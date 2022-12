Ancien magistrat spécialisé dans les affaires d'évasion fiscale, de fraude et de blanchiment, Renaud Van Ruymbeke (70ans) publie «Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux». Un livre dans lequel le Luxembourg revient très souvent...

«Il n'y a pas que de l'argent sale au Luxembourg»

Après des semaines de tentatives, vendredi 2 décembre, on reçoit ce SMS: «Bonjour Monsieur. Lundi, c'est possible. À l'heure qui vous arrange!» Lundi, 14h30. Depuis sa Bretagne, où il passe sa retraite, l'ex-juge d'instruction spécialisé dans les grandes affaires politico-financières dont Clearstream 2 (2001) revient longuement pour Virgule.lu sur son troisième livre, «Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux», publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et sans langue de bois.

Est-ce que vous aimez le Luxembourg?



Renaud Van Ruymbeke: Euh... Oui. Enfin, j'aime... Je ne suis pas un amoureux du Luxembourg. Je n'irai pas y passer mes vacances. Mais pourquoi cette question?

Le Luxembourg est l'un des trois pays - avec la Suisse et le Liechtenstein - à maintenir ce système de recours qui permet de ralentir la coopération et donc les enquêtes

Tout simplement, dans votre livre Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux (Editions: Les Liens qui libèrent), le terme «Luxembourg» compte 47 occurrences, celui de «Luxembourgeois(e)» 17. Est-ce que cela ne relèverait pas un peu de l'obsession?

Ah! Mais avec la Suisse, le Luxembourg est le pays avec lequel j'ai le plus travaillé! Tout simplement. Je ne fais pas une fixation sur le Luxembourg. D'ailleurs, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec les magistrats luxembourgeois qui traitent directement les demandes de leurs homologues étrangers. Ce qui n'est pas le cas partout. Avec le Luxembourg, le problème est ailleurs...

«Ailleurs», sur le plan législatif?

La loi luxembourgeoise est ainsi faite que si le magistrat luxembourgeois décide de m'envoyer les relevés bancaires d'une personne sur laquelle j'enquête, il doit rendre une ordonnance qui peut être contestée par le banquier ou la personne visée. Cela peut aller jusqu'en appel, voire en cassation. Ça peut prendre six mois, un an, dix-huit mois... Le Luxembourg est l'un des trois pays - avec la Suisse et le Liechtenstein - à maintenir ce système de recours qui permet de ralentir la coopération et donc les enquêtes. Les magistrats n'y peuvent rien, ils sont maintenus par la loi...

Pourquoi, dans votre livre, le Luxembourg apparaît si souvent alors qu'officiellement, il ne figure plus sur la liste des pays considérés comme des paradis fiscaux...

Pour moi, ces listes ne veulent pas dire grand-chose. Il y a des pays - là je ne parle pas du Luxembourg spécifiquement - qui n'y sont pas, mais qui devraient y figurer. Pour sortir d'une «liste noire», il suffit de prendre des engagements, de signer des conventions internationales... Mais si vous ne les respectez pas derrière, ça ne change strictement rien. Ne plus figurer sur une liste tend à démontrer qu'un pays est un bon élève, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'en reste pas moins un paradis fiscal...

Les gens entendent souvent parler de paradis fiscaux mais, au fond, savent-ils vraiment ce que c'est? Savent-ils comment cela fonctionne? Ce qui marche et ce qui ne marche pas?

Pourquoi avoir écrit ce livre?

Pour témoigner. Je suis un praticien. Ces 20 dernières années, j'ai consacré l'essentiel de mon temps, et de mon énergie, à remonter des circuits dans des paradis fiscaux. Sur mon chemin, j'ai souvent rencontré le Luxembourg - tout comme le Liban, la Suisse, Singapour, etc. - car il est présent dans beaucoup de montages. Dans beaucoup d'affaires. C'est difficile de remonter des circuits.

On sent la recherche d'un travail pédagogique...

