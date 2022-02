Lydie Polfer (DP) est revenue ce mercredi lors d'un point presse sur le dossier du PAP Faïencerie. La bourgmestre a balayé les accusations du Mouvement écologique dénonçant le manque de verdure dans le projet du nouveau quartier.

PAP Faiencerie

«Il n'y a pas de projets plus verts que celui-ci»

Des propos «mensongers». Lydie Polfer (DP) ne digère pas les accusations du Mouvement écologique concernant le plan d'aménagement particulier (PAP) Faïencerie au Rollingergrund. Lors d'un point presse ce mercredi matin, la bourgmestre s'est dite «choquée» par les reproches de l'association qui regrette le manque de verdure dans le PAP.

L'élue libérale a souligné que contrairement à ce qui est affirmé, l'intensité de construction n'a pas été augmentée et correspond donc à ce qui était prévu dans le plan d'aménagement général (PAG): «Il n'y aura pas un mètre carré en plus qui sera construit. Le projet aura seulement plus de logements que de bureaux prévus.» Selon elle, «il n'y a pas de PAP plus vert que celui-ci en ville avec au cœur du projet de la mobilité douce et une zone forestière à proximité».

La ville a reçu quatre réclamations concernant le projet Faïencerie et 17 réclamations, ainsi qu'une pétition avec 99 signatures s'opposant au PAP de la place de l'Etoile.

La bourgmestre a déclaré que la Ville allait attendre l'avis de la commission du ministère de l'Intérieur et une fois cet avis rendu, la Ville se prononcera dans les trois mois suivants.

PAP Faïencerie Sur ce site de 8,5 hectares, 809 unités d'habitations (dont 10% de logements abordables) doivent être construites. PAP Etoile 935 logements seront créés contre 600 indiqués au départ dans le PAG sur une surface de 280 ares.

Si l'association ProVelo plaide pour un ascenseur entre le Rollingergrund et le Limpertsberg, le premier échevin de la Ville, Serge Wilmes (CSV) a tenu à rappeler l'historique du projet Faïencerie: «Ce n'est pas l'idée de ProVelo ou du Mouvement écologique, mais c'est celle du syndicat du Limpertsberg lancée il y a deux ans. Et depuis un échange avec eux, nous travaillons sur ce projet.»

Si la ville a la «volonté politique de faire l'ascenseur», reste à savoir encore où et comment il sera installé. Une étude est actuellement en cours pour évaluer les répercussions de ce projet sur la nature.

