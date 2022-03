Un film, une randonnée et une excursion d'une journée à l'usine de traitement des eaux - pour les enfants et les adultes -, la semaine d'action «Trink!Wasser» a beaucoup à offrir.

Semaine d'action sur l'eau potable

«Il n'est pas si facile de disposer d'eau potable à tout moment»

Un film, une randonnée et une excursion d'une journée à l'usine de traitement des eaux - pour les enfants et les adultes -, la semaine d'action «Trink!Wasser» a beaucoup à offrir.

(MKa avec Volker BINGENHEIMER) - Le Luxembourg est un pays pluvieux où l'eau est abondante - telle est l'idée largement répandue. La semaine d'action Trink!Wasser, qui débutera mardi prochain et se déroulera pour la première fois sur la Moselle, montre que ce n'est pas tout à fait exact et qu'il y a de nombreuses histoires passionnantes à raconter sur le thème de l'eau potable.

«Ce n'est pas comme si l'eau était disponible en quantité infinie dans notre pays. On a vu, notamment lors des années de sécheresse 2019 et 2020, qu'il n'est pas si facile de disposer d'eau potable à tout moment», explique Jana Ney. Elle coordonne le projet «Trink!Wasser».

Des pluies sans aucun bénéfice Les fortes précipitations de mercredi et jeudi n'auront même pas servi à reconstituer les réserves souterraines d'eau potable du pays. Trop d'eau, trop vite sur un sol déjà gorgé.

Elle pense que c'est surtout dans le cadre du changement climatique que l'approvisionnement en eau potable dans la région de la Moselle rencontrera encore des difficultés. «Nous devons investir beaucoup d'efforts dans l'eau pour qu'elle sorte du robinet avec la qualité habituelle», dit-elle.

Une documentation sur la nature riche en images

Pour que les citoyens prennent conscience de l'importance de l'eau dans la région, Jana Ney a organisé une semaine d'action avec une exposition et une excursion. Le coup d'envoi sera donné le mardi 22 mars avec la projection du film «Watermark» au Kulturhuef Grevenmacher. Ce documentaire sur la nature, riche en images, montre à travers de nombreux exemples comment l'eau façonne notre planète entière.

A partir du jeudi 24 mars, une exposition sur le cycle de l'eau, de la pluie au robinet, sera présentée au centre «A Wiewesch» à Manternach. Les visiteurs y apprendront par exemple que chaque personne consomme environ 130 litres d'eau par jour dans notre pays - par exemple pour la douche, la cuisine ou les toilettes.

L'«empreinte eau» est encore plus importante, puisqu'elle s'élève à 6.900 litres par habitant au Luxembourg. Derrière ce chiffre se cache la consommation d'eau cachée dans les produits. Ainsi, la production d'un kilogramme de viande de bœuf nécessite 15.500 litres d'eau, un pantalon en jean en contient 11.000 litres et une voiture en contient même quatre millions.

L'eau a creusé une gorge étroite

Le samedi 26 mars, une randonnée guidée est prévue à travers la réserve naturelle de Manternacher Fiels. Un guide expliquera que le cours d'eau de l'actuelle Syr n'a pas seulement creusé les gorges étroites au cours des millions d'années, mais que les roches calcaires elles-mêmes ont été formées par l'eau.

La randonnée le long de la Syr donne des aperçus intéressants. Photo: Anouk Antony

Une excursion au Wasserwissenswerk de Kempfeld, près d'Idar-Oberstein, est prévue le dimanche 27 mars. Les enfants à partir de huit ans pourront y réaliser des expériences passionnantes avec l'eau, tandis que les adultes pourront visiter une exposition et l'impressionnant barrage. Le départ en bus est prévu à 10h30 à Remich. La participation aux frais de l'excursion, déjeuner compris, est de 10 euros.

Une fois la semaine de l'eau potable terminée, Jana Ney souhaite se concentrer sur l'approche du thème de l'eau auprès des plus jeunes enfants du préscolaire et de l'école primaire. Pour cela, plusieurs formations sont prévues pour les éducateurs et les enseignants du primaire. Elles sont proposées par la «Haus der kleinen Forscher» de Trèves et auront lieu à partir de l'été, par exemple à Wasserbillig et Remerschen.