Les gens entendent souvent parler de paradis fiscaux mais, au fond, savent-ils vraiment ce que c'est? Savent-ils comment cela fonctionne? Ce qui marche et ce qui ne marche pas? Par ce livre, j'essaie d'être le plus clair possible.

Question d'un béotien: pourquoi un paradis fiscal est toujours un petit pays?

Traditionnellement, c'est une soupape pour les grands pays qui ont une fiscalité forte pour assurer leurs dépenses. Et donc, les élites économiques de ces pays, qui ne veulent plus payer d'impôts, ou beaucoup moins, vont dans les petits pays limitrophes déposer leur bas de laine.

Les gérants de fortune luxembourgeois, qui géraient les fonds au Luxembourg, conseillent à leurs clients de les placer dans d'autres pays, plus sûrs...

Pourquoi le taux d'imposition dans ces pays est-il plus bas qu'ailleurs?

Je ne parle pas du Luxembourg en particulier, mais si vous prenez les îles Caïmans, Jersey, etc, ils n'ont pas les mêmes dépenses publiques que la France ou l'Allemagne. Donc, le taux d'imposition y est plus faible. Et il est surtout plus faible pour les étrangers qui viennent y placer leur argent. C'est une manière de les attirer.

Vous écrivez qu'il y a deux types de places offshore: l'une étant plus respectable que l'autre. Vous placez le Luxembourg dans la première. Expliquez-nous...

Absolument. Il y a des paradis fiscaux qui se contentent, si j'ose dire, de fournir des sociétés offshore, par exemple Panama City, les îles Vierges Britanniques... Les Panama Papers, c'est quoi? C'est le cabinet Mossack Fonseca qui créait des sociétés fictives panaméennes et les revendait dans le monde entier à des fiduciaires en Suisse, à Hong Kong, Singapour ou au Luxembourg. Des sociétés-écran qui servaient d'instruments de fraude. Ça, c'est le premier type de paradis fiscal.

Dans le second, vous allez retrouver des pays où il y a une ingénierie. C'est-à-dire des gens compétents qui savent conseiller leurs clients pour placer leur argent. Le Luxembourg est une place financière en tant que telle. Il n'y a pas que de l'argent sale au Luxembourg. Il y a aussi beaucoup d'argent «propre», normal, qui n'est pas fraudé et qui ne correspond pas à de la fraude fiscale. Il y a un savoir-faire des banquiers luxembourgeois, des fiduciaires, des conseillers, etc. Maintenant, ce qui est regrettable c'est que cette part d'argent sale, proportionnellement assez faible, représente tout de même des milliards. Il appartient donc à ces places financières, respectables en tant que telles, de faire le ménage en leur sein et d'éliminer toutes ces brebis galeuses. Mais ce n'est pas fait. Ou vraiment à moitié.

Dans cette première catégorie, on trouve également l'Etat du Delaware et la City de Londres. Comment deux pays, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui affirment haut et fort lutter contre le blanchiment d'argent, peuvent avoir sur leur propre sol deux paradis fiscaux?

En réalité, ces deux pays s'accommodent très bien des paradis fiscaux. La City est extrêmement protégée. Mes collègues suisses me disaient: «On nous montre du doigt, mais on coopère. La City, pour avoir des informations, c'est plus compliqué.» Le Delaware, pour des raisons qui lui sont propres, propose un taux d'imposition plus faible que les autres Etats américains. De grandes sociétés américaines y sont enregistrées de manière purement fictives.

L'exemple vient d'en haut. Je considère qu'il ne faut compter ni sur les Etats-Unis, ni sur la Grande-Bretagne pour régler le problème. Maintenant, si vous enlevez ces deux pays, si vous enlevez la Chine, la Russie et toutes les dictatures du monde entier, ça va être compliqué... Et à cela s'ajoutent tous les pays qui veulent protéger leur fonds de commerce.

Je ne vois pas Monsieur Poutine aller dans une banque luxembourgeoise ou suisse pour ouvrir un compte

Revenons à cette histoire de «ménage». Pourquoi n'est-il pas fait?

