau ukrainien ou de venir tenir un discours. «Il n'est pas question de mettre en avant ma personne et d'être au centre de l'attention, mais de seulement montrer ma solidarité», a expliqué Xavier Bettel à Nicolas Zharov venu le saluer.

L'ancien bourgmestre de la capitale a indiqué s'entretenir ce lundi par téléphone avec le président russe pour «comprendre ce qui se passe». Xavier Bettel a dit «être solidaire depuis le début de la guerre, de tout faire pour agir et être en contact permanent avec la communauté ukrainienne». Il a aussi rappelé avoir discuté cette semaine avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les sanctions décidées lors du sommet européen à Versailles seront-elles efficaces et suffisantes ? «Nous verrons cela dans les prochains jours», a répondu Xavier Bettel reconnaissant être assez limité dans ses moyens d'actions.

Un appel à l'unité

«Close the sky, close the sky», ont aussi réclamé les manifestants. Pour le président de LUkraine, il est primordial de fermer l'espace aérien de son pays natal, de continuer les sanctions et de sécuriser les couloirs humanitaires pour protéger les civils. Selon lui, il faut se montrer unis et ne pas avoir peur de Vladimir Poutine. «Est-ce qu'on est assez courageux pour protéger les choses humaines dans ce monde ? L'Europe doit clairement dire que si Poutine n'arrête pas en Ukraine, alors qu'elle va intervenir militairement», a déclaré Nicolas Zharov. Il a ajouté: «Zéro tolérance, nous les Ukrainiens, on se battra jusqu'au bout, jusqu'à notre dernière goutte de sang»

