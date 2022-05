Au 30 avril, 12.684 postes étaient disponibles, ce qui est un record absolu pour le Luxembourg. Signe que le marché de l'emploi se porte bien.

Taux de chômage

Il n'y a jamais eu autant de postes vacants dans le pays

Mélodie MOUZON

Il ne cesse de baisser depuis plus d'un an, et la tendance s'est poursuivie en avril. Le taux de chômage se stabilise, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Dans sa dernière analyse du marché du travail publiée ce vendredi, l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) indique que 14.269 résidents étaient inscrits comme demandeurs d'emploi en avril, contre 14.576 au 31 mars dernier.

Le pays dépasse pour la première fois les 500.000 travailleurs Pour retrouver des chiffres du chômage si bas, il faut remonter à la fin de l'année 2008 selon l'ADEM.

La baisse enregistrée par rapport à avril 2021 est conséquente, puisqu'on parle de 22% de demandeurs d'emploi en moins (soit 3.980 personnes). Le taux de chômage, corrigé, est établi à 4,7% par le Statec, le même taux qu'en avril. Ce taux était de 4,9% en février.

Le plein emploi atteint

Le Luxembourg atteint donc actuellement le plein emploi. Pour remplir cet objectif, il faut que le taux de chômage soit inférieur à 5%. Dit autrement, cela signifie qu'en avril dernier, plus de 500.000 personnes étaient actives sur le marché de l'emploi.

Cela faisait de très nombreuses années que ce taux record n'avait plus été atteint, comme l'a rappelé l'ADEM le mois dernier. Il faut remonter à la fin de l'année 2008, début de l'année 2009 pour retrouver des valeurs similaires.



Autre bonne nouvelle: le nombre de demandeurs d'emploi est en recul pour toutes les catégories, y compris ceux qui sont inscrits depuis plus de 12 mois. Ces chômeurs de longue durée représentent toujours néanmoins 48,7% de tous les demandeurs d'emploi disponibles sur le marché.

4.134 postes vacants déclarés en avril

Malgré le contexte perturbé par la crise en Ukraine et un taux de chômage très faible, les entreprises continuent de recruter des talents. Au cours du mois d'avril 2022, les employeurs ont déclaré 4.134 postes vacants à l'ADEM, ce qui correspond à une hausse de 40.8% par rapport à avril 2021.

Le nombre de postes disponibles s'établit quant à lui à 12.684 au 30 avril 2022. Jamais le pays n'avait enregistré un tel record. La progression sur un an est de 53%. Preuve que le marché de l'emploi au Luxembourg se porte bien et qu'il continue de se développer.



Le nombre de nouvelles inscriptions à l'ADEM reste relativement faible. 2.516 résidents se sont inscrits à l'ADEM en avril dernier, soit une baisse de 0,1% par rapport à l'année dernière à la même période. Notons que ce total inclut 221 inscriptions de bénéficiaires de la protection temporaire, principalement des Ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays.

«Le nombre de demandeurs d'emploi résidents qui bénéficient de l'indemnité de chômage complet a régressé de 2.319 ou de 23% sur un an, pour s'établir à 7.764», souligne encore l'ADEM dans son communiqué.