Réticence des banques, crainte que l'argent parte ailleurs... C'est une part importante du PIB, ça contribue donc au niveau de vie, donc on ne veut pas y toucher.

Au Luxembourg, ce secret bancaire a officiellement été levé le 5 novembre 2014...

Plus ou moins... Le secret bancaire n'est pas opposable en matière pénale depuis très longtemps. Et puis, il y a cette possibilité des recours que j'évoquais précédemment et qui ont pour but de retarder l'enquête. Ensuite, le Luxembourg a signé des conventions anti-blanchiments, etc. Des progrès ont été faits, c'est certain, mais cela comme dans tous les pays européens... Mais, désormais, on assiste à une espèce de délocalisation. Les gérants de fortune luxembourgeois, qui géraient les fonds au Luxembourg, conseillent à leurs clients de les placer dans d'autres pays, plus sûrs...

Comment cela se passe-t-il?

Pour exemple, prenons l'affaire Cahuzac, qui a été jugée. En 2009-2010, période où la Suisse a commencé à signer des conventions d'assistance, le banquier de Monsieur Cahuzac lui conseille de placer leurs fonds ailleurs. Où? À Singapour avec un gestionnaire basé à... Dubaï. Derrière cette multiplication des écrans, le banquier suisse garde la main sur les décisions. C'est ce que j'appelle une délocalisation vers des pays moins coopératifs et donc plus sûrs.

Je pense que les cabinets luxembourgeois spécialisés - des fiduciaires - dans ce qu'on appelle l'offshore, ont depuis des années délocalisé les avoirs de leurs clients, mais continuent de les gérer.

Ils savent que s'ils trahissent, il peut leur arriver des bricoles

Le 22 novembre, le ministère de la Justice avait suspendu son registre des bénéficiaires effectifs (RBE) suite à l'arrêt d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui estimait que «l'accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel». Que cela vous inspire-t-il?

Elle fait suite au dépôt de plainte de deux sociétés (Ndlr : Deux cabinets d'avocat: Mishcon de Reya à Londres et Luther au Luxembourg) contre le RBE. La décision de la CJUE repose sur le fait que cette directive, mise en place en 2018, prévoyait l'accès à ces registres à tout le monde et que c'est attentatoire aux libertés fondamentales. Toute personne a droit à la protection de sa vie privée, notamment de ses comptes bancaires.

L'existence de ce RBE n'empêche pas de voir des biens ou des sociétés appartenir à des «hommes de paille»...

Vous avez utilisé le bon terme: l'homme de paille. Prenez Monsieur Poutine, on dit qu'il a une très grande fortune. Je ne vois pas Monsieur Poutine aller dans une banque luxembourgeoise ou suisse pour ouvrir un compte au nom d'une société panaméenne en disant «c'est moi le bénéficiaire»... Donc, que fait-il? Il missionne un de sa famille, un ami ou un oligarque. Celui-ci se présente à la banque comme homme d'affaires et affirme être le bénéficiaire du compte.

Une personne de confiance donc...

Oui enfin, ils savent que s'ils trahissent, il peut leur arriver des bricoles. Vous avez vu ces derniers temps le nombre d'oligarques qui sont tombés par la fenêtre? Le jeu est donc faussé par des prête-noms. Or, tout le système - RBE, échange d'informations, etc - est fondé soit sur le titulaire du compte ou sur le bénéficiaire déclaré. Si ce n'est pas le bon, on passe complètement à côté.

Le problème, c'est que des banques ou des fiduciaires ne vont pas chercher plus loin. Certaines vous diront qu'elles ne sont pas là pour enquêter; d'autres s'accommodent très bien de la réalité... Bref, on est dans un jeu de miroirs. D'apparences. Toute est une question de bonne et mauvaise foi des gens. En France, tout est contrôlé, centralisé et, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de société offshore en France. En tout cas, je n'en ai jamais vu. En revanche, il y a un nombre non négligeable de sociétés offshore au Luxembourg.

