À la sortie de la réunion extraordinaire des ministres européens de l'Energie, Claude Turmes s'interroge sur la capacité de production électrique des membres de l'UE en vue de l'hiver.

«Il faut traiter le mal à la racine»

La réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Énergie de l'UE s'est tenue ce vendredi 9 septembre. Convoquée par la présidence tchèque, elle avait pour but d'évoquer les mesures d'urgence à adopter au niveau européen pour endiguer la hausse des prix de l'énergie, mais aussi de dresser un état des lieux en vue de l'hiver prochain.

Présent en sa qualité de ministre luxembourgeois de l'Energie, Claude Turmes affirme que lui et ses homologues ont exprimé leur soutien aux mesures envisagées par la Commission européenne. Celles-ci devraient être publiées la semaine prochaine.

Claude Turmes souhaite que soient prises des initiatives européennes fortes et rapides afin de faire des économies d'énergie et de «réduire les factures qui pèsent sur les consommateurs et risquent d’affecter la compétitivité des entreprises».

Quant à la question de l'approvisionnement de gaz naturel, à l'approche de l’hiver, l'UE se trouverait, à en croire le communiqué de presse gouvernemental, «dans une position plus favorable qu'il y a quelques mois grâce aux mesures déjà mises en œuvre comme la réduction de la consommation de gaz et le remplissage des installations de stockage de gaz».

L'état du parc électronucléaire français en question

Cela étant, dans la déclaration de Claude Turmes se trouvant dans le communiqué, on peut lire ceci: «En ce qui concerne l'électricité, l'Union européenne doit fournir des prévisions plus fiables d'ici fin septembre sur la production dont nous pourrons disposer au cœur de l'hiver, au vu notamment de l'état du parc électronucléaire français. Ces prévisions européennes sont nécessaires pour pouvoir agir en conséquence et prendre les mesures nécessaires. Les prix de l'électricité sont causés par le prix élevé du gaz. Il faut donc traiter le mal à la racine et plafonner le prix du gaz importé.»

Le ministre luxembourgeois de l'Energie appelle «la Commission à accélérer la mise en place de la plateforme d'achats conjoints de gaz naturel. À long terme, la solution réside dans un déploiement accéléré des énergies renouvelables».

