Les députés ont adopté ce mercredi un projet de loi modifiant la loi d'immigration de 2008. Ce texte clarifie certains points et prévoit plus de sanctions pour ceux qui rentrent illégalement sur le territoire luxembourgeois.

Luxembourg 3 min.

Modification de la loi d’immigration

«Il n'est pas question de fermer nos frontières et c'est notre honneur»

Thomas BERTHOL Les députés ont adopté ce mercredi un projet de loi modifiant la loi d'immigration de 2008. Ce texte clarifie certains points et prévoit plus de sanctions pour ceux qui rentrent illégalement sur le territoire luxembourgeois.

«Ce texte ne doit pas restreindre la libre circulation, mais renforce au contraire l'espace Schengen», a souligné Yves Cruchten (LSAP), rapporteur du projet de loi visant à modifier la loi d'immigration de 2008, à la Chambre ce mercredi. Ce nouveau texte doit clarifier deux aspects, a résumé le chef de file du LSAP au Parlement: l'éloignement et l'interdiction au territoire national.

Près de 30% des retours forcés ont été appliqués en 2021 La mauvaise application de l'obligation de quitter le territoire français fait débat en France depuis le meurtre de la petite Lola. Comment ces expulsions fonctionnent-elles au Grand-Duché?

«L'éloignement s'appliquera pour des citoyens étrangers qui devront quitter le territoire pour des raisons impérieuses de sécurité.» De telles mesures seraient notamment appliquées dans «des cas de terrorisme ou encore de trafic d'armes et de drogues, et toutes autres formes de criminalité». «Il ne s'agit pas d'un texte contre les immigrants, mais contre certains groupes de personnes», a tenu à préciser Yves Cruchten.

Des sanctions en cas de retour non autorisé

Cette nouvelle version de la loi immigration prévoit également de sanctionner les personnes qui reviennent au Luxembourg, alors qu'elles y sont interdites de séjour. Elles risquent une peine allant jusqu'à trois ans de prison.

Le Luxembourg dresse le bilan de l'immigration en 2022 Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a expliqué, mardi lors d'une conférence de presse, comment le Luxembourg a géré la vague de réfugiés de 2022.

Le texte présenté ce mercredi à la Chambre a été adopté par 56 voix favorables. Deux partis s'y sont opposés, à savoir déi Lénk et le parti Pirate.

Immigration et trafic de drogue

Pour la députée Nathalie Oberweis (déi Lénk), ce projet de loi est «trop restrictif et penche trop à droite». «La criminalité liée au trafic de drogue est ici associée à l'immigration, c'est un amalgame dangereux», a-t-elle dénoncé. La députée de gauche a estimé que ces politiques d'immigration sont «un échec collectif si on ne voit pas comment vivre ensemble. Nous sommes tous locataires de cette Terre.»

«Il n'y a pas de personnes illégales, mais il y a des personnes qui entrent illégalement dans un territoire. C'est le cas partout que ce soit au Luxembourg, aux États-Unis, en Russie ou en Chine», a pour sa part déclaré Jean Asselborn (LSAP) à la Chambre. Le ministre des Affaires étrangères, récemment hospitalisé pour une infection grippale, a ajouté: «C'est un fait et nous devons l'accepter».

Le chef de la diplomatie a également répondu au reproche de Nathalie Oberweis de faire «l'amalgame entre criminalité liée à la drogue et immigrants». «Nier le problème de criminalité à la gare serait méconnaître la réalité. Une bonne partie de personnes venant de pays tiers et bénéficiant d'un titre de séjour dans les pays voisins viennent ici pour faire leur trafic de drogue. Nous devons lutter contre ce phénomène et contre les personnes qui viennent illégalement ici», a exposé Jean Asselborn.

«Il n'y a plus de places»

Sven Clement s'est aussi montré sceptique par rapport à ce projet de loi. Le député Pirate a réclamé que «toute personne vivant depuis longtemps au Grand-Duché puisse obtenir une régularisation». Jean Asselborn a fait savoir qu'il était pour le moment contre une «régularisation générale». «Il n'y a plus de places. Ma plus grande préoccupation, actuellement, est de savoir où héberger de nouveaux arrivants».

«Le Luxembourg est du bon côté de l'histoire» "Plus d'OTAN et plus d'UE" - tel est l'appel clair lancé par le chef de la diplomatie Jean Asselborn (LSAP) dans sa déclaration de politique étrangère cette année.

Fernand Kartheiser n'a pas manqué de relever cette crainte du ministre. Le chef de file de l'ADR à la Chambre a voté en faveur de la loi, même s'il estimait qu'elle n'allait pas assez loin. «Mais je ne comprends pas pourquoi le Luxembourg ne durcit pas ses règles aux frontières.»

«Fernand Kartheiser a la manie d'entendre ce qu'il souhaite. Il n'est pas question de fermer nos frontières et c'est notre honneur», lui a rétorqué le politicien de 73 ans, classé deuxième personnalité politique préférée des Luxembourgeois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.