Quelles conséquences a eu la sortie de la Grande-Bretagne sur la City?

La sortie de l'Europe a isolé la City qui a peur de voir les banquiers partir à Francfort ou à Paris. Dans ce contexte-là, la City ne va certainement pas lever le secret bancaire, ni faciliter la coopération judiciaire. Bien au contraire! D'où l'hypocrisie du système. Tout le monde se protège pour garder ses clients.

C'est un effet pervers de la mondialisation

Quelle est selon vous la différence entre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale? Et est-ce qu'au fond, les trois ne sont-elles pas étroitement liées?

L'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, c'est à peu près la même chose. Le principe est simple: une multinationale, qui a une activité en France, va créer sa société mère en Irlande, aux Pays-Bas ou à l'île de Man. Tout ça pour payer moins d'impôts. Mais l'optimisation ou l'évasion, ce sont deux choses déclarées. La fraude, cela concerne plutôt des particuliers qui détournent des revenus perçus à l'étranger mais qu'ils ne déclarent pas dans leur pays d'origine.

Vous écrivez: «Les paradis fiscaux apparus dans les Caraïbes au milieu du XXe siècle sont une pure création du capitalisme anglo-saxon. (...) Ils se sont engouffrés dans les failles du capitalisme et se sont parfaitement intégrés dans l'économie mondiale.» Anéantir les paradis fiscaux pourrait-il affaiblir le système?

Je ne pense pas, le libéralisme c'est une compétition à armes égales. Il n'est pas normal que les plus grosses multinationales ne payent pas, ou peu, d'impôts alors que les autres sociétés, qui sont de plus petite dimension, qui agissent dans le cadre d'un Etat, elles, soient lourdement taxées. C'est complètement anticoncurrentiel. Ce n'est pas l'esprit du libéralisme. C'est un effet pervers de la mondialisation. Comme il n'y a pas de réglementation, ni de régulation à l'échelle mondiale, on arrive à des aberrations de ce type.

En 2019, Google France et Google Irlande ont accepté de payer 498 millions d'euros à la France pour mettre fin aux poursuites pénales engagées en 2015. En conclusion, Google dira: «Nous sommes persuadés qu'une réforme coordonnée du système fiscal international est la meilleure façon d'offrir un cadre clair aux entreprises opérant dans le monde entier.» Que vous inspire ce cynisme?

C'est toujours pareil: il y a un système et ses failles leur permettent d'en profiter... Ils gagnent des milliards sur le dos de la collectivité. Joe Biden a lancé cette idée d'un impôt mondial qui, en substance, obligerait une multinationale, quel que soit le pays où elle dégage ses bénéfices, de payer un impôt minimum de 15%. Bon, ça aurait été mieux 20-25%, parce que 15%, c'est à peine plus que l'Irlande (12,5%), mais si l'on parvenait à créer l'outil, ce serait une révolution en soi.

Il n'y a pas que les multinationales qui ne veulent pas payer d'impôt...

On y trouve des trafiquants de drogues, des personnalités corrompues, des chefs d'Etat, etc. Eux vont chercher à cacher leur fortune. On va blanchir l'argent dans des circuits compliqués, le faire passer d'un pays à l'autre, au travers de plusieurs «masques» et ensuite on le blanchit. Comment? En l'investissant dans des appartements à Paris, à Londres, etc. Et on ne peut plus retrouver l'origine frauduleuse des fonds.



Vous rappelez que l'économiste Gabriel Zuchman évalue à 8.700 milliards de dollars l'argent placé dans les paradis fiscaux...

Il faut être très prudent avec les chiffres car c'est de l'argent caché. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. L'important, c'est l'ordre de grandeur.

Vous rappelez que les fiduciaires ne cachent absolument pas leur activité...

Pas du tout! Allez sur le site internet de l'une d'elles, même au Luxembourg, et vous verrez. Tout y est expliqué. Après, c'est un commerce comme un autre puisque c'est légal. J'étais allé voir sur le site d'une fiduciaire basée aux Seychelles et j'ai eu confirmation de tout ce que je pensais: pas d'impôt, opacité assurée, sociétés offshore assurées... Figurez-vous que depuis, je reçois des SMS: «Vous nous avez consulté, on a des offshores à vous proposer...» (rires).

J'espère qu'un jour, peut-être dans dix ans, je ne sais pas, ils auront des comptes à rendre. Bon, pas tout de suite, les Emirats ont du pétrole alors on les ménage...

Comment la garantie de la plus grande opacité peut être légale?

Parce qu'il n'est pas illégal d'avoir une société offshore. Il n'est pas illégal d'avoir un trust. Il n'est pas illégal d'ouvrir un compte à Singapour. Tout cela est parfaitement autorisé.

Mais c'est bien souvent pour se soustraire à l'impôt...

Ce n'est pas écrit... Si vous créez une société dans un paradis fiscal parce qu'il n'y a pas d'impôt là-bas, pourquoi pas? Si vous êtes luxembourgeois, vous avez le droit d'ouvrir un compte aux îles Caïmans. Ce qui est interdit, c'est de mettre de l'argent sur votre déclaration fiscale que vous n'avez pas déclaré. Mais si vous l'avez déclaré et payé des impôts dessus, vous avez le droit de le transférer aux îles Caïmans.

Vous rappelez une chose importante: la stabilité politique des paradis fiscaux...

Oui, mais ça arrive que ça bouge un peu. Regardez le Liban. Un vrai paradis fiscal. Et un jour, tout s'est cassé la figure. Les capitaux sont partis et ne sont pas près de revenir. Hormis ceux des Libanais protégés par le pouvoir. Aujourd'hui, on vise plutôt Dubaï.

Dans la vie, il y a des choix à faire. Ils ont fait le choix du secret bancaire qui reste le cœur du problème.

Vous rappelez le scandale de l'or des nazis qui avait contraint la Suisse, en 98, à lever le secret bancaire pour cette affaire. Vous n'hésitez pas à comparer la situation de la Suisse avec les agissement des Emirats arabes unis...

Oui et j'espère bien qu'ils subiront le même sort un jour. C'est un pays qui accueille l'argent des oligarques, ne communique absolument pas, bref, le paradis fiscal parfait. Mais j'espère qu'un jour, peut-être dans dix ans, je ne sais pas, ils auront des comptes à rendre. Bon, pas tout de suite, les Emirats ont du pétrole alors on les ménage... Mais j'espère qu'un jour, on demandera aux Emirats de payer l'addition.

Dans votre livre, vous vous réjouissez des révélations faites par la presse. Celles-ci permettent-elles réellement de changer la donne?

Ça insécurise les fraudeurs. Voilà qu'il suffit qu'un informaticien mette la main sur le fichier de la banque où je travaille, le livre à un consortium de journalistes et je risque d'avoir mon nom dans la presse et des enquêtes sur le dos...

Comme les Luxleaks où les lanceurs d'alerte ont été condamnés...

Oui et c'est tout à fait anormal. Ça montre un double jeu des États. Face à des fuites, le Luxembourg ou la Suisse - dans les SwissLeaks - ont préféré sanctionner le secret bancaire plutôt que les banques qui facilitaient la fraude fiscale au détriment des autres États. Dans la vie, il y a des choix à faire. Ils ont fait le choix du secret bancaire qui reste le cœur du problème. Dès lors, que fait-on? On verrouille le système. Et c'est dissuasif.

Verra-t-on un jour la fin des paradis fiscaux?

Aujourd'hui, il y a un océan de comptes offshore. Mais un jour, je pense que le problème sera réglé. Par ce livre, je souhaitais simplement témoigner et participer à ce mouvement de prise de conscience. À partir du moment où les gens prendront réellement conscience du problème, alors politiquement on pourra commencer à le régler. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on dira: «oui mais on ne peut pas faire autrement», on passera à côté.

